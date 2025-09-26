Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Στο επίκεντρο ο άνθρωπος και το κλίμα
26 Sep 2025, 06:10 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού ξεκίνησε το 1980. Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του φορέα για τον τουρισμό του ΟΗΕ στην τρίτη του σύνοδο, που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία τον Σεπτέμβριο του 1979. Η χρονολογία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της υιοθέτησης του Καταστατικού του Οργανισμού το 1970, ανοίγοντας το δρόμο για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) των Ηνωμένων Εθνών πέντε χρόνια αργότερα.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ, γνωστός και ως UNWTO) μετονομάστηκε σε UN Tourism τον Ιανουάριο του 2024, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον οργανισμό ως η αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τον τουρισμό παγκοσμίως.
Γιατί άλλαξε η ονομασία:
- Επιβεβαίωση του ρόλου: Η νέα επωνυμία "UN Tourism" ενισχύει την ιδιότητα του οργανισμού ως τουριστική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.
- Νέα εποχή: Η αλλαγή σηματοδοτεί μια νέα φάση, εστιάζοντας στον τουρισμό ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής αλλαγής.
- Παγκόσμιος ηγέτης: Η αλλαγή επιβεβαιώνει την ηγετική θέση του οργανισμού στον τομέα του τουρισμού παγκοσμίως.
Η 27η Σεπτεμβρίου επιλέχθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού γιατί έρχεται στο τέλος της υψηλής περιόδου στο βόρειο ημισφαίριο και στην αρχή της σεζόν στο νότιο ημισφαίριο του πλανήτη μας.
Κάθε χρόνο, το θέμα της Ημέρας επιλέγεται με βάση την πιο επίκαιρη πρόκληση για το μέλλον του παγκόσμιου τουρισμού. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με τον ρόλο, τη θέση και τη σημασία του τουρισμού στην πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή. Το 2025, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού είναι: «Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός».
Ακούμε και διαβάζουμε για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού στην καθημερινότητα των ντόπιων (σε όσους προορισμούς βρίσκονται πλέον στο "κόκκινο" των αντοχών των υποδομών τους), κυρίως στην Ευρλωπη αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Γι αυτό η βιωσιμότητα δεν είναι πια σχήμα λόγου ή μια "μοντέρνα έκφραση" για τους παράγοντες του χώρου. Ο Un Tourism θέτει ξεκάθαρα στο κέντρο της εφετινής Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού τον άνθρωπο, τους ντόπιους σε κάθε προορισμό και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Το μήνυμα είναι σαφέστατο: Κανένας προορισμός δεν μπορεί να ευημερήσει τουριστικά εκεί όπου υποφέρουν οι ντόπιοι από τα πλήθη των τουριστών.
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Μανουέλ ντε Ολιβέιρα Γκουτέρες, στο μήνυμά του, υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός, εάν δεν κατευθυνθεί σωστά, μπορεί να βλάψει τις τοπικές κοινότητες. Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή και την αυξανόμενη ανισότητα, είναι πιο επείγον από ποτέ να ληφθούν τολμηρά, επείγοντα και βιώσιμα μέτρα που θα θέτουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο όλων των αναπτυξιακών στρατηγικών, σημειώνει.
Αυτό, όπως αναφέρει, σημαίνει αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση δεξιοτήτων, ιδίως για τις γυναίκες, τους νέους και τις ευάλωτες κοινότητες· υποστήριξη των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· και προώθηση της δράσης για το κλίμα μέσω της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρο τον τουριστικό τομέα, της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της προστασίας των εύθραυστων οικοσυστημάτων.
- Το Tornos News ετοίμασε σήμερα ένα Φάκελο για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που θα εορτασθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, για να αναδείξει τις σύγχρονες προκλήσεις του τουρισμού. Δεν ζητήσαμε δηλώσεις από κανέναν παράγοντα. Από τον καθένα περιμένουμε πράξεις και όχι λόγια...
Διαβάστε, λοιπόν, τα θέματά μας:
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Συναγερμός για τη βιωσιμότητα
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Το debate των αριθμών: Περισσότεροι τουρίστες ή καλύτερος τουρισμός;
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Αγγελική Μητροπούλου: Η φέρουσα ικανότητα είναι η δικλίδα ασφαλείας
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Τουρισμός του μέλλοντος: Σενάρια για το 2035
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Οι φρουροί της Ομόνοιας: Τρεις επιχειρήσεις που αψηφούν τον χρόνο
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Νέες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του τουρισμού
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Quiz: «Πόσο καλά ξέρεις τον ελληνικό τουρισμό;»
