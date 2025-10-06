Aυξημένο ενδιαφέρον από Γαλλία (και) για εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Ήπειρο

Η γεωμετρική αύξηση του αριθμού των Γάλλων τουριστών που θα επιλέξουν την Ήπειρο για τις διακοπές τους τα επόμενα χρόνια είναι ένας εφικτός στόχος, όπως επιβεβαιώθηκε από την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου για μια ακόμη φορά στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού IFTM, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου.

Η αισιόδοξη αυτή εκτίμηση προέρχεται από το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδείχθηκε για την περιοχή μας από τους επισκέπτες στο Περίπτερο της Περιφέρειας, αλλά από τις περισσότερες από τριάντα Β2Β συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με Tour operator και ταξιδιωτικά γραφεία της γαλλικής τουριστικής αγοράς, αλλά και άλλων κρατών- αγορών.

Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση ότι μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από ταξιδιωτικές επιχειρήσεις με εξειδίκευση σε «πακέτα» με πολιτιστικό ενδιαφέρον και με φιλικούς προς το περιβάλλον προορισμούς της περιοχής μας, που είναι και η στόχευση της Περιφέρειας για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, διάχυση των τουριστών προς πολλές περιοχές μας και για «τουρισμό τεσσάρων εποχών στην Ήπειρο».

Επίσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με δημοσιογράφους και διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Στο πλαίσιο της έκθεσης,- η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης με παρουσία εκπροσώπων περίπου 160 χωρών- υπήρξε σειρά σημαντικών επαφών, μεταξύ άλλων με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, την Πρόεδρο του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά, τον γενικό γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο, τη Διευθύντρια του γραφείου ΕΟΤ στη Γαλλία Έμυ Αναγνωστοπούλου, τον Υφυπουργό Τουρισμού της Κύπρου Κώστα Κουμή και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας Γαλλίας Ευαγόρα Μαυρομάτη.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου φιλοξενήθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου Ιωαννιτών, του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, του ΣΑΕΚ Ιωαννίνων και επιχειρήσεις τουρισμού της Ηπείρου.