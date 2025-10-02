Air Arabia | Με το ολοκαίνουριο Airbus A320neo οι πτήσεις Σάρτζα - Αθήνα

Η Αθήνα μπαίνει ξανά δυναμικά στον χάρτη των διεθνών συνδέσεων της Air Arabia, καθώς από τις 5 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιούνται 7 εβδομαδιαίες πτήσεις μεταξύ Σάρτζα και Αθήνας με το ολοκαίνουριο αεροσκάφος Airbus A320neo, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου του 2025 με την πρώτη εμπορική πτήση του μεταξύ Σάρτζα και Μπανγκόκ.

Η Αθήνα δεν είναι απλώς ένας προορισμός για τους ταξιδιώτες από τον Κόλπο αλλά και μια πύλη προς όλη την Ελλάδα και κόμβος για νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς που συνεχίζουν να γοητεύουν εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Το πρόγραμμα πτήσεων του Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Air Arabia εντάσσει το αεροσκάφος A320neo όχι μόνο στο δρομολόγιο προς Αθήνα αλλά και σε σειρά άλλων προορισμών της Ασίας και της Ευρώπης:

Σάρτζα – Μπανγκόκ (Suvarnabhumi) | μόνο την 1η Οκτωβρίου

Σάρτζα – Κολόμπο | από τις 10 έως τις 25 Οκτωβρίου, με 8 εβδομαδιαίες πτήσεις

Σάρτζα – Κωνσταντινούπολη | από τις 12 έως τις 22 Οκτωβρίου, με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις

Σάρτζα – Μάλε | από τις 3 έως τις 25 Οκτωβρίου, με 3 εβδομαδιαίες πτήσεις, και από τις 11 Οκτωβρίου με τέσσερις

Σάρτζα – Πουκέτ | στις 2 και 4 Οκτωβρίου

Σάρτζα – Τραπεζούντα | από τις 3 Οκτωβρίου, με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις

Διευρύνεται o στόλος αεροσκαφών της Air Arabia

Η Air Arabia, ο πρώτος και μεγαλύτερος αερομεταφορέας χαμηλού κόστους (LCC) της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, ανακοίνωσε ότι παρέλαβε το πρώτο της αεροσκάφος Airbus A320neo τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη παραδόσεων από την παραγγελία συνολικά 120 αεροσκαφών της οικογένειας A320 που είχε υποβάλει στην Airbus το 2019.

Η παραγγελία, η οποία αποτελείται από 73 αεροσκάφη A320neo, 27 A321neo και 20 αεροσκάφη A321XLR, εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης της Air Arabia για την επέκταση του δικτύου της, την ενίσχυση των περιβαλλοντικά υπεύθυνων δραστηριοτήτων της, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της σε βασικές αγορές.

Ο Σεΐχης Abdullah Bin Mohammad Al Thani, Πρόεδρος της Air Arabia, δήλωσε: «Η εισαγωγή του A320neo θα ενισχύσει περαιτέρω την επιχειρησιακή μας απόδοση και θα υποστηρίξει τη συνεχή επέκτασή μας σε νέες αγορές».

Η νέα παραγγελία αεροσκαφών θα υποστηρίξει την ισχύ του στόλου σε όλους τους κόμβους του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των Sharjah, Abu Dhbai, Ras Al Khaimah, Μαρόκου, Αιγύπτου και Πακιστάν (Fly Jinnah), συμπληρώνοντας τα υπάρχοντα μισθωμένα αεροσκάφη της αεροπορικής εταιρείας και διασφαλίζοντας αποτελεσματική λειτουργία σε όλο το αναπτυσσόμενο δίκτυο δρομολογίων της.

Η παράδοση του νέου Airbus A320neo αποτελεί μέρος της δεύτερης άμεσης παραγγελίας της Air Arabia από την Airbus, μετά την προηγούμενη επέκταση του στόλου της αεροπορικής εταιρείας το 2007 με 49 αεροσκάφη A320.

Επιπλέον παραδόσεις αεροσκαφών αναμένονται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το A320neo

Με κινητήρες CFM LEAP-1A και με χαρακτηριστικά Sharklets της Airbus, το ολοκαίνουργιο A320neo αναμένεται να προσφέρει μείωση 20% στην καύση καυσίμων και στις εκπομπές CO2. Αυτές οι προδιαγραφές υποστηρίζουν άμεσα την ευρύτερη ατζέντα βιωσιμότητας και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της Air Arabia, αντανακλώντας τη δέσμευσή της στο να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, συνεχίζοντας παράλληλα να προσφέρει εξαιρετική λειτουργική απόδοση και αεροπορικά ταξίδια με γνώμονα την αξία.

Βάσει του υπάρχοντος στόλου της Air Arabia, το νέο A320neo διαθέτει διάταξη καμπίνας μίας κατηγορίας με 174 θέσεις, προσφέροντας από τις πιο άνετες θέσεις στην οικονομική καμπίνα, εξασφαλίζοντας την άνεση των επιβατών.

Με αυτονομία έως και έξι ώρες, το αεροσκάφος όχι μόνο βελτιώνει την ταξιδιωτική εμπειρία, αλλά παρέχει και στην Air Arabia μεγαλύτερη ευελιξία για ταξίδια μεγαλύτερης εμβέλειας.

Το A320neo είναι επίσης εξοπλισμένο με το "SkyTime", τη δωρεάν υπηρεσία streaming εν πτήσει, και το "SkyCafe", το μενού εν πτήσει που βελτιώνει περαιτέρω την εμπειρία των επιβατών σε όλες τις πτήσεις της Air Arabia.