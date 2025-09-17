ΟΛΠ: Εκπαίδευση στην υποστήριξη επιβατών με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και μειωμένη κινητικότητα
17 Sep 2025, 15:02 | ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
TornosNews.gr
Η ΟΛΠ Α.Ε. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των επιβατών, μέσω της συνεργασίας της με το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ).
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εξυπηρέτηση–Παροχή Συνδρομής σε Επιβάτες με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & Μειωμένη Κινητικότητα», με στόχο την ενίσχυση της εξειδίκευσης και της ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της ΟΛΠ Α.Ε. σε θέματα συμπερίληψης και πρόσβασης όλων των επιβατών στις λιμενικές υπηρεσίες.
Τα στελέχη της εταιρείας έχουν την ευκαιρία να λάβουν σύγχρονη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών με και χωρίς αναπηρία, από τον πλέον επίσημο φορέα εκπαίδευσης σε ζητήματα αναπηρίας και χρόνιων παθήσεων στην Ελλάδα, το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περισσότερα από 1.000 στελέχη της ΟΛΠ Α.Ε., παρέχοντάς τους ενημέρωση και εξοικείωση με τις βέλτιστες πρακτικές εξυπηρέτησης και υποστήριξης ατόμων με οπτική αναπηρία, κινητική αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, κώφωση/βαρηκοΐα, νοητική, γνωστική, αναπτυξιακή ή ψυχική αναπηρία, καθώς και με λοιπές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.
Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημαντική συνεισφορά της ΟΛΠ Α.Ε. στη διαμόρφωση μιας θετικής και ασφαλούς ταξιδιωτικής εμπειρίας για όλους τους επιβάτες, προωθώντας παράλληλα τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2025, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού, τη βελτίωση των υπηρεσιών και την ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας της ΟΛΠ Α.Ε.
Σχετικά με την ΟΛΠ Α.Ε.
Η ΟΛΠ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Λιμένα
Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ενός από τα πιο ολοκληρωμένα λιμάνια στην Ευρώπη από πλευράς λιμενικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες στο Λιμάνι του Πειραιά περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, τη μεταφορά επιβατών, τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, τις γενικές μεταφορές, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα logistics και υπηρεσίες ελεύθερης ζώνης. Κύριος μέτοχος της ΟΛΠ Α.Ε. με ποσοστό 67% είναι η COSCO Shipping, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου.
Την τελευταία δεκαετία η ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει αδιάληπτη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και με στοχευμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων ψηφιοποίησης, σε όλο το φάσμα των λιμενικών της δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία της χώρας και κυρίως ανταποδίδοντας σημαντικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία.
Η ΟΛΠ Α.Ε. κατέχει την πιστοποίηση “ECO PORT”, βρίσκεται στη λίστα ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας το 2024.
