67η Γενική Συνέλευση MedCruise: Επενδύσεις, πολυτέλεια και νέοι ορίζοντες για την κρουαζιέρα

Με φόντο τη Μεσόγειο που παραμένει κορυφαίος προορισμός για την παγκόσμια κρουαζιέρα, το Σίμπενικ της Κροατίας φιλοξένησε τη 67η Γενική Συνέλευση της MedCruise. Περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι λιμένων και 28 ανώτατα στελέχη εταιρειών κρουαζιέρας αντάλλαξαν απόψεις για τις τάσεις που θα καθορίσουν το αύριο του κλάδου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επενδύσεις, οι νέες εμπειρίες για τους επιβάτες και η δυναμική της πολυτέλειας, με στόχο μια κρουαζιέρα πιο βιώσιμη και πιο ελκυστική για τις επόμενες δεκαετίες.

Βασικά Συμπεράσματα από τις Συνεδρίες

• Κρουαζιέρα όλο τον χρόνο: Η ανάγκη για επέκταση της σεζόν κυριάρχησε στις συζητήσεις. Τονίστηκε ότι η πολιτιστική κληρονομιά, οι αυθεντικές εμπειρίες και η τοπική γαστρονομία μπορούν να αποτελέσουν ελκυστικά στοιχεία για τους επιβάτες σε περιόδους εκτός αιχμής.

• Βιωσιμότητα και τοπικές κοινωνίες: Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η ανάπτυξη της κρουαζιέρας πρέπει να φέρνει άμεσα και μετρήσιμα οφέλη στους κατοίκους, από την οικονομία έως την ποιότητα ζωής. «Η κρουαζιέρα ναι, αλλά με τρόπο που ταιριάζει στην τοπική κοινωνία», ήταν ένα από τα βασικά μηνύματα.

• Ψηφιακός μετασχηματισμός: Έμφαση δόθηκε στη χρήση νέων τεχνολογιών για την αναβάθμιση των λιμένων. Συστήματα smart-port, εργαλεία real-time ενημέρωσης επιβατών και πράσινες λύσεις διαχείρισης ενέργειας αναδείχθηκαν ως καθοριστικοί παράγοντες για την επόμενη δεκαετία.

• Luxury και νέα target groups: Διαπιστώθηκε η αυξανόμενη σημασία της πολυτελούς κρουαζιέρας, με τις εταιρείες της κατηγορίας να αναζητούν προορισμούς που προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αυθεντικότητα και εύκολη πρόσβαση.

• Συνεργασίες λιμένων – προορισμών – εταιρειών: Τονίστηκε ότι καμία επένδυση δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα χωρίς συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Η επιτυχία ενός προορισμού δεν εξαρτάται μόνο από το λιμάνι, αλλά από το σύνολο της εμπειρίας που προσφέρει η πόλη και η περιοχή γύρω του.

Η Συμβολή του Ιωάννη Μπρα

Η συμβολή του Ιωάννη Μπρα, CEO της Five Senses Consulting, ήταν ένα workshop για την ανάπτυξη προορισμών κρουαζιέρας, όπου παρουσιάστηκαν πρακτικά εργαλεία όπως η Ανάλυση SWOT και Τάσεων, τα Cruise Excursion Books και τα Port Evaluation Reports. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς οι προορισμοί μπορούν να μετακινηθούν από το να είναι απλώς εν δυνάμει επιλογές σε προγράμματα κρουαζιέρας, στο να αποτελούν απαραίτητες στάσεις για το δρομολόγιο.

Νέα από Ελληνικά Λιμάνια που Συμμετείχαν

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Five Senses Consulting, παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις από τα ελληνικά λιμάνια που εκπροσωπούμε:

• Μύκονος: Νέα αποβάθρα tender (λάντζες) που βελτιώνει την πρόσβαση και τη ροή επιβατών στα Ματόγιαννα.

• Πάρος: Νέο interface point που θα ανοίξει σύντομα στη Νάουσα, διπλασιάζοντας τις επιλογές για τις εταιρείες Luxury.

• Άγιος Νικόλαος: Δύο νέοι κάβοι 200 τόνων που ενισχύουν την ασφάλεια και την ικανότητα εξυπηρέτησης πλοίων έως 250μ.

• Κύθηρα: Νέα αποβάθρα ISPS για tender και καινοτόμες εμπειρίες όπως μαθήματα αγγειοπλαστικής, οινογευσία, μελισσοκομία και μοναδικά μαθήματα τοπικής κουζίνας.

• Πάτρα: Ένας δυναμικός προορισμός που επανασυστήνεται στην κρουαζιέρα και συνδέει τον πολιτισμό με τη συνδεσιμότητα της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας.

Ελληνική Συμμετοχή στις Εταιρείες Κρουαζιέρας

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η παρουσία δύο ελληνικών εταιρειών κρουαζιέρας, της Celestyal Cruises και της Variety Cruises, που ενίσχυσαν με την παρουσία τους το αποτύπωμα της Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση.

Περιφερειακές και Διεθνείς Εξελίξεις

• Νοτιοανατολική Μεσόγειος: Η περιοχή παραμένει με μεγάλες δυνατότητες για year-round cruising, ωστόσο οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίσουν το πότε θα επαναπρογραμματιστούν δρομολόγια.

• Luxury Cruising: Οι εταιρείες πολυτελείας αναζητούν νέους προορισμούς που να ανταποκρίνονται στα υψηλά χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας. Οι Four Seasons Yachts, Crystal, Ritz-Carlton, Orient Express και Explora Journeys έχουν ήδη ανακοινώσει αυξημένη παρουσία στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια.

Οι Άνθρωποι Κάνουν τη Διαφορά

Πέρα από τις ανακοινώσεις και τα έργα, η Γενική Συνέλευση παραμένει ένα φόρουμ ανθρώπων. Η δικτύωση, η ανταλλαγή εμπειριών και η ενδυνάμωση των σχέσεων είναι αυτά που διαμορφώνουν την πορεία της βιομηχανίας.

Το Βλέμμα στο Μέλλον

Οι συζητήσεις στο Σίμπενικ Κροατίας έκαναν ξεκάθαρο ότι η βιομηχανία της κρουαζιέρας εξελίσσεται ραγδαία, με 70 νέα πλοία και 185.000 νέες κλίνες να προστίθενται στον παγκόσμιο στόλο μέχρι το 2036. Οι προορισμοί πρέπει να προσαρμοστούν, επενδύοντας σε αναβαθμίσεις υποδομών, αυθεντικές εμπειρίες για τους επιβάτες και ισχυρότερη συνεργασία με τις εταιρείες κρουαζιέρας, ώστε να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο και ευημερούν μέλλον.