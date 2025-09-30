Χανιά: Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιεροπλοίων και επιβατών στο πρώτο εννιάμηνο του 2025
30 Sep 2025, 10:42 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
TornosNews.gr
Ο Σεπτέμβριος φεύγει, αφήνοντας πίσω του εντυπωσιακά στοιχεία για τα Χανιά, που επιβεβαιώνουν τη θέση τους ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Σήμερα, δύο κρουαζιερόπλοια ξεχωρίζουν: το Sun Princess με 4.267 επιβάτες και το Resilient Lady με 2.619, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τη δυναμική του προορισμού.
Τα στοιχεία του πρώτου εννιαμήνου του 2025 είναι εντυπωσιακά σε σύγκριση με πέρσι:
- Σούδα: 150 πλοία με 331.808 επιβάτες – νέο ρεκόρ όλων των εποχών (2024: 98 πλοία, 222.596 επιβάτες)
- Ενετικό Λιμάνι Χανίων: 18 πλοία με 6.711 επιβάτες (2024: 11 πλοία, 5.244 επιβάτες)
Η αύξηση στους επιβάτες αγγίζει το 48,6% και στα πλοία το 54,1%, γεγονός που αποτυπώνει την αλματώδη ανάπτυξη του προορισμού. Το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ αφίξεων επιβατών στα Χανιά ήταν 279.754 το 2024 – αριθμός που ήδη έχει ξεπεραστεί, ενώ αναμένονται ακόμη πάνω από 40 αφίξεις μέχρι το τέλος του έτους.
Όπως δηλώνει ο Δημήτρης Βιρριράκης, πρόεδρος του ΛΤΝΧ, "η επίδοση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι ολόκληρο το προσωπικό μας αποτελείται μόλις από 12 άτομα, με περιορισμένα μέσα στη διάθεσή μας. Η επιτυχία δείχνει ότι τα Χανιά αρέσουν στους επισκέπτες και υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεργασία όλων των τοπικών φορέων, ώστε η ανοδική πορεία να διατηρηθεί και τα οικονομικά οφέλη να καρπωθεί ολόκληρη η περιοχή."
