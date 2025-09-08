Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης: Πρώτη περιφερειακή συνεδρίαση στη Χώρα Σφακίων
08 Sep 2025, 09:56 | ΠΟΞ
TornosNews.gr
Την πρώτη περιφερειακή συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου στη Χώρα Σφακίων, σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία ενίσχυσης της περιφερειακής παρουσίας.
Η συνεδρίαση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου Σφακίων, παρουσία του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζερβού, του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κρήτης κ. Κυριάκου Κώτσογλου , του πρώην προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων και νυν αναπληρωτή προέδρου της ΠΟΞ και αντιπροέδρου οικονομικών του ΣΕΤΕ κ. Μανώλη Γιαννούλη, και του εκπροσώπου των ξενοδόχων της περιοχής και μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης ξενοδόχων νομού Χανίων κ. Νίκου Ντουρουντού.
Ο Δήμαρχος κ. Ζερβός ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του Δήμου σαν ένας πλήρης τουριστικός προορισμός, και τα μέτρα που λαμβάνονται για την διαφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων και του φυσικού κάλους της περιοχής.
Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Κώτσογλου έκανε μία σύντομη απολογιστική αναφορά για την τρέχουσα τουριστική περίοδο και στη συνέχεια ανέπτυξε τους στρατηγικούς στόχους και τις προωθητικές ενέργειες για το 2026 που σχεδιάζονται από την Περιφέρεια Κρήτης, όπως παρουσία στις Τουριστικές εκθέσεις και road shows, προσέλκυση νέων αγορών, ψηφιακές καμπάνιες, ανάδειξη θεματικού τουρισμού – επιμήκυνση τουριστικής περιόδου κ.α.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης, κ. Μανώλης Σταματάκης δήλωσε: «Η απόφασή να συνεδριάσουμε στη Χώρα Σφακίων, αποτυπώνει τη βούληση μας να βρισκόμαστε κοντά σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Η τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας πρέπει να έχει περιφερειακή διάσταση, με έμφαση στην βιωσιμότητα, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας».
Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος, "η πρωτοβουλία μας αυτή αποτελεί την αρχή μιας σειράς περιφερειακών συνεδριάσεων, με στόχο την ουσιαστική σύνδεση του Συνδέσμου με όλα τα μέλη του νησιού και την καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών κάθε περιοχής. Ευχαριστούμε θερμά τόσο τον Δήμαρχο Σφακίων κ. Γιάννη Ζερβό , όσο και το μέλος μας κ. Νίκο Ντουρουντού για την άψοχη και γενναιόδωρη φιλοξενία που μας παρείχαν, αποδεικνύοντας έμπρακτα, πόσο βαθιά είναι ριζωμένα τα αισθήματα τους, στην έννοια της φιλοξενίας".
