Γ. Παπαβασιλείου για μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά: Θετική εξέλιξη για τα νησιά μας, κατάφωρη αδικία για τη Ρόδο

Άδικη και αδικαιολόγητη χαρακτηρίζει την εξαίρεση της Ρόδου από την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, κ. Γιάννης Παπαβασιλείου σε δήλωσή του.

Σε συνέχεια των πρόσφατων ενεργειών της Ένωσης, με αποκορύφωμα την πρόσφατη επιστολή προς τον Πρωθυπουργό ενόψει της ΔΕΘ, ο κ. Παπαβασιλείου επισημαίνει: «Η επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς επιτέλους αναγνωρίστηκαν οι πραγματικές ανάγκες της περιοχής μας και των ακριτικών νησιών της παραμεθορίου. Είναι σημαντικό ότι το κράτος αποδέχθηκε την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας και τις προκλήσεις που απορρέουν από αυτήν.

Ωστόσο, η εξαίρεση της Ρόδου από το μέτρο είναι άδικη και αδικαιολόγητη. Η Ρόδος αποτελεί το μοναδικό ακριτικό νησί με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων που δεν υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή, ενώ Λέσβος, Σάμος, Χίος και Κως εξακολουθούν να εντάσσονται στο ευνοϊκό καθεστώς λόγω του μεταναστευτικού. Παρά το γεγονός ότι και η Ρόδος, ως ακριτικό και παραμεθόριο νησί, αντιμετωπίζει αντίστοιχες προκλήσεις και επιβαρύνσεις, παραμένει αδικαιολόγητα σε δυσμενέστερη φορολογική θέση. Πρόκειται για μια κατάφωρη αδικία, η οποία πρέπει να αποκατασταθεί.

Ενωμένοι με όλους τους φορείς της Δωδεκανήσου, θα συνεχίσουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα να διεκδικούμε την ένταξη και της Ρόδου στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση, η δικαιοσύνη και η πραγματική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μας».