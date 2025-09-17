Πράσινο φως για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα 1,2 εκατ. ευρώ στην Κορινθία
17 Sep 2025, 14:47 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
TornosNews.gr
Γκάζι στα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, πριν τον χειμώνα, για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Κορινθίας από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή στις 22 Ιουλίου, δίνει η υπογραφή πράξης ορισμού της Τράπεζας Πειραιώς ως αναδόχου αποκατάστασης για τα έργα αυτά.
Η πράξη υπεγράφη κατά τη διάρκεια σύσκεψης που συγκάλεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου στο Υπουργείο.
Συγκεκριμένα, ως χρονικό διάστημα ολοκλήρωσής του ορίζονται οι τέσσερις μήνες μετά την έναρξη των εργασιών, ενώ σε κάθε περίπτωση το διάστημα αυτό δεν μπορεί να ξεπεράσει τους έξι μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.278.353,78 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι, αμέσως μετά την πυρκαγιά, η Τράπεζα Πειραιώς είχε εκδηλώσει την πρόθεση να συμβάλει στην υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων για την έκταση των συνολικά 15.800 στρεμμάτων που επλήγησαν.
Η σύναψη τέτοιων σημαντικών αναδοχών προβλέπεται σε σχετική νομοθετική παρέμβαση που έγινε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2021, η οποία επιτρέπει τη συνεργασία κράτους και ιδιωτών για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, για πρόληψη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και πληγεισών περιοχών, με ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα.
Προηγήθηκε η διεξαγωγή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικής μελέτης, ενώ το έργο προβλέπει για τη συνέχεια, μεταξύ άλλων, την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ) για την υλοποίησή του, που θα γίνει από τον ανάδοχο.
Παράλληλα, κατά τη σύσκεψη εργασίας, ο Υπουργός υπέγραψε την ένταξη της πράξης για την αντιμετώπιση των φαινομένων λειψυδρίας στο Δήμο Βέλου-Βόχας, συνολικού ύψους 3.102.300 ευρώ.
Στην 3η κατά σειρά σύσκεψη για τα παραπάνω ζητήματα συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτής Κορινθίας, κ. Νίκος Ταγαράς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, η βουλευτής ΝΔ Κορινθίας, κ. Μαρία Ελένη Σούκουλη – Βιλιάλη, ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Στάθης Σταθόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Δασών, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Δήμαρχος Σικυωνιών, κ. Σπύρος Σταματόπουλος, ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, κ. Θανάσης Μανάβης, ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς, κ. Σπύρος Δεδάκης, ο Δασάρχης Κορίνθου κ. Αλέξιος Αδάμ, ο Chief Retail Banking & Μέλος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Βασίλης Κουτεντάκης, καθώς και άλλα στελέχη της Τράπεζας.
