Η Ryanair ζητεί προστασία των υπερπτήσεων όταν απεργούν οι ελεγκτές – Πυρά κατά της Κομισιόν

Η Ryanair ζητεί, σε αυστηρό τόνο, από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προβεί σε επείγουσα μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC), προκειμένου να προστατευθούν οι υπερπτήσεις κατά τη διάρκεια της επερχόμενης απεργίας των Σλοβένων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στις 6-7 Οκτωβρίου.

Συνέπεια της απεργίας, η σλοβενική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας θα μειώσει κατά 50% τη δυναμικότητά της, οδηγώντας σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων που θα επηρεάσουν χιλιάδες επιβάτες.

Το πρόβλημα αφορά κυρίως τις υπερπτήσεις στον εναέριο χώρο της Σλοβενίας, όπως για παράδειγμα πτήσεις από τη Βαρσοβία προς τη Ρώμη ή από την Αθήνα προς τη Φρανκφούρτη.

Η Ryanair επισημαίνει ότι η σλοβενική νομοθεσία δεν προστατεύει τις υπερπτήσεις κατά τη διάρκεια εθνικών απεργιών, σε αντίθεση με χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια Επικοινωνίας της Ryanair, Jade Kirwan, είναι εντελώς απαράδεκτο να αναγκάζονται οι επιβάτες να υποστούν καθυστερήσεις λόγω μιας απεργίας που δεν τους αφορά.

Η αεροπορική εταιρεία καλεί την Πρόεδρο της ΕΕ να εφαρμόσει δύο βασικές μεταρρυθμίσεις: την πλήρη στελέχωση των εθνικών ATC για το πρώτο κύμα πτήσεων της ημέρας με επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και την προστασία των υπερπτήσεων κατά τις εθνικές απεργίες, διασφαλίζοντας τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.

Η Ryanair προτρέπει τους επιβάτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα «Air Traffic Control Ruined Your Flight» και να ζητήσουν από την Πρόεδρο της ΕΕ να αναλάβει άμεση δράση, υπογραμμίζοντας ότι η αδράνεια «θέτει σε κίνδυνο τους επιβάτες και την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου».