WTTC | «Ατμομηχανή» του παγκόσμιου τουρισμού η Ευρώπη με συμβολή 1,7 τρισ. στο ΑΕΠ

Στην 25η Παγκόσμια Σύνοδο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών & Τουρισμού (WTTC) με θεματική «The Great Beauty of Travel», που επέστρεψε τη Δευτέρα στην Ευρώπη, για πρώτη φορά μετά την πανδημία, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: 5 στις 10 ισχυρότερες αγορές τουρισμού παγκοσμίως βρίσκονται στην Ευρώπη, έχοντας συνολική συμβολή στο ΑΕΠ πάνω από 1,7 τρισ. δολάρια.

Σε παγκόσμια κλίμακα, ο τομέας των ταξιδιών και τουρισμού παρουσιάζει ανθεκτικές επιδόσεις. Οι ΗΠΑ παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά ταξιδιών και τουρισμού στον κόσμο, η Κίνα ανακάμπτει, η Ευρώπη προχωρά δυναμικά και οι προορισμοί σε όλη τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική σημειώνουν ρεκόρ ανάπτυξης.

Άλλωστε, ο τομέας των ταξιδιών και του τουρισμού αναπτύσσεται πλέον ταχύτερα από τον τομέα των καταναλωτικών αγαθών, ενδεικτικό του ότι οι άνθρωποι προτιμούν όλο και περισσότερο την απόκτηση εμπειριών παρά υλικών αγαθών.

Για το 2025, το WTTC προβλέπει ότι ο τομέας θα σημειώσει ιστορικό ρεκόρ συνεισφοράς ύψους 2,1 τρισ. δολαρίων, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 1,9 τρισ. δολαρίων το 2019, κατά 164 δισ.

Συνεισφορά 1,7 τρισ. δολαρίων στις 5 μεγάλες χώρες της Ευρώπης

Η ανάπτυξη που παρατηρήθηκε πέρυσι στην Ευρώπη καταδεικνύει την ικανότητά της να συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά με την καινοτομία, να διατηρεί την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και να ηγείται της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα για το 2024,

στην Ιταλία, οικοδέσποινα της Συνόδου και μέλος του G7, ο τομέας ταξιδιών και τουρισμού έφτασε τα 248,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενισχυμένος από τις ισχυρές δαπάνες των διεθνών επισκεπτών και μια ακμάζουσα βιομηχανία συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Η Γερμανία παραμένει Τρίτη ισχυρότερη τουριστική «δύναμη» παγκοσμίως με συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ ίση με 525 δισ. δολάρια.

Στη Βρετανία η συμβολή του τουρισμού ανήλθε σε 367 δισ. παρά τις απώλειες 2,2 δισ. λιρών από δαπάνες διεθνών επισκεπτών, διατηρώντας τη θέση της ως μία από τις ισχυρότερες και πιο δυναμικές αγορές παγκοσμίως.

Η Γαλλία, ο δημοφιλέστερος προορισμός στον κόσμο, συγκέντρωσε πάνω από 289 δισ. δολάρια από τα ταξίδια και τον τουρισμό το 2024,

Στην Ισπανία, τη δεύτερη πιο δημοφιλή χώρα στον κόσμο, η συμβολή του τουρισμού ήταν 270 δισ. δολάρια.

Σε παγκόσμια κλίμακα, οι ΗΠΑ διατηρούν τα σκήπτρα με συμβολή του τομέα στο ΑΕΠ που έφτασε τα 2,6 τρισ. δολάρια, αν και προβλέπεται πτώση διεθνών εισπράξεων κατά 12,5 δισ. το 2025, περιορίζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης στο +0,7%. Μάλιστα, το WTTC προειδοποιεί ότι χωρίς προώθηση προορισμών, φιλικές προς τους ταξιδιώτες πολιτικές και μειωμένο κόστος έκδοσης βίζας, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χάσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Ακολουθεί η Κίνα, με συμβολή 1,64 τρισ. και πρόβλεψη για εκρηκτική αύξηση της τάξης του 22,7% το 2025 (επιπλέον 260 δισ.), ενώ η Ιαπωνία, η πέμπτη μεγαλύτερη τουριστική οικονομία στον κόσμο, καταγράφει συμβολή 325 δισ.

Παράλληλα, η Μέση Ανατολή παραμένει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές στον κόσμο, με τη Σαουδική Αραβία να συνεχίζει να ξεχωρίζει ως παγκόσμια δύναμη, με τις δαπάνες των εισερχόμενων επισκεπτών να αυξάνονται και με τις επενδύσεις σε υποδομές να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ.

Μέχρι το 2035 μία στις 8 θέσεις εργασίας θα υποστηρίζεται από τον τουρισμό

Σύμφωνα με την έκθεση του WTTC, ο τομέας Ταξιδιών και Τουρισμού στήριξε 357 εκατ. θέσεις εργασίας το 2024 που το 2025 αναμένεται να φτάσουν τα 371 εκατ., με παράλληλη αύξηση του μεριδίου του τομέα στην παγκόσμια απασχόληση. Έως το 2035, μία στις οκτώ θέσεις εργασίας παγκοσμίως θα υποστηρίζεται από τα ταξίδια και τον τουρισμό, με τη δημιουργία επιπλέον 91 εκατ. νέων θέσεων εργασίας, οι περισσότερες εκ των οποίων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, με αποτέλεσμα μία στις τρεις νέες θέσεις εργασίας παγκοσμίως να υποστηρίζονται από τον τομέα.

Πάνω από 1 τρισ. οι επενδύσεις στον τουρισμό

Η εμπιστοσύνη στον τουρισμό παραμένει ακλόνητη με τις παγκόσμιες επενδύσεις στον τομέα να ξεπέρασαν το 1 τρισ. δολάρια το 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,9% σε ετήσια βάση, ενώ προβλέπεται να συνεχίσουν ανοδικά και το 2025. Οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Σαουδική Αραβία και η Γαλλία αντιπροσωπεύουν συνδυαστικά άνω του μισού τρισ. των επενδύσεων αυτών.

Η Ιταλία προσέλκυσε 11,4 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη θέση της ως ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Ευρώπης για βιώσιμη και καινοτόμο τουριστική ανάπτυξη.

Η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ιταλικό Υπουργείο Τουρισμού, το ENIT (το Ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού), τον Δήμο της Ρώμης και την Περιφέρεια Λάτιο.

Η εφετινή Παγκόσμια Σύνοδος του WTTC μας υπενθυμίζει ότι η δουλειά μας εκτείνεται πέρα από την οικονομική ανάπτυξη, προκαλώντας μας να κάνουμε τα ταξίδια όχι απλώς αξιομνημόνευτα αλλά και βιώσιμα, προσβάσιμα και υπεύθυνα, δήλωσε ο νέος πρόεδρος του WTTC, Manfredi Lefebvre.

Η εκδήλωση αυτή, πρόσθεσε, είναι μια διακήρυξη της κοινής μας πρόθεσης να διαμορφώσουμε ένα τουριστικό μοντέλο που εξισορροπεί την ανάπτυξη με την υπευθυνότητα και που συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες και διασυνδέσεις παγκοσμίως.