Air Serbia | Νέα οπτική ταυτότητα με την Παράδοση στο επίκεντρο

Η Air Serbia παρουσίασε τη νέα της οπτική ταυτότητα με το μήνυμα «Η Παράδοση στο Επίκεντρο», συνδυάζοντας την κληρονομιά με τη σύγχρονη έκφραση και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως πρεσβευτή του σερβικού πολιτισμού και της φιλοξενίας. Σε μια εποχή γενικών και απρόσωπων εταιρικών ταυτοτήτων, η Air Serbia αναδεικνύει αυτό που την ξεχωρίζει – μια βαθιά παράδοση και έναν συναισθηματικό δεσμό με τους επιβάτες της. Ο νέος σχεδιασμός χαρίζει στους ταξιδιώτες αίσθημα ζεστασιάς και καλωσορίσματος – να νιώθουν σαν στο σπίτι τους, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο.

«Η αποστολή μας ξεπερνά την απλή παροχή υπηρεσίας μεταφοράς, δημιουργώντας έναν συναισθηματικό δεσμό με τους επιβάτες μας. Η παράδοση μάς διαμορφώνει, ενώ η νέα ταυτότητα φέρνει ζεστασιά, ενότητα και εμπιστοσύνη που οι επιβάτες διατηρούν ακόμη και μετά το τέλος του ταξιδιού. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνουμε την αφοσίωσή μας στην ανάπτυξη μιας εθνικής εταιρικής ταυτότητας, στην οποία πιστεύουμε και για την οποία είμαστε υπερήφανοι», δήλωσε η Bojana Knežević, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Εταιρικών Σχέσεων της Air Serbia.

Το μοτίβο που διαμορφώνει τη νέα οπτική ταυτότητα είναι εμπνευσμένο από τη σερβική λαϊκή διακόσμηση, τα σχέδια Sofra και Kuveri, που συμβολίζουν τη σταθερότητα, την ενότητα, τη ζεστασιά και την αξιοπιστία. Αυτά τα στοιχεία ξεπερνούν την αισθητική λειτουργία και· αποτυπώνουν τις αξίες και τα συναισθήματα που οι επιβάτες αναγνωρίζουν στην Air Serbia.

Ως εθνικός αερομεταφορέας, η Air Serbia συνεχίζει να αναπτύσσεται ως αξιόπιστος συνεργάτης που συνδέει ανθρώπους, προορισμούς και πολιτισμούς. Η νέα οπτική ταυτότητα διαφυλάσσει την παράδοση, δημιουργώντας ταυτόχρονα χώρο για καινοτομία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της στόχευση στην ενίσχυση της θέσης της και στην προώθηση της Σερβίας ως ελκυστικού και αυθεντικού προορισμού.