Καθυστερήσεις, τριγμοί και αερομαχίες υπουργείου-ελεγκτών στα αεροδρόμια

Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγονται καθημερινά δεκάδες πτήσεις στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, ως αποτέλεσμα της αιφνίδιας απόφασης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να περιορίσουν την ικανότητα εξυπηρέτησης των πτήσεων ανά ώρα στις 28, από 36 που ίσχυαν κατά τη θερινή περίοδο.

Σε πολλές περιπτώσεις οι καθυστερήσεις φτάνουν ή ξεπερνούν το μισάωρο, προκαλώντας ταλαιπωρία σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών της χώρας και αμηχανία στον εγχώριο τουριστικό κλάδο πριν καλά καλά κλείσει η σεζόν.

Οι καθυστερήσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη μετατροπή της ΥΠΑ σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, δια στόματος του προέδρου του κεντρικού συνδικαλιστικού της οργάνου, της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) της ΥΠΑ, Παναγιώτη Ψαρρού, υποστηρίζουν ότι με τις 28 αφίξεις ανά ώρα, «στην ουσία κάνουμε μια αυξημένη παροχή στο ήδη αυξημένο όριο [πτήσεων]».

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελεγκτές ζητούν...

την αναβάθμιση του εξοπλισμού της Υπηρεσίας,

την πρόσληψη προσωπικού και

την προσαρμογή του νομοσχεδίου με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς

«Απλώς σταματήσαμε να κάνουμε την υπερβολή, [δηλαδή να εξυπηρετούμε] όσο περισσότερο μπορούμε, που ουσιαστικά καλύπτει το πρόβλημα και δίνει άλλοθι στην Υπηρεσία και το Υπουργείο να μην το βελτιώσουν», επισημαίνει ο κ. Ψαρρός σε δηλώσεις του στο ACTION24.

Επισημαίνεται ότι σε ΚΥΑ των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών που είχε εκδωθεί τον Ιούνιο του 2025, για την περίοδο από 1η Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου των ετών 2025, 2026 και 2027 καθορίστηκε για τις αφίξεις στην Αθήνα η εξυπηρέτηση 28 αεροσκαφών ανά ώρα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας για τις πτήσεις IFR και τουλάχιστον τριών αεροσκαφών ανά ώρα για τις πτήσεις VFR, κατά τις ώρες που το προσδιορισμένο και ανακοινωμένο πρόγραμμα από την Αρχή Συντονισμού Πτήσεων το απαιτεί, ενώ για τις νυχτερινές ώρες μεταξύ 00:00 - 05:59 τοπική 22 αεροσκαφών ανά ώρα. Δηλαδή ουσιαστικά 31 πτήσεις ανά ώρα, ανάλογα με τις ανάγκες της κίνησης.

Η απόφαση των ελεγκτών να περιορίσουν την εξυπηρέτηση των πτήσεων, έχει δημιουργήσει τριγμούς με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο υπουργός Χρ. Δήμας ανέφερε ότι οι ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των έμπειρων ελεγκτών φτάνουν έως τις 120.000 ευρώ, προκαλώντας την αντίδρασή τους. Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι κατατάσσονται στην 33η θέση ανάμεσα σε 38 ευρωπαϊκές χώρες και ότι οι μισθοί τους ανακτώνται από τα τέλη των αεροπορικών εταιριών και δεν επιβαρύνουν το κράτος.

Άλλωστε, όπως υπογραμμίζει ο κ. Ψαρρός σε δηλώσεις του στο ΣΚΑΙ, εάν δεν λυθούν τα ζητήματα που έχουν τεθεί, «όση υπερεργασία και να κάνουμε, όσα χρήματα και να μας δώσει ο κ. Δήμας, δεν θα λυθεί το πρόβλημα και οι καθυστερήσεις το 2028 θα είναι χειρότερες απο σήμερα».

Από την πλευρά του το υπουργείο έχει τοποθετηθεί ως εξής...

για το ζήτημα των Ευρωπαϊκών κανονισμών | Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Move και τον EASA και υλοποιείται σχέδιο δράσης 364 σημείων, με 7 πυλώνες, ένας από τους οποίους είναι η μετατροπή της ΥΠΑ σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ώστε η υπηρεσία να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και πιο σύγχρονη διοίκηση.

για τις προσλήψεις | Υπεγράφησαν, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, οι πρώτες 80 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην ΥΠΑ, από το σύνολο των 97 ελεγκτών που προβλέπει ο ετήσιος προγραμματισμός για το 2025.

για το ζήτημα του εκσυγχρονισμού | Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υποδομών, κ. Νίκο Ταχιάο, βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί ύψους 313 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του εξοπλισμού και της τοποθέτησης νέων ραντάρ. Ειδικότερα, για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης διαβεβαίωσε ότι είναι απολύτως ασφαλές, ενώ η κίνηση των αεροσκαφών επί του εδάφους γίνεται με ραδιο – βοηθήματα. Υπάρχει εγκατεστημένο ραντάρ το οποίο τώρα βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), ενώ σύντομα θα αντικατασταθεί το ραντάρ προσέγγισης με νέο.

Προσώρας, δεν διαφαίνεται προοπτική άμεσης εξομάλυνσης των αερομεταφορών. Δεκάδες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας παρουσιάζουν καθημερινά καθυστερήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν τα 30 λεπτά.

Ενδεικτικά, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» όπου καθημερινά πραγματοποιούνται 900 πτήσεις, την Κυριακή επηρεάστηκε το 33% των αφίξεων και το 21% των αναχωρήσεων, ενώ το Σάββατο επηρεάστηκε το 23% των αφίξεων και το 17% των αναχωρήσεων.

Ενδεικτικά για την Κυριακή, από το 33% των αφίξεων που επηρεάστηκαν, το 9% είχε καθυστέρηση 15 λεπτών, το 10% από 16 έως 30 λεπτών, και το 15% τουλάχιστον 31 λεπτών. Στις αναχωρήσεις της ίδιας ημέρας που επηρεάστηκαν (21%), το 15% είχε καθυστέρηση έως 15 λεπτών, το 5% μεταξύ 16-30 λεπτών και το 1% άνω των 31 λεπτών.