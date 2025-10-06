Ελλάδα | Χρυσή εποχή για την κρουαζιέρα - Εθνικό σύστημα “Berth Allocation”: Ο Απ.Καμαρινάκης (ΕΛΙΜΕ) στο T.N.

Εποχές δόξας διανύει η Ελληνική κρουαζιέρα, καθώς το 2025 αναμένεται να «κλειδώσει» σε νέα επίπεδα ρεκόρ σε αφίξεις και επιβάτες.

Ήδη για το τρέχον έτος, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αναμένεται αύξηση των αφίξεων πλοίων και επιβατών που μπορεί να ξεπεράσει το 10% σε σχέση με το 2024, αναφέρει σε δηλώσεις του στο Tornos News o πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) και Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, κ. Απόστολος Καμαρινάκης.

Η αύξηση αυτή έπεται της ανοδικής πορείας της κρουαζιέρας από το 2024. Σύμφωνα με στοιχεία από την ΤτΕ, το περασμένο έτος έκλεισε με ετήσια αύξηση 43,8% στους επιβάτες κρουαζιέρας (συνολικά 5 εκατ.), αύξηση 22,4% στα έσοδα από τις κρουαζιέρες (1,11 δισ. ευρώ) και 156 περισσότερες αφίξεις πλοίων (στις 5.308).

«Ο ρόλος των λιμένων, ως πύλες υποδοχής των επιβατών σε έναν τόπο, έχει πολλαπλή και καθοριστική σημασία για την τοπική και εθνική οικονομία, καθώς και για την ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής», υπογραμμίζει ο κ. Καμαρινάκης.

Ενδεικτικά για το 2024, τα στοιχεία της ΤτΕ έδειξαν ότι οι συνολικές διανυκτερεύσεις επιβατών εκτός κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν κατά 31,5% σε σύγκριση με το 2023 και διαμορφώθηκαν στα 12,38 εκατ., επηρεάζοντας θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από την κρουαζιέρα (1,11 δισ. ευρώ).

Την ίδια ώρα, η εικόνα της κρουαζιέρας για το 2026 εμφανίζει ενδείξεις περαιτέρω ενίσχυσης. Ενδεικτικά, το μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας της χώρας, ο Πειραιάς, βρίσκεται σε θετικό βηματισμό για τη νέα χρονιά, με τα στοιχεία προγραμματισμού που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) να υπολογίζουν τις αφίξεις κρουαζιέρας σε 950, από 865 το 2025.

Berth Allocation πανελλαδικά

Δεδομένων των αυξημένων μεγεθών, η ΕΛΙΜΕ αναμένεται να θέσει στο επίκεντρο τη διαμόρφωση ενός εθνικού συστήματος “Berth Allocation”, για τη διαχείριση των επισκεπτών κρουαζιέρας. Ο κ. Καμαρινάκης αποκάλυψε ότι εξετάζεται η δυνατότητα σχετικής εισήγησης στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΙΜΕ, για εφαρμογή του Berth Allocation σε πανελλαδική κλίμακα στα μέλη της.

Το Berth Allocation είναι «ένα απαραίτητο εργαλείο για τους ελληνικούς λιμένες, με στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας και την ισορροπημένη ροή τουριστών, ώστε να μην επιβαρύνονται οι υποδομές και οι κάτοικοι της περιοχής», υπογράμμισε.

Περιεχόμενο της εισήγησης θα είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης κρατήσεων και κατανομής θέσεων ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων, η οποία θα εφαρμοστεί, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των φορέων διαχείρισης λιμένων και των εταιρειών κρουαζιέρας, με σκοπό την ορθολογική διαχείριση της προσέλευσης επισκεπτών και την αποφυγή συμφόρησης του προορισμού. Το «Berth Allocation» θα διασφαλίζει ότι τα κρουαζιερόπλοια θα κατανέμονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατάπλου, έτσι ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός με την ταυτόχρονη άφιξη επιβατών.

«Αναγκαία η αύξηση προορισμών κρουαζιέρας»

Επιπλέον, καθώς η Ελληνική κρουαζιέρα ενισχύεται, «είναι σημαντικό να αυξηθούν οι προορισμοί της και να ενταχθούν και άλλες περιοχές της χώρας, πλην των παραδοσιακών», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ. Όπως επισημαίνει, «αυτό έχει ήδη αρχίσει να γίνεται, το επικροτούμε και από την πλευρά μας και στηρίζουμε τα μέλη μας προσφέροντας τους “εργαλεία” ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του θαλάσσιου τουρισμού».

Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ υπογραμμίζει ότι αναγκαία συνθήκη για να φιλοξενήσει ένα λιμάνι κρουαζιερόπλοια είναι οι επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές, που μπορούν να ωφελήσουν επίσης συνολικά και την γύρω περιοχή του.

«Με σωστό σχεδιασμό και ορθή διαχείριση, οι ελληνικοί λιμένες μπορούν να συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, με σεβασμό στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία», αναφέρει.

Εθνικό πλαίσιο με όρια και ρήτρες αναλογικότητας για το τέλος κρουαζιέρας

Για το τέλος κρουαζιέρας, το οποίο σε Μύκονο και Σαντορίνη φτάνει τα 20 ευρώ ανά επιβάτη, ενώ σε άλλους προορισμούς το καλοκαίρι παραμένει στα 5 ευρώ, ο κ. Καμαρινάκης υπογραμμίζει ότι παρότι η ανάγκη χρηματοδότησης έργων υποδομής είναι κατανοητή, «είναι απαραίτητο να υπάρξει εθνικό πλαίσιο που θα θέτει όρια και ρήτρες αναλογικότητας».

Η εικόνα για το 2025 στα Ελληνικά λιμάνια

Επί του παρόντος, πολλά Ελληνικά λιμάνια αποκτούν ισχυρότερο αποτύπωμα στην κρουαζιέρα, προσελκύοντας περισσότερες αφίξεις, επιβάτες και, συνεπώς, έσοδα.

Για το 2025 οι συνολικές προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιέρας στον Πειραιά ανέρχονται σε 865 έναντι 810 το 2024. Ταυτόχρονα, ο Πειραιάς διευρύνει την ακτινοβολία του και ως σημαντικός κόμβος homeporting στη Μεσόγειο. Μέχρι τον Αύγουστο του 2025, από το σύνολο των 578 αφίξεων κρουαζιέρας, οι 453 ήταν homeport. Συνολικά η εφετινή χρονιά αναμένεται να «κλειδώσει» σε 674 homeport, έναντι 613 που ήταν πέρυσι.

Το γεγονός αυτό αναζωογονεί την τοπική αγορά αφού πολλοί επιβάτες κρουαζιέρας, κυρίως Αμερικανοί, πραγματοποιούν κατά μέσο όρο 1-2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα πριν από την αναχώρηση ή μετά την επιστροφή της κρουαζιέρας τους, τροφοδοτώντας τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης της πρωτεύουσας.

Τα στοιχεία της ΕΛΙΜΕ για το 2025, δίνουν την ακόλουθη εικόνα για τους μεγαλύτερους λιμένες κρουαζιέρας...

Στις ναυαρχίδες του Ελληνικού τουρισμού, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, οι αφίξεις παρουσίασαν αύξηση στη Μύκονο (με 864 έναντι 768 πέρυσι), αλλά ήταν ελαφρώς μειωμένες στη Σαντορίνη (με 742 έναντι 757 πέρυσι), ως συνδυαστικό αποτέλεσμα των επιπτώσεων της σεισμικής δραστηριότητας στο νησί στις αρχές του έτους, του berth allocation (φράγμα στους 8.000 επιβάτες ανά ημέρα), και ενδεχομένως του νέου τέλους κρουαζιέρας.

Στο Ιόνιο, η Κέρκυρα, από 463 αφίξεις το 2024, αυτή τη χρονιά έφτασε τις 473 και η Κεφαλονιά φέτος είχε 144 αφίξεις έναντι 122 πέρυσι.

Στο Αιγαίο κυριαρχεί η Ρόδος με 450 αφίξεις το 2025, έναντι 346 πέρυσι, ενώ και η Κως έχει αυξήσει τον αριθμό κρουαζιέρας, από 70 αφίξεις πέρυσι σε 79.

Στην Κρήτη, το λιμάνι Ηρακλείου, από 266 αφίξεις το 2024, φέτος καταγράφει συνολικά 291, ενώ το λιμάνι της Σούδας στα Χανιά φέτος συγκεντρώνει 188 αφίξεις έναντι 130 πέρυσι.

Στην Πελοπόννησο, το λιμάνι του Κατακόλου, το 2025 καταγράφει συνολικά 265 αφίξεις κρουαζιέρας, έναντι 217 το 2024, όμως το Ναύπλιο από 122 αφίξεις το 2024 φέτος αναμένει 115.

Το Λαύριο καταγράφει 150 αφίξεις κρουαζιέρας έναντι 88 πέρυσι.