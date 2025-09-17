Δυναμική ανάκαμψη και άνοδος της κρουαζιέρας στον Βόλο
17 Sep 2025, 09:00 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
TornosNews.gr
Ο Βόλος εδραιώνεται σταδιακά ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο το 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), από την αρχή της χρονιάς έως τις 12 Σεπτεμβρίου, έχουν καταπλεύσει 25 κρουαζιερόπλοια, μεταφέροντας συνολικά 39.758 επιβάτες. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά ήδη τον συνολικό αριθμό της καλύτερης χρονιάς της τελευταίας δεκαετίας, ενώ έως το τέλος του 2025 αναμένονται ακόμη 16 αφίξεις.
Η θετική αυτή εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τις εργασίες αποκατάστασης και εκβάθυνσης των υποδομών του λιμανιού, μετά τις πλημμύρες του 2023, καθώς και με τη στοχευμένη διεθνή δραστηριότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΒ, Σωκράτη Αναγνώστου. Ο κ. Αναγνώστου συμμετείχε στο Seatrade Europe 2025, τη σημαντικότερη διεθνή εκδήλωση για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, που πραγματοποιήθηκε 10-12 Σεπτεμβρίου στο Αμβούργο, δημιουργώντας κρίσιμες επαφές με μεγάλες εταιρείες του κλάδου.
Όπως σημείωσε ο ίδιος, «Από τα στοιχεία που έχω ήδη στη διάθεσή μου εκτιμώ ότι το 2026 θα είναι ακόμη καλύτερη χρονιά, με περισσότερες αφίξεις κρουαζιεροπλοίων στον Βόλο. Ο Βόλος διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να αποτελέσει έναν ασφαλή και ελκυστικό τουριστικό προορισμό.»
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας, ο ΟΛΒ είναι σε εξέλιξη fam trip με εκπροσώπους εταιρειών κρουαζιέρας έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025. Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Βόλου και στοχεύει να αναδείξει τα φυσικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη Μαγνησία και τις Σποράδες και να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές της περιοχής, προκειμένου να προωθήσουν τη Θεσσαλία ως κορυφαίο προορισμό κρουαζιέρας.
διαβάστε ακόμα
- Νέο ιστορικό ρεκόρ για την κρουαζιέρα στο λιμάνι Ηρακλείου 12/09 | 08:12
- CLIA: Στροφή της παγκόσμιας κρουαζιέρας σε εναλλακτικά καύσιμα και πράσινες τεχνολογίες 12/09 | 14:17
- Η Κέρκυρα στα καλύτερα λιμάνια κρουαζιέρας στον κόσμο - Πρωτιά στην Ελλάδα 10/09 | 10:37
- Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου: Τα αυξημένα τέλη επιβατών σε Μύκονο & Σαντορίνη απειλούν την κρουαζιέρα το 2026 08/09 | 15:57
- Πάνω από 9.000 επισκέπτες στα Χανιά σε μία μέρα – Τριπλή άφιξη κρουαζιερόπλοιων στη Σούδα 09/09 | 10:19
- Ποιο είναι το καθεστώς μίσθωσης εντός των λιμενικών χώρων 08/09 | 07:01
- Emerald Kaia: Πρεμιέρα για το νέο σούπεργιοτ της Emerald Cruises στα ελληνικά νησιά το 2026 05/09 | 08:00
- Celestyal: Εκπτώσεις έως και 50% σε 45 κρουαζιέρες 01/09 | 15:24
- Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιεροπλοίων στα Χανιά – Η Σούδα πρωταγωνίστρια της Μεσογείου 01/09 | 07:06
- Τέλος Κρουαζιέρας: Έσοδα-ρεκόρ, αλλά και βαριές χρεώσεις για τους επιβάτες 11/08 | 07:23
δημοφιλέστερα
- 1 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 AEGEAN: Κέρδη ρεκόρ και αύξηση επιβατών το α’ 6μηνο – 6 νέα αεροσκάφη-«φτερά» για νέες αγορές 16.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Σε υψηλά 15ετίας οι συναλλαγές στην Ελληνική αγορά ακινήτων 16.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 4 Χρίστος Δήμας: Τριετές σχέδιο για την αεροναυτιλία - "Σημαντικές ενέργειες για την ενίσχυση του προσωπικού της ΥΠΑ" 16.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 5 Ikos Resorts | Συνεχίζεται η επέκταση των ξενοδοχείων της σε Κέρκυρα, Χαλκιδική και Κρήτη 16.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Ξαναζωντανεύει το Ενυδρείο Βυρώνειας ως πόλος τουρισμού και εκπαίδευσης 17.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Πρόταση του Δημάρχου Χερσονήσου για αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των παραλιών 16.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Σταθεροποιείται η απόδοση των Airbnb στην Ελλάδα – Τι δείχνει ο Αύγουστος για την Αθήνα 16.09.2025 | AIRBNB
- 9 Στη Λήμνο τουριστικοί πράκτορες της Τουρκίας με συμφωνίες για περισσότερους τούρκους επισκέπτες το 2026 16.09.2025 | ΕΟΤ
- 10 ΥΠΑ: Αύξηση 4,6% της επιβατικής κίνησης στα Ελληνικά αεροδρόμια το οκτάμηνο του 2025 16.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ