Ο Παλμός της Ημέρας: Εκθέσεις ή εκδρομές;
01 Oct 2025, 06:15 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
TornosNews.gr
Η σεζόν των διεθνών τουριστικών εκθέσεων ξεκίνησε και μαζί της άρχισε και το γνωστό πανηγύρι των «αποστολών» από Περιφέρειες και Δήμους. Δεκάδες αυτοδιοικητικοί, κυρίως αιρετοί, ήδη ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να «προβάλουν» τον τόπο τους, με πρώτη στάση το Παρίσι και την IFTM Top Resa 2025.
Με τι σχεδιασμό όμως και με ποια στρατηγική ξεκινούν; Ποιος τους προετοίμασε για την αγορά που θα συναντήσουν; Πόσο καλά γνωρίζουν τον τουρίστα που απευθύνονται – τον Γάλλο, τον Σκανδιναβό, τον Βρετανό, τον Αμερικανό; Έχουν μελετήσει τις ανάγκες του, τα κίνητρά του, τις συνήθειές του; Ή απλώς κουβαλούν έναν κατάλογο με αξιοθέατα και το ίδιο γενικόλογο αφήγημα για όλους;
Και μετά, τι feedback φέρνουν πίσω; Τι αποτελέσματα μετρούν; Ποιες συμφωνίες ή επαφές μπορούν να πουν με συγκεκριμένα στοιχεία ότι πέτυχαν; Διότι προς το παρόν, το μόνο που βλέπουμε είναι πολυπληθείς αποστολές που φωτογραφίζονται, στέλνουν δελτία Τύπου και ανακυκλώνουν φράσεις του τύπου «ενισχύσαμε την παρουσία μας».
Η πραγματικότητα είναι ότι με τέτοιες «παραστάσεις», ο τουρισμός γίνεται εργαλείο εσωτερικής πολιτικής χρήσης. Οι φωτογραφίες και οι αναρτήσεις επιστρέφουν για να πείσουν τους ψηφοφόρους, όχι για να φέρουν τουρίστες. Και όσο οι διεθνείς ανταγωνιστές μιλούν στοχευμένα, με επαγγελματίες που γνωρίζουν την κάθε αγορά, εμείς περιοριζόμαστε στο «ήμασταν κι εμείς εκεί».
Έτσι, οι τουριστικές εκθέσεις μοιάζουν όλο και περισσότερο με σχολικές εκδρομές προβολής εσωτερικής κατανάλωσης. Πολλές φωτογραφίες, λίγη ουσία. Γιατί χωρίς σχέδιο, στόχευση και προσαρμοσμένο μήνυμα, τα ταξίδια αυτά καταλήγουν να είναι απλώς… τουρισμός για τους ίδιους. Και όσο συνεχίζουμε έτσι, το μόνο που «πουλάμε» είναι η απουσία στρατηγικής μας.
Μιλάμε για το 2025...ακούει κανείς;
διαβάστε ακόμα
- Ο Παλμός της Ημέρας: Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού... άργησε μια μέρα 30/09 | 06:35
- WTTC | «Ατμομηχανή» του παγκόσμιου τουρισμού η Ευρώπη με συμβολή 1,7 τρισ. στο ΑΕΠ 30/09 | 07:00
- Ο Παλμός της Ημέρας: Κλειστοί δρόμοι, ανοιχτά ερωτήματα… 29/09 | 06:37
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Στο επίκεντρο ο άνθρωπος και το κλίμα 26/09 | 06:10
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Το debate των αριθμών: Περισσότεροι τουρίστες ή καλύτερος τουρισμός; 26/09 | 06:15
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Συναγερμός για τη βιωσιμότητα 26/09 | 06:15
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Τουρισμός του μέλλοντος: Σενάρια για το 2035 26/09 | 06:10
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Νέες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του τουρισμού 26/09 | 06:15
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Quiz: «Πόσο καλά ξέρεις τον ελληνικό τουρισμό;» 26/09 | 06:15
- Γερμανικό περιοδικό TRAVELBOOK | Η Ελλάδα πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο 24/09 | 17:19
δημοφιλέστερα
- 1 Αύξηση-ρεκόρ στις παγκόσμιες αερομεταφορές τον Αύγουστο - Ποιες περιοχές "απογειώθηκαν" 30.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 TUI Magic Life Candia Maris | Η καρδιά του ευρωπαϊκού Beach Volley χτυπά στην Κρήτη 30.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 H Όλγα Κεφαλογιάνη στη σύνοδο του WTTC | Έμφαση στην ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού 30.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 4 Ενισχύεται η συνεργασία του ΕΟΤ με την British Airways 30.09.2025 | ΕΟΤ
- 5 Η Αθήνα φιλοξενεί την «καρδιά» του διεθνούς κινηματογράφου και της τηλεόρασης (4 - 7 Οκτωβρίου) 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Hilton | Eνδιαφέρον για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα - Συνάντηση της Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρόεδρο 30.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 7 Η Κυλλήνη εγκαινιάζει νέα εποχή με υδροπλάνα 30.09.2025 | ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- 8 Γιατί η Ryanair δεν επανεκκινεί τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ 30.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Δυναμική παρουσία της Κρήτης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση TOP Resa 2025 στο Παρίσι 30.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στο Επιμελητήριο Ηρακλείου 30.09.2025 | ΦΟΡΕΙΣ