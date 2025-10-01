Ο Μ. Βλατάκης στο Τ.Ν.: Οι καθυστερήσεις πτήσεων αναχαιτίζουν τα last minute – Να συζητηθεί το σ.ν. μετά τη σεζόν

Έντονο προβληματισμό και ανησυχία για... ανώμαλη προσγείωση της τουριστικής σεζόν στην Κρήτη, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, προκαλούν στην τουριστική αγορά του νησιού οι καθυστερήσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στις πτήσεις στα Ελληνικά αεροδρόμια, ως απόρροια της απόφασης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να περιορίσουν τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πτήσεων ανά ώρα.

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή της ΕΕΕΚΕ στην απεργία της ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κηρύχθηκε παράνομη αποτρέποντας τα... χειρότερα, οι καθυστερήσεις που σημειώνονται καθημερινά το τελευταίο διάστημα «εξακολουθούν να αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα» για τον τουρισμό στην Κρήτη, επισημαίνει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης (ACCTA), Μιχάλης Βλατάκης, με μεγάλο κόστος για τον ισχυρό τουριστικά Σεπτέμβριο αλλά για τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής του φθινοπώρου.

Τα προβλήματα στην ομαλή ροή των πτήσεων «κόβουν» τη ροή της σεζόν η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί. «Τον Σεπτέμβριο έχουμε περισσότερες πτήσεις από τον Αύγουστο», αναφέρει ο κ. Βλατάκης, σε δηλώσεις του στο Tornos News, επομένως «δεν είναι καιρός για αναταραχές στον κλάδο».

Μεγάλο πλήγμα για τις «ευάλωτες» κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Οι καθυστερήσεις, οι οποίες στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, φτάνουν ή ξεπερνούν το μισάωρο, επηρεάζουν και τις «ευάλωτες» κρατήσεις της τελευταίας στιγμής για το φθινόπωρο οι οποίες, δεδομένης της αυξημένης διαθεσιμότητας για την εποχή, καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό. «Οτιδήποτε αρνητικό την επόμενη στιγμή γίνεται γνωστό παγκοσμίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», επισημαίνει ο κ. Βλατάκης, με αποτέλεσμα η εικόνα των πολύωρων καθυστερήσεων και αναμονών στα αεροδρόμια να πλήττει τις «κρατήσεις ψυχολογίας» για τον Οκτώβριο και Νοέμβριο, όπως είπε.

«Κανείς δεν αποφασίζει την τελευταία στιγμή να ταξιδέψει σε έναν προορισμό με προβλήματα καθυστερήσεων, ακυρώσεων και απώλειας συνδεσιμότητας», υπογραμμίζει. Πολλοί δε από τους επισκέπτες, θέλοντας να αποφύγουν την ταλαιπωρία, ενδεχομένως να στραφούν σε ανταγωνιστικούς προορισμούς με ευχάριστες καιρικές συνθήκες, αρκετά προσιτές τιμές και διαθεσιμότητα, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Ισπανία.

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να συζητηθεί μετά το τέλος της σεζόν

Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον κ. Βλατάκη, είναι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον διοικητικό μετασχηματισμό της ΥΠΑ και να συζητηθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη μετά το τέλος της σεζόν, «ώστε με αλληλοκατανόηση να βρεθεί η χρυσή τομή χωρίς να επηρεάζονται οι τουριστικές ροές».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν 20 τουριστικοί φορείς της Κρήτης, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο ACCTA, υπογραμμίζεται: «ο τουρισμός και η εθνική οικονομία δεν αντέχουν νέα πλήγματα. Τέτοιου είδους ζητήματα μπορούν και πρέπει να επιλυθούν μέσα από συνεννόηση, διάλογο και αλληλοκατανόηση, χωρίς να υπονομεύεται η διεθνής εικόνα της χώρας και η βιωσιμότητα του τουριστικού μας προϊόντος».