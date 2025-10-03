Ryanair | Νέα επίθεση στην ΕΕ για τις καθυστερήσεις στην εναέρια κυκλοφορία - η θέση της Ελλάδας
03 Oct 2025, 13:31 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, εξαπέλυσε σήμερα (Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου) νέα σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν –την οποία αποκάλεσε σκωπτικά «von Derlayed-Again»– καλώντας την είτε να προχωρήσει σε άμεση μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) είτε να παραιτηθεί.
Η παρέμβαση έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση από τη Ryanair του «ATC Delays League» για τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το οποίο η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα καταγράφουν τις περισσότερες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, λόγω έλλειψης επαρκούς στελέχωσης και κακοδιαχείρισης των εθνικών υπηρεσιών ATC.
Αντίθετα, χώρες όπως η Βουλγαρία, η Σλοβακία, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και η Δανία παρουσιάζονται ως θετικά παραδείγματα, προσφέροντας αποδοτικές υπηρεσίες χωρίς σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ελάχιστες καθυστερήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, μόνο το 2025 έχουν επηρεαστεί πάνω από 30 εκατομμύρια επιβάτες στην ΕΕ. Η Ryanair ζητά από την Επιτροπή να λάβει δύο μέτρα:
- Υποχρεωτική πλήρης στελέχωση των υπηρεσιών ATC κατά το πρώτο κύμα πρωινών πτήσεων, με την επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις παραβίασης.
- Προστασία των υπερπτήσεων σε περιπτώσεις εθνικών απεργιών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να διαφυλαχθεί η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, δήλωσε:
«Είναι ανεπίτρεπτο οι χειρότερα λειτουργούσες ATC της Ευρώπης –Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα– να συνεχίζουν να επιβάλλουν εκατομμύρια καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε επιβάτες. Αν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν μπορεί να διασφαλίσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τότε θα πρέπει να παραμερίσει και να αφήσει κάποιον ικανότερο να αναλάβει».
Τα στοιχεία για το 2025 (1 Ιανουαρίου – 29 Σεπτεμβρίου):
Χειρότερες επιδόσεις ATC:
- Γαλλία: 57.109 πτήσεις καθυστέρησαν (10.279.620 επιβάτες επηρεάστηκαν)
- Ισπανία: 34.145 πτήσεις (6.146.100 επιβάτες)
- Γερμανία: 16.132 πτήσεις (2.903.760 επιβάτες)
- Ηνωμένο Βασίλειο: 7.429 πτήσεις (1.337.220 επιβάτες)
- Ελλάδα: 6.738 πτήσεις (1.212.840 επιβάτες)
Καλύτερες επιδόσεις ATC:
- Βουλγαρία: 112 πτήσεις (20.160 επιβάτες)
- Σλοβακία: 460 πτήσεις (82.800 επιβάτες)
- Κάτω Χώρες: 533 πτήσεις (95.940 επιβάτες)
- Βέλγιο: 578 πτήσεις (104.040 επιβάτες)
- Δανία: 701 πτήσεις (126.180 επιβάτες)
