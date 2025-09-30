Ο Παλμός της Ημέρας: Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού... άργησε μια μέρα
30 Sep 2025, 06:35 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
TornosNews.gr
Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού γιορτάστηκε πριν από λίγες ημέρες με θέμα «Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός». Όμορφα λόγια, σωστά διατυπωμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, με τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να θυμίζει ότι ο τουρισμός μπορεί να είναι κινητήρια δύναμη μετασχηματισμού, ανθεκτικότητας και κοινής προόδου.
Στην πράξη όμως; Η λέξη «βιωσιμότητα» έχει καταντήσει καραμέλα. Την ακούμε χρόνια τώρα, αλλά ελάχιστα βλέπουμε να υλοποιείται σε επίπεδο κυβερνήσεων και τοπικών αρχών. Στην Ελλάδα ειδικά, οι εκδηλώσεις που συνοδεύουν αυτή τη μέρα μοιάζουν να έχουν μείνει κολλημένες σε άλλη δεκαετία: βραβεύσεις επαναλαμβανόμενων τουριστών, γιορτές με σόου, κεράσματα. Συμπαθητικά, αλλά χωρίς καμία ουσιαστική συμβολή στον δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό του μέλλοντος.
Το φετινό θέμα ζητούσε να ανοίξει η συζήτηση τοπικά: επαγγελματίες, κοινωνία, αυτοδιοίκηση, να αναζητήσουν λύσεις μαζί. Αντί αυτού, μένουμε στις τυπικές φιέστες. Έτσι, η «βιωσιμότητα» ακούγεται σαν κάτι της μόδας, όπως και η λέξη «υπερτουρισμός» που ελάχιστοι ξέρουν τι σημαίνει. Και όμως, αυτές οι δύο έννοιες είναι οι μόνες που θα κρίνουν αν ο τουρισμός θα έχει μέλλον και αν οι τόποι μας θα παραμείνουν ζωντανοί.
Το παράδοξο είναι ότι ενώ όλοι μιλούν για «μετασχηματισμό», οι ίδιες πρακτικές συνεχίζουν να αναπαράγονται. Δεν είδαμε δράσεις που να εμπλέκουν ουσιαστικά το κοινό, να ευαισθητοποιούν τους ταξιδιώτες, να προκαλούν διάλογο με τους κατοίκους. Η βιωσιμότητα δεν είναι λέξη-σλόγκαν. Είναι δύσκολες αποφάσεις, είναι σχεδιασμός, είναι επένδυση σε υποδομές και, πάνω από όλα, είναι σεβασμός στον τόπο και στους ανθρώπους του.
Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού λοιπόν… άργησε μια μέρα. Γιατί η πραγματική της σημασία δεν ήταν στις γιορτές, αλλά σε μια συζήτηση που ακόμη δεν έγινε — και που όσο καθυστερεί, τόσο θα πληρώνουμε το τίμημα.
διαβάστε ακόμα
- WTTC | «Ατμομηχανή» του παγκόσμιου τουρισμού η Ευρώπη με συμβολή 1,7 τρισ. στο ΑΕΠ 30/09 | 07:00
- Ο Παλμός της Ημέρας: Κλειστοί δρόμοι, ανοιχτά ερωτήματα… 29/09 | 06:37
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Στο επίκεντρο ο άνθρωπος και το κλίμα 26/09 | 06:10
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Το debate των αριθμών: Περισσότεροι τουρίστες ή καλύτερος τουρισμός; 26/09 | 06:15
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Συναγερμός για τη βιωσιμότητα 26/09 | 06:15
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Τουρισμός του μέλλοντος: Σενάρια για το 2035 26/09 | 06:10
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Νέες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του τουρισμού 26/09 | 06:15
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Quiz: «Πόσο καλά ξέρεις τον ελληνικό τουρισμό;» 26/09 | 06:15
- Γερμανικό περιοδικό TRAVELBOOK | Η Ελλάδα πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο 24/09 | 17:19
- Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου | Κυβερνοεπίθεση «παρέλυσε» τα check-in στα αεροδρόμια Heathrow, Βρυξελλών και Βερολίνου 20/09 | 12:02
δημοφιλέστερα
- 1 Πώς μια κακή κριτική μπορεί να απογειώσει τη φήμη ενός ξενοδοχείου 29.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2 Συνάντηση Ν. Κεραμέως με εκπροσώπους εταιρειών ενόψει του "Rebrain Greece" στη Νέα Υόρκη 29.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 3 Προσλήψεις 80 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας από τον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π 29.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 4 Στις Σέρρες ο 4ος σταθμός του DigAccess-Agrotourism 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Κ. Πιερρακάκης: Με συμβόλαια ακόμα και εξαμήνου τα ενοίκια για ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων 29.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 6 Το Hotel Experience επιστρέφει στις 18 & 19 Οκτωβρίου - Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι ομιλητές 29.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 H Καλαμαριά «ζωντανεύει» το παρελθόν της Θεσσαλονίκης μέσω τέχνης και Τεχνητής Νοημοσύνης 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Η γαστρονομία της θάλασσας στο επίκεντρο του Γαστρονομικού Φεστιβάλ στον Πειραιά 29.09.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 9 Ανάκληση επένδυσης για την αναβάθμιση του "Ναυσικά" στον Αστέρα Βουλιαγμένης και επιστροφή της ενίσχυσης 29.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 10 BEST WESTERN | Σύμπραξη γραφείων Ελλάδας-Ιταλίας με "δυναμική" 200 ξενοδοχείων σε 15 χώρες 29.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ