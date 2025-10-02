ΟΛΠ: Τριπλή διάκριση στα Compliance Awards 2025
02 Oct 2025, 13:38 | ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
TornosNews.gr
Η ΟΛΠ Α.Ε. διακρίθηκε με τα τρία παρακάτω βραβεία στα Compliance Awards 2025, στο πλαίσιο του θεσμού που διοργανώνουν η Boussias Events και ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος:
- Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Best Compliance Team in Port Services Sector”
- Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Most Impactful Social Initiative”
- Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Best Compliance Management”
Ιδιαίτερη διάκριση αποτελεί και η συμπερίληψη της Έλλης Βλαχάκου, στελέχους της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας, στη λίστα "20 under 40” για το 2025, αναγνωρίζοντας τη συμβολή νέων στελεχών στον τομέα της Συμμόρφωσης.
Τα Compliance Awards αποσκοπούν στην αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας, της καινοτομίας και των καλών πρακτικών στον κλάδο της Συμμόρφωσης, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της στην ανάπτυξη των εταιρειών, στην επιτυχή εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και στη βελτιστοποίηση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.
Με τις βραβεύσεις αυτές, η ΟΛΠ Α.Ε. επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την προσήλωσή της στις αρχές της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της εταιρικής αριστείας καθώς και τον ηγετικό της ρόλο στα λιμενικά δρώμενα και στον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενισχύοντας το brand της ως κορυφαίου εργοδότη που προωθεί την αξιοκρατία και τη συνεχή εταιρική ανάπτυξη.
Σχετικά με την ΟΛΠ Α.Ε.
Η ΟΛΠ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Λιμένα Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ενός από τα πιο ολοκληρωμένα λιμάνια στην Ευρώπη από πλευράς λιμενικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες στο Λιμάνι του Πειραιά περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, τη μεταφορά επιβατών, τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, τις γενικές μεταφορές, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα logistics και υπηρεσίες ελεύθερης ζώνης. Κύριος μέτοχος της ΟΛΠ Α.Ε. με ποσοστό 67% είναι η COSCO SHIPPING, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου.
Την τελευταία δεκαετία η ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει αδιάληπτη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και με στοχευμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων ψηφιοποίησης, σε όλο το φάσμα των λιμενικών της δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία της χώρας και κυρίως ανταποδίδοντας σημαντικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία.
Η ΟΛΠ Α.Ε. κατέχει την πιστοποίηση “ECO PORT”, βρίσκεται στη λίστα ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας το 2024.
διαβάστε ακόμα
- SEAJETS | Aπό το Μαντούδι στις Σποράδες και τον Βόλο και τον Οκτώβριο 01/10 | 15:29
- Ναυτικός εντοπίστηκε νεκρός στο Blue Star Chios 24/09 | 11:41
- ΟΛΠ: Εκπαίδευση στην υποστήριξη επιβατών με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και μειωμένη κινητικότητα 17/09 | 15:02
- ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση της διακίνησης επιβατών στα Ελληνικά λιμάνια από/προς το εξωτερικό το α’ τρίμηνο 15/09 | 13:04
- SEAJETS: Αποστολή 28 ιατρών στην Αλόννησο για δωρεάν ιατρικές εξετάσεις των κατοίκων 11/09 | 17:00
- Οι 2 χορηγίες έκπληξη του Προέδρου της Seajets και της ΑΕΚ Μάριου Ηλιόπουλου στην Αλόννησο 30/06 | 17:37
- Η SEAJETS επεκτείνεται στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα με το Superstar II 30/06 | 19:54
- SEAJETS | Σημαντικές εκπτώσεις για οικογένειες και παρέες 16/05 | 10:36
- ΟΛΠ | Σειρά αναβαθμίσεων στις υποδομές του λιμένα Πειραιά 16/04 | 16:02
- Υπέρ της μείωσης των λιμενικών τελών η Ένωση Λιμένων Ελλάδος 10/04 | 18:17
δημοφιλέστερα
- 1 Air Arabia | Με το ολοκαίνουριο Airbus A320neo οι πτήσεις Σάρτζα - Αθήνα 02.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Στο ΣτΕ οι προσφυγές κατά του master plan της COSCO - Γίνεται λόγος για παραλείψεις και κινδύνους 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Προώθηση του εναλλακτικού και πολιτιστικού τουρισμού 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Το Αιγαίο στο Art Explora Festival του Πειραιά 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Ενισχύσεις για προσβάσιμες παραλίες σε Κόρινθο, Κύμη και Ρέθυμνο 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Δήμος Μαλεβιζίου: Aγορά για την αξιοποίηση ακινήτου που ήταν το 1900 ξενοδοχείο 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Grivalia Hospitality: Η αναμονή για το Six Senses στους Πεταλιούς και οι στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα 02.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 Περίπτερα τουριστικής πληροφόρησης σε Αρχαία Κόρινθο, Σπάρτη και Ναύπλιο 02.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Νέο μοντέλο αγοράς κατοικίας στην Κέρκυρα – Στέγη και επένδυση σε fast track διαδικασία | Η Ρούλα Ρουβά στο TN 01.10.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
- 10 Συνέδριο της ΠΟΞ στη Μυτιλήνη | Γ. Χατζής: «Η πρόοδος δεν θα έρθει με το παιχνίδι της μετάθεσης ευθυνών» 02.10.2025 | ΠΟΞ