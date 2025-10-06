Ρόδος - Διαγωνισμός για μίσθωση 9 μεσαιωνικών ανεμόμυλων | Χρήση ως κατάλυμα και πολιτιστικός χώρος

Διαγωνισμό προκήρυξε ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων για την μακροχρόνια εκμίσθωση 9 μεσαιωνικών ανεμόμυλων από ιδιώτες και την αξιοποίηση τους ως τουριστικά καταλύματα και πολιτιστικούς χώρους.

Η διάρκεια της μίσθωσης έχει οριστεί σε 15 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα 12 χρόνια. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η Τετάρτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ. Η εκμίσθωση αποσκοπεί στην άντληση εσόδων του Οργανισμού μέσω της άμεσης εμπορικής εκμετάλλευσης των ακινήτων και στη διατήρηση και συντήρηση των αρχαιολογικών ακινήτων - μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου.

Στόχος είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση, με την υποχρέωση υλοποίησης επενδυτικής πρότασης για τη δομητική αποκατάσταση του κάθε κτίσματος και τη διαμόρφωσή του στην προτεινόμενη χρήση με ουσιώδεις δαπάνες για την αναβάθμιση του και τη λειτουργία του στις προβλεπόμενες χρήσεις. Ο μισθωτής θα αναλάβει με δικές του αποκλειστικά δαπάνες την επαναλειτουργία του κάθε ακινήτου.

Η συνοπτική περιγραφή των ανεμόμυλων, το ελάχιστο ποσό αποκατάστασης, το ελάχιστο ποσό μίσθωσης και η επιτρεπόμενη χρήση αξιοποίησης έχουν ως εξής:

1α. Ανεμόμυλος Λιμενοβραχίονα Αγίου Νικολάου, 1ος κατά σειρά στην πορεία προς το φρούριο:

Πρόκειται σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογίου για διώροφο οικοδόμημα. Μετά την αποκατάσταση που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού (οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1983) το οικοδόμημα διαθέτει επιπλέον ένα όροφο, οπότε είναι τριώροφος συνολικού εμβαδού 87 τ.μ. Η κατάσταση του είναι καλή, διαθέτει ξύλινα μεσοπατώματα και φτερωτή, έχει σπασμένα υαλοστάσια και εμφανή σημάδια υγρασίας.

Το ελάχιστο ποσό εργασιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης του έχει οριστεί σε 43.500 ευρώ. Ως αποκλειστική επιτρεπόμενη χρήση αναφέρονται οι πολιτιστικές δραστηριότητες.

1β. Ανεμόμυλος στον Λιμενοβραχίονα Αγίου Νικολάου, 2ος κατά σειρά:

Στο παρελθόν είχε επισκευαστεί και είχε χρησιμοποιηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ως πρότυπο μύλου για την άλεση σιταριού. Πρόκειται σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογίου για μονώροφο οικοδόμημα. Μετά την αποκατάσταση που πραγματοποιήθηκε, το υφιστάμενο οικοδόμημα διαθέτει επιπλέον δύο ορόφους, οπότε είναι τριώροφος συνολικού εμβαδού 66 τ.μ. Η κατάσταση του είναι καλή και διαθέτει ξύλινα μεσοπατώματα και σκάλα, έχει μηχανισμό αλλά δεν διαθέτει φτερωτή.

Το ελάχιστο ποσό εργασιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης του έχει οριστεί σε 33.000 ευρώ. Ως αποκλειστική επιτρεπόμενη χρήση αναφέρονται οι πολιτιστικές δραστηριότητες.

1γ. Ανεμόμυλος στον Λιμενοβραχίονα Αγίου Νικολάου, 3ος κατά σειρά:

Πρόκειται σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογίου για διώροφο οικοδόμημα. Μετά την αποκατάσταση που πραγματοποιήθηκε, το υφιστάμενο οικοδόμημα διαθέτει επιπλέον ένα όροφο, οπότε είναι τριώροφος συνολικού εμβαδού 96 τ.μ. Διαθέτει τσιμεντένιο το πρώτο μεσοπάτωμα με πέτρινη σκάλα και ξύλινο μεσοπάτωμα στον δεύτερο όροφο με ξύλινη σκάλα. Βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Το ελάχιστο ποσό εργασιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης του έχει οριστεί σε 48.000 ευρώ. Ως αποκλειστική επιτρεπόμενη χρήση αναφέρονται οι πολιτιστικές δραστηριότητες.

Να σημειωθεί ότι η τιμή εκκίνησης των προσφορών μηνιαίου μισθώματος για τα παραπάνω 3 ακίνητα ανέρχεται στο ποσό των 1.050 ευρώ. Για τα 3 ακίνητα πρέπει να υποβληθεί ενιαία προσφορά.

2. Ανεμόμυλος στην Ακτή Μιαούλη, οδός Αστυπάλαιας:

Βρίσκεται πλησίον του ξενοδοχείου Cactus. Δεν έχει σκεπή ούτε κουφώματα. Είναι περιφραγμένος με μεταλλικό σύρμα ενώ τμήμα του πλατώματός του φαίνεται να έχει καταπατηθεί και συμπεριληφθεί εντός του ξύλινου κιγκλιδώματος του ξενοδοχείου.

Το ελάχιστο ποσό εργασιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης του έχει οριστεί σε 208.000 ευρώ. Ως αποκλειστική επιτρεπόμενη χρήση αναφέρεται ανεξάρτητο τουριστικό κατάλυμα. Η τιμή εκκίνησης των προσφορών μηνιαίου μισθώματος ανέρχεται στο ποσό των 450 ευρώ.

3. Ανεμόμυλος στην Ακτή Μιαούλη, οδός Πάτμου 1 και Χάλκης:

Φαίνεται να έχει αυθαίρετη προσθήκη τμημάτων καθ’ ύψος και κατ’ έκταση και προτείνεται να εξεταστεί η ενδεχόμενη καθαίρεσή τους κατά την αποκατάσταση του μύλου. Ο αύλειος χώρος του βρίσκεται εντός περίφραξης.

Το ελάχιστο ποσό εργασιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης του έχει οριστεί σε 192.000 ευρώ. Ως αποκλειστική επιτρεπόμενη χρήση αναφέρεται ανεξάρτητο τουριστικό κατάλυμα. Η τιμή εκκίνησης των προσφορών μηνιαίου μισθώματος ανέρχεται στο ποσό των 450 ευρώ.

4α. Ανεμόμυλος στη συμβολή των οδών Παπαλουκά και Ερυθρού Σταυρού 11:

Φέρει οικόσημα πάνω από την είσοδο. Είναι ασκεπής, χωρίς πόρτα ενώ στο εσωτερικό υπάρχει τμήμα της πεσμένης οροφής.

Το ελάχιστο ποσό εργασιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης του έχει οριστεί σε 200.000 ευρώ. Ως αποκλειστική επιτρεπόμενη χρήση αναφέρεται ανεξάρτητο τουριστικό κατάλυμα.

4β. Ανεμόμυλος στο ύψωμα στη συμβολή των οδών Παπαλουκά και Ερυθρού Σταυρού 24:

Πρόκειται για διώροφο κτίσμα. Είναι σε κακή κατάσταση, ασκεπές με ξύλινη πόρτα, εντός του υπάρχουν πεσμένα τμήματα από την οροφή και τον ξύλινο εξοπλισμό του μηχανισμού.

Το ελάχιστο ποσό εργασιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης του έχει οριστεί σε 224.000 ευρώ. Ως αποκλειστική επιτρεπόμενη χρήση αναφέρεται ανεξάρτητο τουριστικό κατάλυμα.

Να σημειωθεί ότι η τιμή εκκίνησης των προσφορών μηνιαίου μισθώματος για τα παραπάνω 2 ακίνητα ανέρχεται στο ποσό των 700 ευρώ. Για τα 2 ακίνητα πρέπει να υποβληθεί ενιαία προσφορά.

5. Ανεμόμυλος στη συμβολή των οδών Ομήρου και Πυθαγόρα, στη Μεσαιωνική Πόλη:

Πρόκειται για διώροφο κτίσμα. Έχουν γίνει στοιχειώδεις εργασίες στερέωσης για την άρση της ετοιμορροπίας του και είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Φέρει οριζόντιο κάλυμμα στην οροφή, δεν διαθέτει πόρτα και στο εσωτερικό του διατηρείται μερικώς πέτρινη σκάλα.

Το ελάχιστο ποσό εργασιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης του έχει οριστεί σε 190.000 ευρώ. Ως αποκλειστική επιτρεπόμενη χρήση αναφέρεται ανεξάρτητο τουριστικό κατάλυμα. Η τιμή εκκίνησης των προσφορών μηνιαίου μισθώματος ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ.

6. Ανεμόμυλος στην οδό Κω, εντός του αύλειου χώρου του Μουσείου Σύγχρονης τέχνης του Νεστοριδείου Ιδρύματος:

Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Υπάρχει μελέτη αποκατάστασης από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης του Δήμου Ρόδου. Καθώς δεν έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό, η πρόσβαση σε αυτόν πραγματοποιείται μέσω της κτηματολογικής μερίδας του Νεστοριδείου Ιδρύματος

Το ελάχιστο ποσό εργασιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης του έχει οριστεί σε 28.000 ευρώ. Ως αποκλειστική επιτρεπόμενη χρήση αναφέρεται πολιτιστικός χώρος, καφετέρια ή χώρος εκδηλώσεων του Μουσείου. Η τιμή εκκίνησης των προσφορών μηνιαίου μισθώματος ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ.













