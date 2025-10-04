Wizz Air | Έξι νέες συνδέσεις με Αθήνα και Θεσσαλονίκη το χειμώνα του 2025/26
04 Oct 2025, 06:17 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Έξι νέα ή τροποποιημένα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη εισάγει στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων του 2025/26 η Wizz Air.
Ειδικότερα, η αεροπορική εταιρία θα προσφέρει δρομολόγια προς την Αθήνα από
-Τη Μπρατισλάβα, με έναρξη στις 15 Δεκεμβρίου, 3 φορές την εβδομάδα, με αεροσκάφος A321neo)
- το Βουκουρέστι (Aurel Vlaicu), με εκκίνηση στις 27 Οκτωβρίου και 3 εβδομαδιαίες πτήσεις. Σε αυτό το δρομολόγιο το αεροδρόμιο Aurel Vlaicu αντικαθίσταται από το Henri Coandă.
-το Κισινάου, με έναρξη στις 27 Οκτωβρίου, τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις και αεροσκάφος A320. Πρόκειται για επαναφορά του δρομολογίου από τον Οκτώβριο του 2020.
-Την Κραϊόβα, από τις 28 Οκτωβρίου, με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις και αεροσκάφος A320 και A321neo από τις 31 Μαρτίου του 2026.
-τη Βαρσοβία, από την 1η Δεκεμβρίου, με 4 εβδομαδιαίες πτήσεις και αεροσκάφος A321neo.
Επιπλέον, από τις 28 Οκτωβρίου θα προσφέρεται η σύνδεση Θεσσαλονίκη – Τελ Αβίβ, με συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα και αεροσκάφος A321.
