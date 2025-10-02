Συνέδριο της ΠΟΞ στη Μυτιλήνη | Γ. Χατζής: «Η πρόοδος δεν θα έρθει με το παιχνίδι της μετάθεσης ευθυνών»

Στην ανάπτυξη της "άλλης Ελλάδας", που είναι λιγότερο τουριστική αν και διαθέτει «ανεξάντλητο πλούτο, μοναδική φύση και αυθεντικότητα ανεκτίμητη», εστίασε την ομιλία του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γιάννης Χατζής, στο 7ο Περιφερειακό Συνέδριο της ΠΟΞ, που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου στη Μυτιλήνη.

Η τουριστική ανάπτυξη αυτής της άλλης Ελλάδας, υπογράμμισε ο κ.Χατζής, δεν θα έρθει από μόνη της. Απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, επενδύσεις σε υποδομές, ενεργό ρόλο της αυτοδιοίκησης, υποστηρικτικό κράτος και επιχειρηματίες που θα ρισκάρουν.

Με έμφαση τόνισε την ανάγκη ανάληψης ευθυνών:

«Η πρόοδος δεν θα έρθει μέσα από το παιχνίδι της μετάθεσης ευθυνών ούτε με το άγχος της επανεκλογής. Χρειάζεται ηγεσία με αποφασιστικότητα. Χρειάζεται πολιτικό κόστος. Κι αν κάποιος δεν θέλει ή δεν μπορεί, ας έχει το θάρρος να αποχωρήσει».

Αναφορικά με την πορεία του τουρισμού το 2025, σημείωσε ότι οι αφίξεις αυξήθηκαν οριακά, οι εισπράξεις όμως κατέγραψαν σημαντική ενίσχυση, με διψήφια βελτίωση της μέσης δαπάνης. «Πίσω από τους αριθμούς όμως, βρίσκονται οι ουσιαστικές προκλήσεις: υποδομές, καθαριότητα, ασφάλεια δικαίου, χωροταξικός σχεδιασμός, αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού», ανέφερε.

Υπογράμμισε επίσης ότι η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού είναι «υπόθεση μιας γενιάς και όχι μιας σεζόν», και παρομοίασε τον τουρισμό με δέντρο που αποδίδει καρπούς μόνο όταν καλλιεργείται με συνέπεια.

Αναλυτικά η ομιλία του κ.Χατζή στο τέλος του κειμένου.

Oι υπόλοιποι ομιλητές στο συνέδριο

Άννα Καραμανλή | Όχημα ο θεματικός τουρισμός

Η Λέσβος και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τον φυσικό πλούτο της, την πολιτιστική κληρονομιά της και την γνήσια φιλοξενία της, και με όχημα τον θεματικό και εναλλακτικό τουρισμό, έχουν όλες τις προϋποθέσεις ώστε να τεθούν στο επίκεντρο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε η υφυπουργός Τουρισμού, κ. Άννα Καραμανλή.

Αυτή άλλωστε είναι κι η στρατηγική επιλογή του υπουργείου Τουρισμού, όπως είπε, η οποία μετά τις επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν το 2025 σε αφίξεις αλλά και εισπράξεις στην Ελλάδα, έχει ως στόχο η χώρα να πρωταγωνιστήσει ως βιώσιμος προορισμός κάθε εποχή του χρόνου, με σεβασμό στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.

Η κυρία Καραμανλή ανέφερε ότι το 8μηνο του 2025 η Λέσβος είχε αύξηση 6,3% στις αεροπορικές αφίξεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κάτι που, όπως τόνισε, αποτελεί άθροισμα συλλογικής προσπάθειας όλων για τον Ελληνικό τουρισμό.

Επίσης, όπως είπε η υφυπουργός, η Μυτιλήνη είναι ο δεύτερος δημοφιλέστερος προορισμός της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» του υπουργείου Τουρισμού, το οποίο εξειδικεύεται στην στοχευμένη ενίσχυση των περιοχών με χαμηλότερη επισκεψιμότητα και εκείνων που έχουν υποστεί καταστροφές.

Β. Βογιατζής | Το ζήτημα των ακριβών εισιτηρίων και των επενδύσεων

“Η Λέσβος εδώ και δύο χρόνια βλέπει στο μέλλον”, παρά το γεγονός ότι διήλθε από μεγάλες κρίσεις όπως η πανδημία, το μεταναστευτικό και η χρεωκοπία του Thomas Cook, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχων Λέσβου, Βασιλης Βογιατζης.

Ήδη, καταγράφεται αύξηση των τσάρτερ σε 25 εβδομαδιαίες πτήσεις και αύξηση των αφίξεων από τρίτες χώρες αλλά και από την Τουρκία, ανέφερε ο κ. Βογιατζής. Στο πλαίσιο αυτό, ο προορισμός στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση των πτήσεων και των τσάρτερ, ειδικά από τη Γερμανία, η οποία είναι απούσα εδώ και χρόνια.

Γι’ αυτό, όπως είπε, απαιτούνται ενέργειες συνδιαφήμισης ώστε ο προορισμός να προσελκύσει το ενδιαφερόν των low cost αερομεταφορέων, αφού τα αεροπορικά εισιτήρια μέσω Αθηνών είναι πολύ ακριβά.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα επίσης ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια και την αύξηση του τέλους ανθεκτικότητας σε μια χαμηλή μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία, λειτουργεί ανασταλτικά για τους επισκέπτες, αφού ο προορισμός γίνεται ακριβός.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχων Λέσβου αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για τη δημιουργία ενός «οδηγού σωστής διαχείρισης των επενδύσεων, χωρίς ακρότητες», λέγοντας ότι η ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων πρέπει να γίνει προσεκτικά ενώ στην ανάπτυξη των επενδύσεων κρίνει απαραίτητο τον επανακαθορισμό των περιοχών Natura καθώς «με το υφισταμενο καθεστως υπαρχει αποτροοπή για δημιουργία νέων μονάδων». Υπογράμμισε δε οτι στο ΕΣΠΑ δεν εγκρίθηκε κανένα επενδυτικό σχέδιο από το Βόρειο Αιγαίο.

Ν. Σιφουνάκης | Να δοθούν κίνητρα για νέα ξενοδοχεία και αναβάθμιση υφιστάμενων

Για να αρθεί η τουριστική υστέρηση του Βορείου Αιγαίου πρέπει να δοθούν κίνητρα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες υπέστησαν μεγάλο πλήγμα από το μεταναστευτικό, και για τη δημιουργία νέων μεγάλων μονάδων ως πόλοι έλξης τουρισμού, ανέφερε από το βήμα του συνεδρίου ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας "Αρχιπέλαγος" και τέως πολιτικός προϊστάμενος του υπουργείου Τουρισμού, κ. Νίκος Σιφουνάκης.

Το Βόρειο Αιγαίο -μαζί με την Ήπειρο- υστερεί τουριστικά, ανέφερε ο κ. Σιφουνάκης, όμως διαθέτει μεγάλο πλεονέκτημα καθώς είναι ένας παρθένος ακόμα τόπος, χωρίς να αναπτύσσονται κτίρια-μανιτάρια όπως στην υπόλοιπη χώρα χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό και ως προς τις χρήσεις και ως προς το επιμέρους προϊόν που πρέπει να έχει κάθε περιοχή.

Ήδη από το 1995, το 90% των επενδυτικών προτάσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις προέρχονταν από τη Ρόδο, την Κω, τις Κυκλάδες, και μόλις το 10-15% από τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο. Όμως, «σήμερα είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες», τόνισε ο κ. Σιφουνάκης.

Α. Φιορεντίνος | Στρατηγική προβολή για το Β. Αιγαίο στο εξωτερικό

Συμμετέχοντας σε πάνελ, ο γ.γ. του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, ανέφερε ότι το Β. Αιγαίο υστερεί σε υποδομές αλλά διακρίνεται για τον υψηλό βαθμό φιλοξενίας που επαφίεται στον ανθρώπινο παράγοντα.

Στην κατεύθυνση των υποδομών, ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται μέσα από το σχέδιο Ελλάδα 2.0 διασφαλίζουν περί τα 380 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό τους ώστε η Ελλάδα να γίνει πιο φιλική για τους τουρίστες.

Δείτε αναλυτικά τι είπε ο κ.Φιορεντίνος

Ολόκληρη η ομιλία του κ.Χατζή

Κυρίες και Κύριοι καλώς ήρθατε στην Λέσβο. Στο 7ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

Εδώ στο Βόρειο Αιγαίο, η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλων προκλήσεων. Και όμως σήμερα έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικεί τη θέση του ως μια ανερχόμενη τουριστική δύναμη. Η Λέσβος η Χίος και τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν όλα τα εφόδια: φυσικό πλούτο, γαστρονομία με διεθνές αποτύπωμα, ιστορία και πολιτισμό παγκόσμιας εμβέλειας. Το στοίχημα είναι τα πλεονεκτήματα να γίνουν μοχλός ανάπτυξης επιχειρήσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας ώστε να μην παραμένουν ανεκμετάλλευτες οι μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν.

Και δεν είναι μόνο το Βόρειο Αιγαίο.

Υπάρχει μια «άλλη Ελλάδα», η λιγότερο τουριστική, αυτή που σήμερα πρέπει να κάνει μεγάλα βήματα για να αποκτήσει ένα μικρό κομμάτι στην διεθνή αγορά. Μια «άλλη Ελλάδα» που όμως έχει ανεξάντλητο πλούτο, φύση μοναδική και αυθεντικότητα ανεκτίμητη.

Η τουριστική ανάπτυξη στην «άλλη Ελλάδα» δεν θα έρθει από μόνη της. Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός. Χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές. Χρειάζεται η αυτοδιοίκηση να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Χρειάζεται το κεντρικό κράτος να δημιουργήσει το υποστηρικτικό περιβάλλον. Χρειάζεται οι επιχειρηματίες να ρισκάρουν. Χρειάζεται συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

Είναι ένας συντονισμένος χορός, που απαιτεί συνέργεια πολλών διαφορετικών δυνάμεων και μόνο έτσι μπορούμε να «ξεκλειδώσουμε» τον πραγματικό πλούτο αυτής της άλλης Ελλάδας και να δημιουργήσουμε μια τουριστική ταυτότητα που θα αντέχει στον χρόνο.

Γιατί, επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα: έχω κουραστεί να ακούω τον έναν να ρίχνει τις ευθύνες στον άλλο. Η πρόοδος δεν θα έρθει μέσα από το παιχνίδι της μετάθεσης ευθυνών, ούτε με το αέναο άγχος της επανεκλογής των αιρετών. Χρειάζεται ηγεσία με αποφασιστικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Χρειάζεται πολιτικό κόστος. Χρειάζεται όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Και αν κάποιος δεν θέλει ή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη αυτή θα πρέπει να έχει το θάρρος και την υπευθυνότητα να αποχωρήσει και να αφήσει τη θέση του για κάποιον που και θέλει και μπορεί.

Γιατί ίσως η συλλογική προσπάθεια να γίνει ο τόπος μας σπουδαιότερος να μην είναι εύκολη και να φαντάζει ουτοπική, αλλά πιστέψτε με γίνεται δυσκολότερη όταν ΔΕΝ υποστηρίζεται από ικανά άτομα με θάρρος και ανιδιοτελή αγάπη για αυτό που υπηρετούν.

Το 2025 βρίσκει τον ελληνικό τουρισμό να καταγράφει θετικά μεγέθη. Οι αφίξεις αυξήθηκαν οριακά, αλλά οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν σημαντικά, με οριακά διψήφια βελτίωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι. Όμως πίσω όμως από τους αριθμούς, είναι οι ουσιαστικές προκλήσεις.

Πρώτα ως πολίτες των προορισμών, και μετά ως επιχειρηματίες, οφείλουμε να απαιτούμε υποδομές, καθαριότητα, ασφάλεια δικαίου και χωροταξικό σχεδιασμό. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και την παραξενοδοχία και να αναδεικνύουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Κι όλα αυτά με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία, όχι την επόμενη σεζόν. Γιατί η ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα του τουρισμού δεν είναι υπόθεση μιας χρονιάς ή μιας κυβέρνησης αλλά μιας γενιάς. Ο τουρισμός δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη πηγή άντλησης εσόδων. Ένα δέντρο αν το φροντίζουμε και το περιποιούμαστε θα αποδίδει εμάς και στα παιδιά μας για πολλά χρόνια καρπούς. Αν το αφήσουμε όμως στην τύχη του τα οφέλη που θα έχουμε από αυτό θα είναι περιορισμένα και χρονικά και ποιοτικά. Το ίδιο ισχύει και για τον τουρισμό. Η επιλογή είναι δική μας, αλλά οι συνέπειες δεν ανήκουν μόνο σε εμάς· βαραίνουν και τις επόμενες γενιές.

Έχουμε χρέος, λοιπόν, απέναντι στα παιδιά μας να σχεδιάζουμε με το βλέμμα στραμμένο μπροστά και να τους δίνουμε την προοπτική να οραματίζονται το μέλλον στον τόπο τους.