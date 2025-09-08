Επιστολή ΠΟΞ προς τον Πρωθυπουργό: 9 προτάσεις για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού
08 Sep 2025, 13:15 | ΠΟΞ
9 μέτρα για τη θωράκιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η Ομοσπονδία διαπιστώνει «αισθητή υποχώρηση της θεσμικής προσοχής προς τον τουρισμό», καθώς, όπως επισημαίνει, η συμβολή του στην εθνική οικονομία τείνει να θεωρείται δεδομένη χωρίς την απαραίτητη συνέχεια σε μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν «ήδη ορατές» συνέπειες.
Όπως τονίζει η Ομοσπονδία, παρά τις επιμέρους θετικές ενδείξεις, η φετινή τουριστική περίοδος, στη μεγάλη πλειοψηφία των περιοχών της χώρας, εμφάνισε σημάδια επιβράδυνσης και οι πρώτες ενδείξεις για το έτος 2026 δεν είναι ενθαρρυντικές, καθώς η αγορά δείχνει να μεταστρέφεται, ιδίως στις μεγάλες συνεργασίες με τους διεθνείς ταξιδιωτικούς οργανισμούς, από Sellers Market σε Buyers Market.
Υπογραμμίζει δε ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουρισμού, όχι μόνο ως βασικός πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας, αλλά και ως σημαντικός εργοδότης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΞ προτείνει να εξετασθεί το ενδεχόμενο λήψης των εξής μέτρων...
- Μείωση του ΦΠΑ διαμονής, προκειμένου να συγκλίνει τόσο με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με ανταγωνίστριες στον τομέα μεσογειακές χώρες.
- Μείωση του τέλους ανθεκτικότητας στη κλιματική κρίση και ρητή πρόβλεψη της ανταποδοτικότητάς του. Το ποσό που θα προκύψει από τη μείωση θα πρέπει να καλυφθεί από άλλους κλάδους της οικονομίας, καθώς η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι συλλογική ευθύνη και δεν μπορεί να βαρύνει αποκλειστικά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
- Πρόβλεψη της υποχρεωτικής ανταποδοτικότητας των δημοτικών τελών και διαφάνεια στην εφαρμογής της.
- Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ιδίως σε κλάδους όπως ο ξενοδοχειακός όπου οι εργασιακές σχέσεις ρυθμίζονται με ΣΣΕ, με αποτέλεσμα οι ελάχιστες καταβαλλόμενες αποδοχές να είναι σαφώς υψηλότερες των νομίμων με την εντεύθεν ενίσχυση των εσόδων του ΕΦΚΑ.
- Ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό και των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.
- Θέσπιση ενόςολοκληρωμένου καιαυστηρού πλαισίου λειτουργίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η οποία παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί το τελευταίο διάστημα εξακολουθεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα.
- Μείωση του κόστους μετακίνησης μέσω του περιορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης των καυσίμων.
- Αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης.
- Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοσίων υποδομών.
