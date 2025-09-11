Γ. Πελεκανάκης: «Κίνδυνος οι Έλληνες ξενοδόχοι να μείνουν μόνο ιδιοκτήτες ακινήτων»

Τον κίνδυνο οι Έλληνες ξενοδόχοι να περιοριστούν στον ρόλο των ιδιοκτητών, με τους ξένους ομίλους να καρπώνονται τη διαχείριση και τα κέρδη, επισημαίνει ο Γιώργος Πελεκανάκης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων σε ανάρτηση του, με αφορμή ρεπορτάζ της Καθημερινής, όπου αποτυπώνεται το αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών για την ελληνική τουριστική αγορά.

Όπως σημειώνει ο κ. Πελεκανάκης οι μεγάλοι ξένοι όμιλοι επιλέγουν συστηματικά να δραστηριοποιούνται στην διαχείριση υπαρχόντων ξενοδοχειακών μονάδων αντί να επενδύουν στην ανέγερση νέων, στρατηγική που θεωρείται πιο αποδοτική και λιγότερο ριψοκίνδυνη. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τα πολεοδομικά εμπόδια, τις αργές διαδικασίες αδειοδοτήσεων, τις παρεμβάσεις της αρχαιολογίας και τη διοικητική γραφειοκρατία που συναντούν όσοι επιχειρούν νέες τουριστικές αναπτύξεις στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Καθημερινής (10/09/2025), πέρυσι ξένοι όμιλοι κατείχαν ή διαχειρίζονταν συνολικά 230 ξενοδοχεία στη χώρα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Η παρουσία τους φέρνει, βέβαια, τεχνογνωσία, πρότυπα ποιότητας και διεθνή δίκτυα πωλήσεων, γεγονός που ενισχύει την εξωστρέφεια και αναβαθμίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Ωστόσο, η ισορροπία παραμένει ζητούμενο. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Πελεκανάκης, η ελληνική πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει ένα πιο φιλικό πλαίσιο για τους εγχώριους επιχειρηματίες, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τις διαδικασίες αδειοδότησης. «Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και χρειάζεται πολιτικές που θα επιτρέπουν στους Έλληνες ξενοδόχους να αναπτύξουν νέες μονάδες, χωρίς τα σημερινά τροχοπέδη», τονίζει.