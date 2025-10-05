Lufthansa: Ο στόχος για αύξηση της κερδοφορίας περνά μέσα από 4.000 απολύσεις

Της Βίκης Τρύφωνα

Η Lufthansa, ο μεγαλύτερος αεροπορικός όμιλος της Ευρώπης, ανακοίνωσε επίσημα τα σχέδιά της για βαθύ μετασχηματισμό της λειτουργίας της, με αιχμή την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση διαδικασιών. Το τίμημα θα είναι η απώλεια περίπου 4.000 θέσεων εργασίας στο διοικητικό προσωπικό έως το 2030, όπως επιβεβαίωσε η διοίκηση κατά το Capital Markets Day που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Carsten Spohr, η κίνηση εντάσσεται σε μια στρατηγική ενοποίησης και εκσυγχρονισμού, η οποία στοχεύει σε μείωση κόστους και αύξηση της αποδοτικότητας. Η Lufthansa θέτει πλέον πιο φιλόδοξο στόχο: προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος (EBIT) 8%-10% των εσόδων, έναντι του προηγούμενου 8%. Η αισιοδοξία της διοίκησης αποτυπώνεται και για τη φετινή χρονιά, όπου τα λειτουργικά κέρδη αναμένεται να ξεπεράσουν σημαντικά τα 1,6 δισ. ευρώ του 2023.

Ενοποίηση εταιρειών και νέα πεδία ανάπτυξης

Ο όμιλος σκοπεύει να φέρει πιο κοντά τις θυγατρικές του –Swiss, Austrian και Brussels Airlines– υπό ένα ενιαίο, πιο κεντρικοποιημένο μοντέλο διοίκησης. Η Eurowings θα ενισχυθεί ως αυτόνομη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τομέα logistics και συντήρησης αεροσκαφών, με στόχο επέκταση ακόμα και στον χώρο της άμυνας.

Παράλληλα, η Lufthansa παραμένει μέτοχος μειοψηφίας στην ιταλική ITA Airways, κίνηση που δείχνει τη στρατηγική της για ισχυρή παρουσία στη νότια Ευρώπη.

Η στρατηγική αναδιάρθρωσης συνοδεύεται από την υπόσχεση σταθερών αποδόσεων για τους μετόχους. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι η πολιτική μερισμάτων θα κυμαίνεται στο 20%-40% των ενοποιημένων καθαρών κερδών, ενισχύοντας την εικόνα του ομίλου ως επενδυτικά αξιόπιστου.

Οι «αναταράξεις» στις εργασιακές σχέσεις

Η εξαγγελία περικοπών θέσεων εργασίας σε διοικητικό επίπεδο δεν αποτελεί τη μοναδική πρόκληση για την εταιρεία. Το συνδικάτο πιλότων Vereinigung Cockpit (VC) διεξάγει ψηφοφορία για ενδεχόμενες κινητοποιήσεις, με αντικείμενο το συνταξιοδοτικό καθεστώς. Η διοίκηση της Lufthansa έχει απορρίψει τα αιτήματα των πιλότων ως οικονομικά μη βιώσιμα, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο για νέες εργασιακές συγκρούσεις.

Ένα μέλλον με ισχυρή οικονομική βάση αλλά κοινωνικό κόστος

Η Lufthansa επιχειρεί να θωρακίσει το επιχειρηματικό της μοντέλο απέναντι στις προκλήσεις μιας άκρως ανταγωνιστικής αγοράς, επενδύοντας στην τεχνολογία, στην ενοποίηση δυνάμεων και σε νέες πηγές εσόδων. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή συνοδεύεται από κοινωνικό κόστος, με χιλιάδες θέσεις να χάνονται και τον κίνδυνο νέων κινητοποιήσεων να παραμένει ορατός.

Ο όμιλος καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, ώστε το νέο «ταξίδι» που ξεκινά να μην επισκιαστεί από εσωτερικές αναταράξεις.