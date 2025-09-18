CLIA: Διευρύνεται με δύο νέα βίντεο η καμπάνια για την Ελληνική κρουαζιέρα

Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), η ηγετική φωνή της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας, προχωρά στην επόμενη φάση της καμπάνιας της «All Aboard Greece», αναδεικνύοντας τις ιστορίες των τοπικών κοινωνιών και την πρόοδο του κλάδου στον τομέα της βιωσιμότητας. Παράλληλα, προσκαλεί το κοινό να βιώσει την κρουαζιέρα με έναν ξεχωριστό τρόπο, μέσω της έκθεσης «The Voyage», η οποία θα φιλοξενηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα, από τον Οκτώβριο έως τις αρχές Ιανουαρίου.

Μετά την έναρξη της καμπάνιας τον Ιούλιο, με την επιτυχημένη κυκλοφορία των δύο πρώτων βίντεο, η CLIA παρουσιάζει σήμερα δύο νέα βίντεο:

Τοπικές Φωνές (Local Voices) – με τη συμμετοχή αξιωματούχων προορισμών κρουαζιέρας και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων δημάρχων και εκπροσώπων λιμενικών αρχών, οι οποίοι μοιράζονται τις απόψεις τους για το πώς ο τουρισμός κρουαζιέρας υποστηρίζει τις τοπικές οικονομίες, δημιουργεί ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις και συνδέει τους επισκέπτες με την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας.

Βιώσιμη Κρουαζιέρα (Sustainable Cruising) – που παρουσιάζει τις δράσεις του κλάδου για την προώθηση της βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε καθαρότερη ενέργεια και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, περιβαλλοντικών καινοτομιών, καθώς και πρακτικών διαχείρισης βιώσιμου τουρισμού στους προορισμούς.

Η Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, δήλωσε: «Μέσα από αυτή τη δεύτερη φάση της καμπάνιας μας, ακούμε την ιστορία του τουρισμού κρουαζιέρας μέσα από τις φωνές των ανθρώπων που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στα λιμάνια και τις τοπικές κοινωνίες. Ο κλάδος μας ενισχύει το μακροπρόθεσμο μέλλον του στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας πρακτικές που διαφυλάσσουν τη μοναδική πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της χώρας.»

Μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στην καμπάνια περιλαμβάνονται εκπρόσωποι από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου (MedCruise), την Ένωση Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙ.ΜΕ.), τους Δημάρχους Μυκόνου και Πύργου, τις Λιμενικές Αρχές Ηρακλείου, Κέρκυρας, Πειραιά, Ρόδου και Σαντορίνης, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Κυκλάδων και Πειραιά, επαγγελματίες του τουρισμού και προμηθευτές και ακαδημαϊκούς και ερευνητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Εκτός από τα νέα βίντεο, η CLIA με χαρά ανακοινώνει τη φιλοξενία της έκθεσης The Voyage στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα, η οποία θα διαρκέσει από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 9 Ιανουαρίου. Η Έκθεση θα μεταφέρει τους επισκέπτες σ’ ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της κρουαζιέρας, με διαδραστικά στοιχεία και έμφαση στη βιωσιμότητα. Οι ίδιοι θα έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις καινοτομίες στον κλάδο της κρουαζιέρας και την περιβαλλοντική πρόοδο μέσα σ’ αυτόν.

Η κ. Δεληγιάννη πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενώνουμε δυνάμεις με το Ίδρυμα Ευγενίδου, για να αναδείξουμε την ιστορία επιτυχίας της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με διαδραστικό τρόπο.»

Ο Ιωάννης Γκόλιας, Διοικητής Ιδρύματος Ευγενίδου, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά, φιλοξενούμε την έκθεση The Voyage στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Μέσα από τη διαδραστική της προσέγγιση, η έκθεση αναδεικνύει τον ρόλο της κρουαζιέρας ως μοχλού καινοτομίας, βιωσιμότητας και οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το Ίδρυμα Ευγενίδου, διαχρονικά, λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας και σύνδεσης του κοινού με κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την κατανόηση των προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου. Η παρουσία της έκθεσης στην Ελλάδα για πρώτη φορά συνιστά μία ακόμη ευκαιρία διαλόγου και ευαισθητοποίησης για το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών και της ναυτιλιακής βιομηχανίας.»

Στο πλαίσιο της καμπάνιας «All Aboard Greece», η CLIA εγκαινιάζει, επίσης, ένα Κέντρο Πληροφοριών Κρουαζιέρας (Cruise Info Hub) για την Ελλάδα. Το κέντρο πληροφόρησης θα είναι διαθέσιμο μέσω της Έκθεσης αλλά και διαδικτυακά, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις καινοτομίες στην κρουαζιέρα, την περιβαλλοντική πρόοδο και τις συνεργασίες με προορισμούς.

H CLIA συνιστά τη μεγαλύτερη παγκοσμίως εμπορική ένωση πλοιοκτητών κρουαζιερόπλοιων, παρέχοντας μια ενιαία φωνή και έναν κορυφαίο θεσμικό φορέα για την παγκόσμια κοινότητα της κρουαζιέρας. Τα μέλη της αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% της παγκόσμιας επιβατικής χωρητικότητας κρουαζιέρας, συμπεριλαμβανομένων των πιο αναγνωρισμένων εταιρειών κρουαζιέρας σε ωκεανούς, ποταμούς και ειδικούς προορισμούς, καθώς επίσης και μια εξαιρετικά εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη κοινότητα ταξιδιωτικών πρακτόρων, προμηθευτών και συνεργατών της κρουαζιέρας από τους τομείς των λιμένων και προορισμών, της κατασκευής πλοίων, των προμηθειών και επιχειρηματικών υπηρεσιών. Μαζί με τα μέλη και τους συνεργάτες της, η CLIA υποστηρίζει πολιτικές και πρακτικές που προάγουν την ασφάλεια, την υγεία και τη βιωσιμότητα στη λειτουργία του κλάδου της κρουαζιέρας, τουριστικές στρατηγικές που μεγιστοποιούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη των ταξιδιών κρουαζιέρας και τεχνολογίες, καινοτομίες και πρακτικές που βοηθούν τις εταιρείες κρουαζιέρας στην πορεία τους προς μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050.