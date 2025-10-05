Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην Πιερία – Ανάδειξη του Ολύμπου και του ορεινού τουρισμού

Την Πιερία επισκέφθηκε η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, έπειτα από πρόσκληση του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΠΟΤΑΠ), στο πλαίσιο δράσεων για την ενίσχυση και ανάδειξη του ορεινού τουρισμού.

Η Υπουργός ξεκίνησε την επίσκεψή της από το Κέντρο Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, όπου ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες προστασίας του μοναδικού οικοσυστήματος του Ολύμπου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διαδικασία αξιολόγησης για την προτεινόμενη ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Ακολούθως, η κα Κεφαλογιάννη επισκέφθηκε τη Νέα Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω, όπου συνομίλησε με τον Ηγούμενο, Αρχιμανδρίτη π. Μάξιμο Κυρίτση, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε πεζοπορία σε τμήμα του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, στο φαράγγι του Ενιπέα, συνοδευόμενη από τον ξεναγό της Μονάδας Διαχείρισης, κ. Σάββα Βασιλειάδη.

Η επίσκεψη της Υπουργού ολοκληρώθηκε με την τελετή έναρξης του 2ου Olympus Adrenaline & Nature Festival, που πραγματοποιείται στο Λιτόχωρο από τις 4 έως τις 6 Οκτωβρίου. Οικοδεσπότες της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος του ΠΟΤΑΠ, κ. Βασίλειος Δήμου, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, και ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, κ. Βαγγέλης Γερολιόλιος. Παρόντες ήταν επίσης οι βουλευτές Πιερίας της ΝΔ, κ. Ξενοφών Μπαραλιάκος, κα Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και κ. Σπυρίδων Κουλκουδίνας.

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στις στρατηγικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και την ενίσχυση του ορεινού προϊόντος. Όπως τόνισε, ο στόχος είναι η διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μεταξύ άλλων, η κα Κεφαλογιάννη παρουσίασε:

Τη νομοθετική πρωτοβουλία για τη μετατροπή των χιονοδρομικών κέντρων σε υποδομές δωδεκάμηνης λειτουργίας.

Τη δημιουργία του θεσμού «Προορισμός Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού», που θα συνδέει χιονοδρομικά κέντρα, ορειβατικά καταφύγια και τουριστικά καταλύματα.

που θα συνδέει χιονοδρομικά κέντρα, ορειβατικά καταφύγια και τουριστικά καταλύματα. Την αναβάθμιση υποδομών με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την ανάπτυξη νέας ψηφιακής πλατφόρμας προβολής του ορεινού τουρισμού.

Την ενίσχυση των ορεινών καταφυγίων μέσω του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους».

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η Πιερία διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αυθεντικού τουριστικού προϊόντος, ενώ επαίνεσε το φεστιβάλ για τη συμβολή του στην ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.

Το Olympus Adrenaline & Nature Festival διοργανώνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τον ΠΟΤΑΠ, σε συνεργασία με τον Δήμο Δίου-Ολύμπου και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες στη φύση, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία της περιοχής.