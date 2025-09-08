Επιστολή ΠΟΞ προς τον Πρωθυπουργό: 9 προτάσεις για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού

9 μέτρα για τη θωράκιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Ομοσπονδία διαπιστώνει «αισθητή υποχώρηση της θεσμικής προσοχής προς τον τουρισμό», καθώς, όπως επισημαίνει, η συμβολή του στην εθνική οικονομία τείνει να θεωρείται δεδομένη χωρίς την απαραίτητη συνέχεια σε μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν «ήδη ορατές» συνέπειες.

Όπως τονίζει η Ομοσπονδία, παρά τις επιμέρους θετικές ενδείξεις, η φετινή τουριστική περίοδος, στη μεγάλη πλειοψηφία των περιοχών της χώρας, εμφάνισε σημάδια επιβράδυνσης και οι πρώτες ενδείξεις για το έτος 2026 δεν είναι ενθαρρυντικές, καθώς η αγορά δείχνει να μεταστρέφεται, ιδίως στις μεγάλες συνεργασίες με τους διεθνείς ταξιδιωτικούς οργανισμούς, από Sellers Market σε Buyers Market.

Υπογραμμίζει δε ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουρισμού, όχι μόνο ως βασικός πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας, αλλά και ως σημαντικός εργοδότης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΞ προτείνει να εξετασθεί το ενδεχόμενο λήψης των εξής μέτρων...