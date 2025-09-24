Ε.Ξ. Ηρακλείου: Παράκληση στα ξενοδοχεία για τη φιλοξενία Κυπρίων επισήμων
24 Sep 2025, 10:55 | ΠΟΞ
TornosNews.gr
Εκπρόσωποι από την Προεδρεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κυπριακού Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και τουριστικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι, θα επισκεφθούν το Ηράκλειο με την ευκαιρία της πρώτης πτήσης του νέου δρομολογίου της Cyprus Airways, Λάρνακα – Ηράκλειο, που ξεκινά στις 19 Δεκεμβρίου.
Σκοπός τους είναι να έρθουν σε επαφή με τοπικούς φορείς του Ηρακλείου και να συζητήσουν τις προοπτικές που δημιουργεί η νέα αυτή αεροπορική σύνδεση.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου απευθύνει παράκληση στα ξενοδοχεία να διαθέσουν 15-20 δωμάτια για 3 διανυκτερεύσεις για την περίοδο 19-22 Δεκεμβρίου, προκειμένου να φιλοξενηθούν οι εκπρόσωποι των Κυπριακών φορέων και δημοσιογράφοι. «Θεωρούμε ότι θα είναι μία πολύ καλή ενέργεια για την τόνωση της τουριστικής μας αγοράς» επισημαίνει η Ένωση.
Η Cyprus Airways ανακοίνωσε την έναρξη απευθείας δρομολογίων που θα συνδέουν το Ηράκλειο με τη Λάρνακα από τον ερχόμενο Δεκέμβριο, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.
Τα στοιχεία του νέου δρομολογίου είναι τα εξής:
Διαδρομή: Ηράκλειο (HER) – Λάρνακα (LCA)
Συχνότητα: δύο φορές την εβδομάδα
Δευτέρα στις 21:30
Παρασκευή στις 10:00 (τοπική ώρα)
Έναρξη: 19 Δεκεμβρίου 2025
Η προσθήκη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» καταγράφει συνεχή άνοδο της επιβατικής κίνησης. Μόνο τον Ιούλιο του 2025, εξυπηρετήθηκαν 1.693.791 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 4,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο του Ηρακλείου στις αερομεταφορές της Κρήτης.
Η Cyprus Airways με την επιλογή της αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην τουριστική περίοδο αιχμής, αλλά επενδύει σε μια σύνδεση με αξία για όλο τον χρόνο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση Κρήτης – Κύπρου.
