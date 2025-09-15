ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση της διακίνησης επιβατών στα Ελληνικά λιμάνια από/προς το εξωτερικό το α’ τρίμηνο
15 Sep 2025, 13:04 | ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Μειωμένη κατά 1,1% ήταν η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το α΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες που εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, η διακίνηση επιβατών εσωτερικού (αφορά την κίνηση επιβατών μεταξύ Ελληνικών λιμένων), στην οποία οφείλεται η αρνητική μεταβολή του α’ τριμήνου, διαμορφώθηκε σε -1,5% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2024, ενώ ο αριθμός των διακινούμενων επιβατών στους λιμένες της χώρας ανήλθε σε 4,77 εκατ., έναντι 4,84 εκατ. πέρυσι.
Αντίθετα, αύξηση 8,3% σημειώνεται στη διακίνηση επιβατών εξωτερικού (αφορά την κίνηση επιβατών σε Ελληνικούς λιμένες με επιβίβαση από ή αποβίβαση σε λιμένα του εξωτερικού), οι οποίοι ανήλθαν σε 181.909 έναντι 167.912 το περυσινό α’ τρίμηνο. Αύξηση 9,9% καταγράφεται στους αποβιβασθέντες και 6,8% στους επιβιβασθέντες.
Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α΄ τριμήνου 2024 προς το α΄ τρίμηνο 2023 είχε σημειωθεί αύξηση 11,4% της συνολικής διακίνησης επιβατών στα Ελληνικά λιμάνια.
Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το α΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,4%. Μείωση κατά 0,1% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α΄ τριμήνου 2024 προς το α΄ τρίμηνο 2023.
Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το α΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 3,0%. Αύξηση κατά 7,6% παρατηρήθηκε και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α΄ τριμήνου 2024 προς το α΄ τρίμηνο 2023.
Στο πεδίο της έρευνας, εμπίπτουν όλα τα εμπορικά πλοία καθαρής χωρητικότητας 10 ΚΚΧ και άνω, τα οποία εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων μεταξύ λιμένων εσωτερικού και λιμένων εσωτερικού – εξωτερικού, για εμπορικούς σκοπούς.
