Συνέδριο ΠΟΞ | Τουρισμός τεσσάρων εποχών και slow tourism το στοίχημα για Λέσβο και Χίο

Η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν μέσα από τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, το μοντέλο του slow tourism που δίνει έμφαση στην αυθεντική εμπειρία και η ανάγκη ενιαίας στρατηγικής προβολής αναδείχθηκαν ως τα μεγάλα ζητούμενα για τη Λέσβο, τη Χίο και συνολικά το Βόρειο Αιγαίο, στα πάνελ του 7ου Περιφερειακού Συνεδρίου της ΠΟΞ που φιλοξενήθηκε την Τετάρτη στη Μυτιλήνη. Κοινός παρονομαστής όλων των παρεμβάσεων ήταν το συμπέρασμα ότι χωρίς συνεργασίες, χωρίς εκσυγχρονισμό υποδομών και χωρίς κρατική στήριξη στις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις μεταφορές, τα νησιά δεν μπορούν να σταθούν στον σκληρό ανταγωνισμό της τουριστικής αγοράς.

Τα δύο πάνελ κατέληξαν σε μια κοινή διαπίστωση: ο φυσικός, πολιτιστικός και γαστρονομικός πλούτος υπάρχει, αλλά χρειάζεται σχέδιο, μεταφορές που να μην αποθαρρύνουν τον επισκέπτη, ξενοδοχεία ανακαινισμένα και λειτουργικά όλο τον χρόνο, συνεργασία δήμων-φορέων-ξενοδόχων, και επικοινωνιακή καμπάνια που να προβάλλει τα νησιά ως «τουριστικούς προορισμούς τεσσάρων εποχών».

Μόλυβος Λέσβου- φωτό: discovergreece.com

Γ. Γιαννάκας | Συνεργασίες και νέο brand για τη Λέσβο

Στο πρώτο πάνελ, με θέμα «Δήμοι & Φιλοξενία: Συνεργασίες για Ανταγωνιστικούς Τουριστικούς Προορισμούς», ο αντιδήμαρχος Μυτιλήνης, Γιάννης Γιαννάκας τόνισε ότι η Λέσβος διαθέτει «ανεκτίμητα συγκριτικά πλεονεκτήματα» που μπορούν να στηρίξουν τον θεματικό και βιώσιμο τουρισμό.

Από το γεωπάρκο της UNESCO και το απολιθωμένο δάσος μέχρι τον θρησκευτικό, ποδηλατικό και τον συνεδριακό τουρισμό, το νησί έχει, όπως είπε, όλα τα συστατικά για να μεγαλώσει την τουριστική περίοδο καθως δεν προσφέρει μόνο διακοπές “ήλιος-θάλασσα”.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συνεργασίες που ήδη αναπτύσσονται με τη δυτική Λέσβο για ενιαίο προορισμό, αλλά και με ξενοδόχους, το Επιμελητήριο, τον Σύλλογο Εστίασης, τουριστικούς πράκτορες και επιχειρηματίες του τουρισμού.

Γνωστοποίησε ότι έχουν γίνει οι πρώτες ενέργειες για συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμο Χίου, με έμφαση τον θρησκευτικό τουρισμό και την παράδοση, για συνδυαστικά ταξίδια των εκδρομέων στα νησιά.

Τέλος, αναφέρθηκε στο νέο brand για τον προορισμό, το Visit Lesvos, που ανήκει στην «ομπρέλα» του Visit Greece, στον DMMO σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού ως απαραίτητο οργανισμό για συντονισμό και ενιαία γραμμή, ενώ ως πρόκληση για το μέλλον ανέδειξε το γεγονός ότι οι ακτοπλοικές και αεροπορκές συνδέσεις καθιστουν τον προορισμό ακριβό.

Χίος - φωτό: discovergreece.com

Μ. Παΐδούση – Αυγερινού | Απαραίτητη η στήριξη του εσωτερικού τουρισμού

Μια οικογένεια θέλει 800 ευρώ το λιγότερο για ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να ταξιδέψει στη Χίο, επομένως δεν το κάνει, επισήμανε η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου, Μίτση Παΐδούση – Αυγερινού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού με διασύνδεση των νησιών του Β. και Ν. Αιγαίου, για τη λειτουργία του λιμένα Μεστών για συνδέσεις από το Λαύριο, για επέκταση της σεζόν με συνέδρια, για διασύνδεση με χώρες του εξωτερικού, για τη δημιουργία μαρινων, για βελτίωση των υποδομών και για επιδοτήσεις για μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που στηρίζουν την τοπική οικονομία.

Α. Βατή Μαριόλα | Ανακαινίσεις και νέες επενδύσεις

Η αντιδήμαρχος Τουρισμού Δυτικής Λέσβου Αφροδίτη Βατή Μαριόλα, προερχόμενη και η ίδια από τον ξενοδοχειακό κλάδο, έβαλε στο τραπέζι τα διαρθρωτικά προβλήματα. Όπως είπε, απαιτούνται ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανακαίνιση των ξενοδοχειακών μονάδων, τα περισσότερα εκ των οποίων κατασκευάστηκαν την δεκαετία του ’80 και του ’90, καθώς και η προσέλκυση νέων ξενοδοχειακών επενδύσεων, καθώς το 70% των τουριστικών καταλυμάτων στο νησί -βρίσκονται στη Δυτική Λέσβο- είναι κατά κύριο λόγο εποχιακά και δεν λειτουργούν το χειμώνα.

Παράλληλα επισήμανε τη μείωση του πληθυσμού στη Δυτική Λέσβο η οποία φτάνει το 13%, δυσχαιρένοντας τις συνθήκες για εξερεύρεση προσωπικού από τις επιχειρήσεις, σε αντίθεση με το Νότιο Αιγαίο όπου η σεζόν είναι μεγαλύτερη και υπαρχουν περισσότερες ευκαιρίες εργασίας.

«Πρέπει να κοιτάξουμε τη Λέσβο ξεχωριστά, ιδίως μετά το μεταναστευτικό, που ζήσαμε στιγμές που δεν περιγράφονται» υπογράμμισε η κ. Βατή Μαριόλα.

Αναφέρθηκε δε στη δημιουργία της σελίδας welcome to Lesvos επιδιώκοντας να ενωθουν όλες οι προσπάθειες για τον τουρισμό ως ένα one stop κόμβος για τους επισκέπτες, βοηθώντας τους ξενοδόχους να αναδείξουν καλύτερα τον προορισμό. Ωστόσο, επισήμανε την ανάγκη για DMMO ο οποίος θα προωθεί μια κοινή στρατηγική για τον προορισμό.

Γ. Χριστάκης | Ψηφιακά εργαλεία και εμπειρίες τεσσάρων εποχών

Ο αντιδήμαρχος Χίου, Γιώργος Χριστάκης, παρουσίασε μια «ψηφιακή» στρατηγική για τη Χίο με τη δημιουργία μιας εφαρμογής που λειτουργεί ως σύγχρονος τουριστικός οδηγός για δραστηριόηες σε ένα νησί τεσσάρων εποχών, με προτάσεις για μονοπάτια, γαστρονομία και εναλλακτικό τουρισμό ευρύτερα.

Περισσότερες από 240 πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπεριελήφθηκαν στο καλεντάρι της εφαρμογής τον περασμένο Αύγουστο και ενώ σχεδιάζεται η δωρεάν καταχώρηση όλων των επιχειρήσεων, για το 2026 δρομολογουνται δράσεις που θα προσκλουν το χρηστη να περιηγηθει σε ολο το νησί, ενώ μεσα απο το επιχειρειν που θα καταχωρηθει μεσα στην εφαρμογη. Επίσης, θα αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικο καταστημα που τα έσοδα απο διαγωνισμους που θα προσφερουν οι επιχειρησεις θα κατευθυνονται για κοινωνικους σκοπους.

«Κυνηγάμε τις αγορές που ταιριάζουν στο νησί, όχι τα μεγάλα τσάρτερ αλλά μικρά γκρουπ», τόνισε, κάνοντας αναφορά για την επέκταση του αεροδιαδρόμου του αεροδρομίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ι. Καλτάκης | Εναλλακτικές μορφές ως «αντίδοτο» στην εποχικότητα

Στο πάνελ για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Ιωάννης Καλτάκης έκανε λόγο για ενα κοινο οραμα για το Βορειο Αιγαιο, με αξιοποίηση όλων των εναλαλκτικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμός, τουρισμό φύσης, πολιτιστικό, ιαματικό-θερμαλιστικό κλπ), οι οποίες είναι το αντίδοτο στην υψηλή εποχικότητα.

Επισήμανε την ανάγκη αρμοδιότητες όπως οι μεταφορές εμπορευμάτων στα νησιά και τα πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα για ανάπτυξη ξενοδοχείων, να ενταχθούν στο υπουργείο Τουρισμού.

Ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας για τον τουρισμό ανέρχεται σε 700.000 ευρώ και κατανέμεται σύμφωνα με την ποσόστωση των κατοίκων, αλλά και τα ενθαρρυντικά μηνύματα στον τουρισμό στο Β. Αιγαίο: η Περιφέρεια είναι η πρώτη στην Ελλάδα σε διάρκεια διαμονής των τουριστών (10,1 ημέρες, 2024).

Επίσης, όπως είπε, 20 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κατευθυνθούν στην ευφυή κτηνοτροφία και τον αλιευτικό τουρισμό, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω χρηματοδότηση για αυτά από την Πολιτεία.

Slow tourism, γεωπάρκα και νέες εμπειρίες

Η αναπληρώτρια γενική γραμματέας της ΠΟΞ, Αντιγόνη Μαΐστράλη μίλησε εκτενώς για το slow tourism. «Δεν επενδύουμε στην ποσότητα αλλά στη διάρκεια παραμονής, στην αυθεντική εμπειρία, στην επαφή με τον τόπο και τους ανθρώπους. Η αειφορία στον τουρισμό δεν είναι στόχος, είναι διαδρομή», είπε, καλώντας να εμπλακούν οι νέες γενιές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικές δραστηριότητες.

Μυτιλήνη | φωτό: discovergreece.com

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου Βασίλης Βογιατζής έκανε αναφορά στην άνοδο του birdwatching, των πεζοποριών, της γιόγκα, των μουσικών δρώμενων και της συνεργασίας με το Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους. Πολλά ξενοδοχεία φέτος άνοιξαν στις 15 Απριλίου και είχαν πολύ καλές πληρότητες, ανέφερε, λόγω της συμβολής αυτών των δραστηριοτήτων στη φύση. Οι επισκέπτες του νησιού, όπως είπε, μπορούν να θαυμάσουν 250 ενδημικά και αποδημητικα ειδη πουλιων και 2.000 φλαμίνγκο στο υδροβιότοπο Αλυκών, ενώ από τις βοτανικές διαδρομες μπορούν να ανακαλύψουν 65 είδη σπανιων ορχιδέων.

Ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων UNESCO Νίκος Ζούρος υπενθύμισε ότι η Λέσβος διαθέτει το μοναδικό θαλάσσιο πάρκο απολιθωμάτων στον κόσμο, που όμως δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς. Δεν αρκεί να έχουμε ένα μνημείο παγκόσμιας αξίας, χρειάζονται υπηρεσίες, ξενάγηση, μουσεία, οργανωμένη προβολή, τόνισε.