Υπουργείο Τουρισμού: Επετειακή εκδήλωση «Μνήμη και Φως» στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών

Επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Μνήμη και Φως» διοργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), στον ιστορικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την ίδρυση του Φεστιβάλ Αθηνών από τον ΕΟΤ το 1955.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στη σπουδαία Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας, καθώς συμπληρώθηκαν 48 έτη από το θάνατό της στις 16 Σεπτεμβρίου 1977. Η διεθνούς φήμης σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση ερμήνευσε κλασικές άριες πλαισιωμένη από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη μουσική Διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ κα. Αλεξάνδρα Δουβαρά.

Προλογίζοντας την εκδήλωση, η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε χαρακτηριστικά «Το Φεστιβάλ, σε αυτές τις επτά δεκαετίες εξελίχθηκε, έγινε θεσμός διεθνής. Έγινε γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, ανάμεσα στην αρχαία κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία. Έφερε κοντά καλλιτέχνες και κοινό απ’ όλο τον κόσμο, έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες επισκέπτες να γνωρίσουν την Ελλάδα μέσα από την τέχνη. Πρόβαλε μια Ελλάδα που μπορούσε, μέσα σε δύσκολους καιρούς, να σταθεί στα πόδια της, να διεκδικήσει το μέλλον της, να κοιτάξει τον κόσμο κατάματα με αυτοπεποίθηση. Γιατί αυτή η συνύπαρξη πολιτισμού και τουρισμού ήταν και είναι η μεγάλη μας δύναμη. Ο διαρκής μας αγώνας, η κεντρική μας στρατηγική για μια ανάπτυξη ποιοτική, για έναν τουρισμό βιώσιμο, για μια κοινωνία που ευημερεί.»

Η επιλογή της Ρωμαϊκής Αγοράς, ενός επισκέψιμου μνημείου με ανεκτίμητη ιστορική αξία στην καρδιά της Αθήνας, ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της Ελλάδας με την Τέχνη και ταυτόχρονα συνέδεσε με μοναδικό τρόπο το αρχαίο παρελθόν της πόλης με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Η εκδήλωση ανέδειξε ακόμα τη διαχρονική αξία της Τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό προσανατολισμό του Υπουργείου Τουρισμού στην προβολή της Ελλάδας μέσα από τη σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό.

Η Υπουργός Τουρισμού κλείνοντας τον χαιρετισμό της σημείωσε ότι «Η μνήμη μάς δίνει ρίζες, το φως μάς δείχνει τον δρόμο. Η Ακρόπολη στέκει, φρουρός και σύμβολο. Ο πολιτισμός μας συνεχίζεται από την αρχαιότητα, στο σήμερα και από το σήμερα, στο μέλλον. Γιατί αυτό είναι η Ελλάδα, ένα νήμα που ενώνει γενιές, ένας πολιτισμός που δεν σβήνει, μια φλόγα που μας εμπνέει για να σταθούμε όρθιοι, για να προχωρήσουμε μπροστά.»

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, η Υφυπουργός Τουρισμού κα. Άννα Καραμανλή, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Χάρης Θεοχάρης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου κα. Σέβη Βολουδάκη, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα. Έλενα Ράπτη, , η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής κα. Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα. Αγγελική Βαρελά, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Ανδρέας Φιορεντίνος Ανδρέας, τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΤ, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού κα. Ελένη Δουνδουλάκη, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού κα Βασιλική Κουτσούκου, ο πρώην υπουργός κ. Νίκος Σηφουνάκης, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Μιχάλης Τιβέριος, ο Πρόεδρος ΔΣ του Φεστιβάλ Αθηνών- Επιδαύρου κ. Δημήτρης Πασσάς, ο Γενικός Διευθυντής Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου κ. Ιωάννης Καπλάνης, η μέχρι πρότινος Καλλιτεχνική Διευθύντρια Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου κα. Κατερίνα Ευαγγελάτου, η Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη κα. Ειρήνη Γερουλάνο και η Πρόεδρος του Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, κα. Εύη Λαζού-Λασκαρίδη.

Ακόμα παρέστησαν οι Πρέσβεις της Αιγύπτου, της Αυστραλίας, της Γερμανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιαπωνίας, του Ισραήλ, της Νότιας Κορέας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας καθώς και οι επιτετραμμένοι του Καναδά, της Πολωνίας και της Σουηδίας.