10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Γκολφ της Turkish Airlines στο Γκολφ Γλυφάδας

Επέστρεψε στην Αθήνα το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Γκολφ της Turkish Airlines, "Turkish Airlines World Golf Cup", το πιο σημαντικό εταιρικό τουρνουά γκολφ στον κόσμο, με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2025 στο Γκολφ Γλυφάδας. Ο πρωταθλητής της Αθήνας θα εκπροσωπήσει την πόλη στους Μεγάλους Τελικούς του Παγκόσμιου Κυπέλλου Γκολφ της Turkish Airlines.

Η εκδήλωση στη Γλυφάδα ήταν η 104η από τις 130 διοργανώσεις του φετινού Παγκόσμιου Κυπέλλου Γκολφ της Turkish Airlines - με τους τοπικούς πρωταθλητές να αγωνίζονται στους Μεγάλους Τελικούς στην Τουρκία αργότερα φέτος. Οι νικητές θα περάσουν στους Μεγάλους Τελικούς και θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν στο Gloria Golf Club και να μείνουν στο Gloria Serenity Resort στις τουρκικές ακτές.

Εκπροσωπώντας την Αθήνα, ο Χαρίλαος Παπαδόπουλος εξασφάλισε τη θέση του πρωταθλητή με 44 βαθμούς, και ο Ορέστης Τζιώτης ήταν δεύτερος, ενώ ο Δημήτρης Ταγκάλης ήρθε τρίτος.

Τον διαγωνισμό Closest to the Pin κέρδισε ο Μιχάλης Δαλακούρας για τους άνδρες και η Rachele-Maria Gallaty για τις γυναίκες.

Το βραβείο Gross κέρδισε ο Euan Gill με βαθμολογία 72.

Από την έναρξή του το 2013, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γκολφ της Turkish Airlines συγκεντρώνει πλέον πάνω από 10.000 παίκτες που ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε περισσότερα από 130

τουρνουά σε 83 χώρες παγκοσμίως.

Ο Γενικός Διευθυντής της Turkish Airlines στην Αθήνα, Gökhan Çetin, δήλωσε: «Ευχαριστούμε όλους τους καλεσμένους μας που έκαναν το Παγκόσμιο Κύπελλο Γκολφ της Turkish Airlines εδώ στην Αθήνα μια τεράστια επιτυχία. Για άλλη μια φορά, ήταν ένα συναρπαστικό τουρνουά στη σειρά TAWGC, συγχαρητήρια στον νικητή μας, Χαρίλαο Παπαδόπουλο. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Τουρκία». Όλοι οι φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γκολφ της Turkish Airlines θα πετάξουν στην Τουρκία με την άνεση και την πολυτέλεια της Business Class της Turkish Airlines.

Η σημαντική συμβολή των κορυφαίων διοργανώσεων της Turkish Airlines την τελευταία δεκαετία, όπως το Turkish Airlines Open και το TAWGC, έχουν καταστήσει την Αττάλεια έναν αποκλειστικό διεθνή προορισμό με τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις της για παίκτες γκολφ από όλο τον κόσμο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γκολφ της Turkish Airlines 2025 υποστηρίζεται από την Gloria Hotels & Resorts.