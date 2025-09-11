Γ. Πελεκανάκης: «Κίνδυνος οι Έλληνες ξενοδόχοι να μείνουν μόνο ιδιοκτήτες ακινήτων»
11 Sep 2025, 08:40 | ΠΟΞ
TornosNews.gr
Τον κίνδυνο οι Έλληνες ξενοδόχοι να περιοριστούν στον ρόλο των ιδιοκτητών, με τους ξένους ομίλους να καρπώνονται τη διαχείριση και τα κέρδη, επισημαίνει ο Γιώργος Πελεκανάκης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων σε ανάρτηση του, με αφορμή ρεπορτάζ της Καθημερινής, όπου αποτυπώνεται το αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών για την ελληνική τουριστική αγορά.
Όπως σημειώνει ο κ. Πελεκανάκης οι μεγάλοι ξένοι όμιλοι επιλέγουν συστηματικά να δραστηριοποιούνται στην διαχείριση υπαρχόντων ξενοδοχειακών μονάδων αντί να επενδύουν στην ανέγερση νέων, στρατηγική που θεωρείται πιο αποδοτική και λιγότερο ριψοκίνδυνη. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τα πολεοδομικά εμπόδια, τις αργές διαδικασίες αδειοδοτήσεων, τις παρεμβάσεις της αρχαιολογίας και τη διοικητική γραφειοκρατία που συναντούν όσοι επιχειρούν νέες τουριστικές αναπτύξεις στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Καθημερινής (10/09/2025), πέρυσι ξένοι όμιλοι κατείχαν ή διαχειρίζονταν συνολικά 230 ξενοδοχεία στη χώρα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Η παρουσία τους φέρνει, βέβαια, τεχνογνωσία, πρότυπα ποιότητας και διεθνή δίκτυα πωλήσεων, γεγονός που ενισχύει την εξωστρέφεια και αναβαθμίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν.
Ωστόσο, η ισορροπία παραμένει ζητούμενο. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Πελεκανάκης, η ελληνική πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει ένα πιο φιλικό πλαίσιο για τους εγχώριους επιχειρηματίες, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τις διαδικασίες αδειοδότησης. «Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και χρειάζεται πολιτικές που θα επιτρέπουν στους Έλληνες ξενοδόχους να αναπτύξουν νέες μονάδες, χωρίς τα σημερινά τροχοπέδη», τονίζει.
διαβάστε ακόμα
- Επιστολή ΠΟΞ προς τον Πρωθυπουργό: 9 προτάσεις για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού 08/09 | 13:15
- Γ. Παπαβασιλείου για μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά: Θετική εξέλιξη για τα νησιά μας, κατάφωρη αδικία για τη Ρόδο 08/09 | 16:53
- Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης: Πρώτη περιφερειακή συνεδρίαση στη Χώρα Σφακίων 08/09 | 09:56
- ΠΟΞ προς Τ. Θεοδωρικάκο: Στρατηγική επιλογή η απουσία του τουρισμού από τον νέο Αναπτυξιακό νόμο 10/07 | 18:18
- Τα Ιωάννινα προσεγγίζουν την πολλά υποσχόμενη αγορά της Ινδίας 07/07 | 11:56
- Γ. Χατζής: "Η κρίση στη Μ. Ανατολή ίσως φέρει περιορισμένες ακυρώσεις" 13/06 | 22:22
- Συνέδριο ΠΟΞ: Τα ελληνικά ξενοδοχεία υφίστανται την υψηλότερη φορολογία στη Μεσόγειο 06/06 | 06:10
- Συνέδριο ΠΟΞ: Oι τάσεις για τον ελληνικό τουρισμό - τι δείχνουν τα στοιχεία για τη Σαντορίνη 04/06 | 22:11
- Συνέδριο ΠΟΞ: Μήνυμα από τη Σαντορίνη για ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο 04/06 | 19:11
- NextGEN Roundtables στη Ρόδο: Η νέα, φωτεινή εικόνα της ελληνικής φιλοξενίας στο προσκήνιο 01/06 | 06:24
δημοφιλέστερα
- 1 Τι απαντά το υπουργείο Τουρισμού στην απεργία των ΤΑΞΙ 09.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Ethiopian Airlines: Μειώνεται η συχνότητα πτήσεων στη χειμερινή σύνδεση Αντίς Αμπέμπα – Αθήνα 10.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Ξενία, ακτές και ιαματικά: Το τουριστικό comeback της δημόσιας περιουσίας μέσω ΕΤΑΔ 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Πως θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της πρώην βιομηχανίας ΠΙΤΣΟΣ 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 5 Μπουφές που χορταίνει, όχι που περισσεύει - Γράφει ο Ν. Κελαϊδίτης 11.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Βόλβης, της Στυλίδας και της Πρέβεζας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 7 Άλμα 31% στις Ελληνικές Golden Visa από τις αρχές του έτους - Μεγάλη ζήτηση από Τουρκία, Κίνα και Ισραήλ 10.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 8 Emirates: Aνταμοιβές πτήσεων στην Premium Οικονομική Θέση με το πρόγραμμα Skywards 10.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Επιμελητήριο Ηρακλείου | Προβλήματα από τη μετάπτωση στοιχείων της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Attica Bank 10.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 10 Which? | Η Αθήνα στους 6 ιδανικούς προορισμούς διακοπών τον Οκτώβριο 10.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ