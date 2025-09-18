Το 2026 η Σητεία γίνεται λιμάνι εκκίνησης κρουαζιέρας
18 Sep 2025, 09:40 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
TornosNews.gr
Το 2026 θα είναι η χρονιά που η Σητεία μπαίνει δυναμικά στον χάρτη της κρουαζιέρας, καθώς το λιμάνι της θα αποτελέσει πλέον λιμάνι εκκίνησης για μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Σητείας για την αξιοποίηση των υποδομών του και την καθιέρωσή του ως προορισμού υψηλών προδιαγραφών.
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της συμμετοχής του Δήμου στην ετήσια διεθνή έκθεση κρουαζιέρας Seatrade Europe 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο από τις 10 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η Σητεία είχε ενεργό παρουσία, επιδιώκοντας νέες συνεργασίες και συμμαχίες στον δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο της κρουαζιέρας.
Η Seatrade Europe αποτελεί μία από τις δύο κορυφαίες εκθέσεις παγκοσμίως για την κρουαζιέρα, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης και επιχειρηματικών συνεργασιών. Οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν ενίσχυσαν τον στόχο της Σητείας να καθιερωθεί ως λιμάνι με διεθνή ρόλο, ανοίγοντας προοπτικές για τουρισμό υψηλής ποιότητας.
Το λιμάνι της Σητείας διαθέτει όλα τα αναγκαία πλεονεκτήματα: σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποίηση ISPS και τη στρατηγική του θέση ως «Πύλη Schengen». Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την πολιτική βούληση και τον μακρόπνοο σχεδιασμό, το καθιστούν ιδανικό για να δώσει αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη περιοχή.
Η κρουαζιέρα, ως μια από τις πλέον δημοφιλείς μορφές τουρισμού διεθνώς, μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό μοχλό οικονομικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Για τον Δήμο Σητείας, η εξέλιξη αυτή δεν είναι απλώς μια τουριστική επένδυση, αλλά ένα μεγάλο βήμα που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα για τον τόπο και τους κατοίκους του, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι φορείς της περιοχής.
