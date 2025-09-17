Δυναμική ανάκαμψη και άνοδος της κρουαζιέρας στον Βόλο

Ο Βόλος εδραιώνεται σταδιακά ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο το 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), από την αρχή της χρονιάς έως τις 12 Σεπτεμβρίου, έχουν καταπλεύσει 25 κρουαζιερόπλοια, μεταφέροντας συνολικά 39.758 επιβάτες. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά ήδη τον συνολικό αριθμό της καλύτερης χρονιάς της τελευταίας δεκαετίας, ενώ έως το τέλος του 2025 αναμένονται ακόμη 16 αφίξεις.

Η θετική αυτή εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τις εργασίες αποκατάστασης και εκβάθυνσης των υποδομών του λιμανιού, μετά τις πλημμύρες του 2023, καθώς και με τη στοχευμένη διεθνή δραστηριότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΒ, Σωκράτη Αναγνώστου. Ο κ. Αναγνώστου συμμετείχε στο Seatrade Europe 2025, τη σημαντικότερη διεθνή εκδήλωση για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, που πραγματοποιήθηκε 10-12 Σεπτεμβρίου στο Αμβούργο, δημιουργώντας κρίσιμες επαφές με μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, «Από τα στοιχεία που έχω ήδη στη διάθεσή μου εκτιμώ ότι το 2026 θα είναι ακόμη καλύτερη χρονιά, με περισσότερες αφίξεις κρουαζιεροπλοίων στον Βόλο. Ο Βόλος διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να αποτελέσει έναν ασφαλή και ελκυστικό τουριστικό προορισμό.»

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας, ο ΟΛΒ είναι σε εξέλιξη fam trip με εκπροσώπους εταιρειών κρουαζιέρας έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025. Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Βόλου και στοχεύει να αναδείξει τα φυσικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη Μαγνησία και τις Σποράδες και να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές της περιοχής, προκειμένου να προωθήσουν τη Θεσσαλία ως κορυφαίο προορισμό κρουαζιέρας.