Αύξηση-ρεκόρ στις παγκόσμιες αερομεταφορές τον Αύγουστο - Ποιες περιοχές "απογειώθηκαν"

Η παγκόσμια βιομηχανία αερομεταφορών συνεχίζει να «απογειώνεται», καθώς ο Αύγουστος του 2025 κατέγραψε ιστορικά ρεκόρ επιβατικής κίνησης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA).

Η συνολική ζήτηση επιβατών (RPK) αυξήθηκε κατά 4,6% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, ενώ η διαθέσιμη χωρητικότητα θέσεων (ASK) ενισχύθηκε κατά 4,5%. Ο μέσος συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 86%, το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα.

Η μεγαλύτερη ώθηση προήρθε από τα διεθνή ταξίδια, με αύξηση της ζήτησης κατά 6,6% και της χωρητικότητας κατά 6,5%, σε ετήσια βάση, και πληρότητα 85,8%. Αντίθετα, η αγορά εσωτερικού σημείωσε μικρότερη άνοδο, μόλις 1,5%, αν και διατήρησε ελαφρώς υψηλότερη πληρότητα από τον Αύγουστο του 2024, στο 86,3%.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της IATA, Γουίλι Γουόλς, ο φετινός Αύγουστος επιβεβαίωσε ότι η θερινή περίοδος κατέγραψε νέα κορυφαία επίδοση και παρά τις οικονομικές αβεβαιότητες και τις γεωπολιτικές εντάσεις, η τάση ανάπτυξης δεν δείχνει σημάδια κάμψης.

Ρεκόρ στην Ασία – Άνοδος σε Μέση Ανατολή και Λατινική Αμερική

Οι αεροπορικές εταιρείες της Ασίας-Ειρηνικού ξεχώρισαν με άνοδο της ζήτησης κατά 9,8%, τροφοδοτούμενη κυρίως από την Κίνα (+11,8%) και την Ιαπωνία (+12%). Η Μέση Ανατολή παρουσίασε επίσης ισχυρή αύξηση (+8,2%), όπως και η Λατινική Αμερική (+9%).

Στην Ευρώπη, η ζήτηση ενισχύθηκε κατά 5,3%, ενώ στη Βόρεια Αμερική η αύξηση ήταν πιο περιορισμένη (+1,8%), με τον δείκτη πληρότητας να καταγράφει μείωση για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Οι αγορές εσωτερικού

Ανάμεσα στις αγορές εσωτερικού, η Βραζιλία ξεχώρισε με εντυπωσιακή άνοδο 12,7%, χάρη στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες ενίσχυσης του τουρισμού. Η Ιαπωνία σημείωσε επίσης δυναμική αύξηση (+6%) με πληρότητα σχεδόν 90%. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν πτώση (-0,2%), συνεχίζοντας μια καθοδική τάση που διαρκεί ήδη οκτώ μήνες.