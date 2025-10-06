Καταδυτικό Πάρκο Σταλίδας: Η Κρήτη βουτά το 2026 στο μέλλον του θαλάσσιου τουρισμού | Ο Ευάγγελος Καρκανάκης στο T.N.

Συνέντευξη του προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλη Καρκανάκη στον Κωστή Χαλκιαδάκη

Το Ηράκλειο εμπλουτίζει το τουριστικό του χαρτοφυλάκιο με το Καταδυτικό Πάρκο στη Σταλίδα που θα ανοίξει επίσημα το 2026 και φιλοδοξεί να καταστήσει την Κρήτη κορυφαίο καταδυτικό προορισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι το πρώτο αδειοδοτημένο καταδυτικό πάρκο της χώρας, αποτέλεσμα ενός δύσκολου αλλά επίμονου αγώνα σχεδόν δέκα ετών, με το Επιμελητήριο Ηρακλείου και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου να οδηγούν το έργο μέχρι την τελική του υλοποίηση, περνώντας από τη δαιδαλώδη διαδικασία πέντε διαφορετικών υπουργείων.

Όπως αναφέρει στο Tornos News ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης, το έργο είναι ουσιαστικά έτοιμο ήδη από σήμερα, ωστόσο η επίσημη λειτουργία του έχει προγραμματιστεί για το 2026 ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες επιστημονικές και τεχνικές διαδικασίες. Σε θαλάσσια έκταση 22,5 στρεμμάτων έχουν ήδη τοποθετηθεί σαράντα τεχνητοί ύφαλοι, με την έγκριση και εποπτεία του ΕΛΚΕΘΕ, οι οποίοι αναμένεται να προσελκύσουν θαλάσσια ζωή και να ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα.

Η γειτνίαση με το Ενυδρείο Κρήτης ενισχύει ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα του εγχειρήματος, δημιουργώντας έναν ενιαίο προορισμό θάλασσας, εκπαίδευσης και δράσης που διαφοροποιεί και εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader Αλιεία και Θάλασσα 2014–2020 και θα διαχειρίζεται από την εταιρεία Καταδυτικά Πάρκα ΑΕ στην οποία μετέχει και το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Έχει ήδη αγκαλιαστεί από την τουριστική κοινότητα, καθώς θεωρείται πρότυπο παράδειγμα success story που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα φέρει σημαντικά έσοδα στην τοπική κοινωνία και θα προσελκύσει επισκέπτες υψηλού επιπέδου που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες σεβόμενοι το θαλάσσιο περιβάλλον.

Η Σταλίδα, ωστόσο, είναι μόνο η αρχή. Ήδη έχουν δρομολογηθεί νέα έργα με στόχο τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων στους Δήμους Φαιστού και Μαλεβιζίου, επεκτείνοντας το μοντέλο και δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο καταδυτικών εμπειριών στην Κρήτη. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια στρατηγική που θέλει το νησί να καθιερωθεί ως κέντρο του καταδυτικού τουρισμού στην ανατολική Μεσόγειο.

Νέο ρεκόρ αφίξεων και εσόδων στο Ηράκλειο

Παράλληλα, ο Βαγγέλης Καρκανακης επισημαίνει ότι το Ηράκλειο βαδίζει σε νέο ρεκόρ τουριστικών αφίξεων και εσόδων. Παρά τις όποιες συζητήσεις για χαμηλότερη μέση δαπάνη, η συνολική εικόνα είναι θετική, ενώ για ακόμη μια χρονιά παρατηρείται σαφής τάση επιμήκυνσης της σεζόν με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες να διατηρούν τη λειτουργία τους έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Η προστιθέμενη αξία του καταδυτικού πάρκου αναγνωρίστηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ενέταξε ήδη στα έργα επίδειξης Success Stories της Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, αποδεικνύοντας το ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σύνδεσης του τουρισμού με την αειφορία. Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η Κρήτη, μέσα από συνέργειες και καινοτόμες πρωτοβουλίες, μπορεί να διαμορφώσει το δικό της συγκριτικό πλεονέκτημα στον παγκόσμιο χάρτη τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης..