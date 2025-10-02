Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη της Αρμενίας – Ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Αρμενίας στην Ελλάδα, κ. Tigran Mkrtchyan, είχε σήμερα η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, με επίκεντρο τη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τουριστικό τομέα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τονίστηκε η σημασία της αεροπορικής συνδεσιμότητας Αθήνας – Ερεβάν, με στόχο την καθιέρωση καθημερινών πτήσεων, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τις τουριστικές ροές.

Ο κ. Mkrtchyan εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της αρμενικής πλευράς για τη διαχρονική συμβολή της Ελλάδας στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης, υπενθυμίζοντας την ίδρυση της πρώτης σχολής τουρισμού στην Αρμενία το 2005 με ελληνική υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη φιλοξενία σπουδαστών του Αρμενο-Ελληνικού Κολλεγίου Τουρισμού στο Ρέθυμνο το περασμένο καλοκαίρι, για πρακτική άσκηση σε ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.

Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Αρμενίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και ευχαρίστησε την αρμενική πλευρά για τη στήριξη της υποψηφιότητας του πρώην υπουργού κ. Χάρη Θεοχάρη για τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο θρησκευτικός, ο αγροτικός, ο ιατρικός και ο οινικός, ενώ αποφασίστηκε η σύγκληση της Πρώτης Μεικτής Επιτροπής Τουρισμού στο άμεσο μέλλον. Εξετάστηκε, επίσης, η δυνατότητα ελληνικής συμμετοχής τόσο στο Παγκόσμιο Φόρουμ Επικοινωνίας για τον Τουρισμό που θα φιλοξενήσει η Αρμενία στο Ερεβάν στα τέλη του μήνα, όσο και στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί στην αρμενική πρωτεύουσα στις 21-23 Νοεμβρίου.