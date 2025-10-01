​Ο Παλμός της Ημέρας: Εκθέσεις ή εκδρομές;

Η σεζόν των διεθνών τουριστικών εκθέσεων ξεκίνησε και μαζί της άρχισε και το γνωστό πανηγύρι των «αποστολών» από Περιφέρειες και Δήμους. Δεκάδες αυτοδιοικητικοί, κυρίως αιρετοί, ήδη ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να «προβάλουν» τον τόπο τους, με πρώτη στάση το Παρίσι και την IFTM Top Resa 2025.

Με τι σχεδιασμό όμως και με ποια στρατηγική ξεκινούν; Ποιος τους προετοίμασε για την αγορά που θα συναντήσουν; Πόσο καλά γνωρίζουν τον τουρίστα που απευθύνονται – τον Γάλλο, τον Σκανδιναβό, τον Βρετανό, τον Αμερικανό; Έχουν μελετήσει τις ανάγκες του, τα κίνητρά του, τις συνήθειές του; Ή απλώς κουβαλούν έναν κατάλογο με αξιοθέατα και το ίδιο γενικόλογο αφήγημα για όλους;

Και μετά, τι feedback φέρνουν πίσω; Τι αποτελέσματα μετρούν; Ποιες συμφωνίες ή επαφές μπορούν να πουν με συγκεκριμένα στοιχεία ότι πέτυχαν; Διότι προς το παρόν, το μόνο που βλέπουμε είναι πολυπληθείς αποστολές που φωτογραφίζονται, στέλνουν δελτία Τύπου και ανακυκλώνουν φράσεις του τύπου «ενισχύσαμε την παρουσία μας».

Η πραγματικότητα είναι ότι με τέτοιες «παραστάσεις», ο τουρισμός γίνεται εργαλείο εσωτερικής πολιτικής χρήσης. Οι φωτογραφίες και οι αναρτήσεις επιστρέφουν για να πείσουν τους ψηφοφόρους, όχι για να φέρουν τουρίστες. Και όσο οι διεθνείς ανταγωνιστές μιλούν στοχευμένα, με επαγγελματίες που γνωρίζουν την κάθε αγορά, εμείς περιοριζόμαστε στο «ήμασταν κι εμείς εκεί».

Έτσι, οι τουριστικές εκθέσεις μοιάζουν όλο και περισσότερο με σχολικές εκδρομές προβολής εσωτερικής κατανάλωσης. Πολλές φωτογραφίες, λίγη ουσία. Γιατί χωρίς σχέδιο, στόχευση και προσαρμοσμένο μήνυμα, τα ταξίδια αυτά καταλήγουν να είναι απλώς… τουρισμός για τους ίδιους. Και όσο συνεχίζουμε έτσι, το μόνο που «πουλάμε» είναι η απουσία στρατηγικής μας.

Μιλάμε για το 2025...ακούει κανείς;