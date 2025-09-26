Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Τουρισμός του μέλλοντος: Σενάρια για το 2035

Γράφει η Βίκη Τρύφωνα



Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι μια καλή αφορμή να κοιτάξουμε μπροστά. Ο κλάδος που σήμερα αποτελεί το 25% του ΑΕΠ της Ελλάδας αλλάζει με ρυθμούς που δύσκολα αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητα.

Το World Travel & Tourism Council (WTTC), στην τελευταία του έρευνα για τον οικονομικό αντίκτυπο του τουρισμού, προέβλεψε ισχυρή ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία.

Σύμφωνα με την έκθεση, έως το 2035:

Ο κλάδος θα στηρίζει 4,5 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας , φτάνοντας συνολικά πάνω από 30 εκατομμύρια, ενισχύοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ.

Ένας στους επτά εργαζόμενους στην περιοχή θα απασχολείται στον τουρισμό, καθιστώντας τον έναν από τους πιο στρατηγικά σημαντικούς κλάδους.

Η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει σχεδόν 2,3 τρισ. ευρώ, με μερίδιο στην οικονομία λίγο κάτω από το 11%, υπερβαίνοντας την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ (10ετής CAGR 1,8% έναντι 1,3%).

Ο κλάδος θα αποφέρει πάνω από 900 δισ. ευρώ ετησίως σε φορολογικά έσοδα για τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

Οι διεθνείς επισκέπτες αναμένεται να ξοδέψουν περίπου 730 δισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία, ενώ οι δαπάνες των εγχώριων επισκεπτών θα ξεπεράσουν τα 1,2 τρισ. ευρώ.

Αυτές οι προβλέψεις αναδεικνύουν το τουριστικό τοπίο ως έναν από τους πιο δυναμικούς και κρίσιμους κλάδους της Ευρώπης, με ισχυρή επίδραση όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην κοινωνική ζωή των πολιτών.

Τι θα δούμε το 2035;

Τρεις διαφορετικές εκδοχές σκιαγραφούν τις πιθανές διαδρομές του τουρισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Σενάριο 1: Ο τουρισμός της τεχνητής νοημοσύνης

Οι ταξιδιώτες του 2035 δεν χρειάζεται να μπουν σε ταξιδιωτικό γραφείο ούτε να «ψάχνουν» σε πλατφόρμες. Ένας προσωπικός AI concierge αναλαμβάνει όλο το ταξίδι: από την αναζήτηση και κράτηση έως την προσαρμογή εμπειριών ανάλογα με τη διάθεση του ταξιδιώτη.

Τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα καταλύματα διαθέτουν «έξυπνα δωμάτια» που ρυθμίζουν φωτισμό, θερμοκρασία και υπηρεσίες βάσει του προφίλ του επισκέπτη.

Τα εισιτήρια, οι ξεναγήσεις και ακόμη και η εστίαση γίνονται με απόλυτη προσωποποίηση.

Η εμπειρία είναι πιο άνετη, αλλά η πρόκληση αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διατήρηση της ανθρώπινης διάστασης στη φιλοξενία.

Σενάριο 2: Ο πράσινος και βιώσιμος τουρισμός

Η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικές πιέσεις έχουν ήδη αναγκάσει προορισμούς να επανεξετάσουν τα μοντέλα τους. Το 2035:

Τα resorts λειτουργούν με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν συνθετικά καύσιμα και ηλεκτροκινούμενα αεροσκάφη μικρών αποστάσεων.

Ο μαζικός τουρισμός περιορίζεται με quotas επισκεπτών σε ευαίσθητες περιοχές (π.χ. Σαντορίνη, Βενετία).

σε ευαίσθητες περιοχές (π.χ. Σαντορίνη, Βενετία). Η ποιότητα ζωής των κατοίκων γίνεται κεντρικός δείκτης επιτυχίας. Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική της «υπερτουριστικής» ανάπτυξης θα έχει δώσει τη θέση της σε μια πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ επισκεπτών, τοπικών κοινωνιών και περιβάλλοντος.

Σενάριο 3: Ο τουρισμός της εμπειρίας και της ταυτότητας

Η μαζική κατανάλωση εμπειριών δίνει τη θέση της σε ένα μοντέλο πιο αυθεντικό και τοπικό. Ο ταξιδιώτης του 2035 δεν θέλει να βγάλει μια φωτογραφία μπροστά από τον Παρθενώνα, αλλά να βιώσει την Αθήνα όπως οι κάτοικοί της:

Συμμετοχή σε μαθήματα μαγειρικής με τοπικούς σεφ.

Κατοίκηση σε παραδοσιακά σπίτια μικρών κοινοτήτων.

Πολιτιστικά δίκτυα που συνδέουν τον τουρίστα με την ιστορία, τις τέχνες και τη γαστρονομία ενός τόπου.

Ο τουρισμός μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτιστικής ανταλλαγής και επανανακάλυψης της ταυτότητας.

Το πιο πιθανό μέλλον: Ένα μωσαϊκό

Στην πραγματικότητα, το 2035 δεν θα δούμε μόνο ένα σενάριο. Τα στοιχεία της τεχνολογίας, της βιωσιμότητας και της αυθεντικής εμπειρίας θα συνδυαστούν σε διαφορετικές αναλογίες. Το ερώτημα είναι πώς χώρες όπως η Ελλάδα θα καταφέρουν να τοποθετηθούν εγκαίρως, ώστε να διασφαλίσουν ότι ο τουρισμός θα συνεχίσει να αποτελεί πηγή ευημερίας χωρίς να μετατραπεί σε πηγή πίεσης.