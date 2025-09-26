Συνάντηση Κικίλια - Κεφαλογιάννη με την Royal Caribbean | Ανάγκη υποδομών homeporting στον Πειραιά

Την ικανοποίησή του για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς επιβολής τέλους κρουαζιέρας στην Ελλάδα εξέφρασε ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group, κ. Alessandro Carollo, στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια, και την Υπουργό Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανταποδοτικότητα του τέλους, καθώς τα έσοδα κατευθύνονται σε ενίσχυση υποδομών, τοπικών κοινωνιών και τουρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ανάπτυξης υποδομών homeporting στον Πειραιά, που, σύμφωνα με τον κ. Carollo, θα συμβάλλει στη διεύρυνση της κρουαζιέρας πέραν της υψηλής περιόδου, στην αύξηση της επισκεψιμότητας νέων προορισμών και στη δημιουργία νέων κατηγοριών επισκεπτών. Παράλληλα, τέθηκε στο τραπέζι η ενσωμάτωση λιγότερο γνωστών ελληνικών προορισμών στα προγράμματα κρουαζιέρας.

Κικίλιας: «Η κρουαζιέρα πολλαπλασιαστής ισχύος για την οικονομία»

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χαρακτήρισε την κρουαζιέρα έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. «Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει κορυφαίο κόμβο κρουαζιέρας στη Μεσόγειο», τόνισε.

Όπως εξήγησε, το τέλος κρουαζιέρας κατανέμεται ισόρροπα: το ένα τρίτο στις τοπικές κοινωνίες, το ένα τρίτο στο Υπουργείο Ναυτιλίας για έργα λιμενικών υποδομών και το υπόλοιπο στο Υπουργείο Τουρισμού. «Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται πραγματικά ανταποδοτική ανάπτυξη», είπε χαρακτηριστικά.

Κεφαλογιάννη: «Η πράσινη μετάβαση στο επίκεντρο»

Από την πλευρά της, η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η βιώσιμη διαχείριση της κρουαζιέρας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού και την εμπειρία του επισκέπτη. Εξέφρασε την πρόθεση να επιμηκυνθεί περαιτέρω η τουριστική περίοδος, να αναπτυχθούν θεματικές εμπειρίες και να προσελκυστούν μικρότερα πλοία με high-end επιβάτες.

Η κα Κεφαλογιάννη επισήμανε επίσης τη σημασία συνεργειών μεταξύ κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και εταιρειών κρουαζιέρας, ενώ αναφέρθηκε στη σύσταση, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, του Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα παρακολουθεί και θα μετρά δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης.