Στην κρουαζιέρα ποντάρει η Ρόδος - Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Local Voices» της CLIA

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου και ο Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού έδωσαν το «παρών» στην πρωτοβουλία Local Voices της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA – Cruise Lines International Association).

Στόχος της δράσης είναι να αναδείξει πώς ο τουρισμός κρουαζιέρας ενισχύει τις τοπικές οικονομίες, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις και συνδέει τους επισκέπτες με την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας

Παράλληλα, η CLIA παρουσίασε την επόμενη φάση της καμπάνιας #AllAboardGreece, ενώ ανακοίνωσε και την ξεχωριστή έκθεση «The Voyage», η οποία θα φιλοξενηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα από τον Οκτώβριο έως τις αρχές Ιανουαρίου. Μια εμβληματική εμπειρία που αναδεικνύει τη γοητεία και τις προοπτικές της κρουαζιέρας στην Ελλάδα.

Η Ρόδος καταγράφει εντυπωσιακή πορεία στην κρουαζιέρα το 2025, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της ρόλο στη Μεσόγειο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο κατέπλευσαν στο λιμάνι του νησιού 157 κρουαζιερόπλοια, μεταφέροντας 198.957 επιβάτες, αριθμός που μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 44% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.. Συνολικά, το 2025 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με περίπου 470 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, έναντι 368 το 2024, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 40%.

Τα στοιχεία αυτά τοποθετούν τη Ρόδο ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ ενισχύουν την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την απασχόληση, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του νησιού στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο της παγκόσμιας κρουαζιέρας.