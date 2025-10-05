Nafplio Challenge 2025: Το Ναύπλιο στο επίκεντρο του αθλητικού τουρισμού
05 Oct 2025, 06:45 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Το Ναύπλιο ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, με τον Δήμο Ναυπλιέων να ανακοινώνει το «Nafplio Challenge 2025», το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση, που υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία whynot, εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για την ανάπτυξη του αθλητισμού, την ενίσχυση του εθελοντισμού και την προβολή της πόλης ως προορισμού αθλητικού τουρισμού.
Η πρωτοβουλία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά έχει και ευρύτερη στόχευση. Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, ο θεσμός αποσκοπεί στην τόνωση της τοπικής οικονομίας σε μια περίοδο χαμηλής τουριστικής κίνησης, προσφέροντας σημαντική ώθηση σε ξενοδοχεία, εστίαση και τοπικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, η δράση φιλοδοξεί να αναδείξει τον εθελοντισμό, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή πολιτών όλων των ηλικιών σε μια διοργάνωση που συνδέει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια της πόλης.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Nafplio Challenge 2025 όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα, περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες:
-Triathlon Standard, με 1.500 μέτρα κολύμβηση, 38 χιλιόμετρα ποδηλασία και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο.
-Triathlon Sprint, με 750 μέτρα κολύμβηση, 24 χιλιόμετρα ποδηλασία και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο.
-Aquathlon Ενηλίκων, που συνδυάζει 750 μέτρα κολύμβηση και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο.
-Junior Aquathlon, ειδικά για μικρότερες ηλικίες, με 150 μέτρα κολύμβηση και 1 χιλιόμετρο τρέξιμο.
Σε όλα τα αγωνίσματα θα υπάρχουν κατηγορίες ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, με ξεχωριστές απονομές, ώστε να ενισχυθεί το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι» και να δοθεί χώρος σε όσο το δυνατόν περισσότερους αθλητές να συμμετάσχουν και να διακριθούν.
Σημειώνεται ότι η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της World Triathlon και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο και αγωνιστικά κριτήρια που ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα. Με αυτό τον τρόπο, το Ναύπλιο φιλοδοξεί να κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού, συνδυάζοντας την ιστορική του ταυτότητα με τη δυναμική ενός σύγχρονου αθλητικού προορισμού.
διαβάστε ακόμα
- Και η Κάρπαθος δυναμικά στην αναρρίχηση και τον εναλλακτικό τουρισμό - Τι λέει στο Τ.Ν. ο αντιδήμαρχος Τουρισμού 04/10 | 06:52
- Φθινόπωρο στην Πάτρα με αθλητισμό και μουσική 04/10 | 06:13
- Ηράκλειο | +4% οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τον Σεπτέμβριο 03/10 | 15:49
- Σφακιά | Στο παγκόσμιο προσκήνιο θεματικού τουρισμού για την ηλιακή έκλειψη του 2027 03/10 | 13:07
- 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης “FOLKWAY” στον Δήμο Χερσονήσου 02/10 | 20:15
- FORUM Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού | Γνωριμία με τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης 02/10 | 15:55
- Γυρίσματα πολωνικής εκπομπής σε Κάλυμνο, Ψέριμο και Κω 03/10 | 06:12
- Άδειες για πλωτές εξέδρες σε Σούνιο και Λευκάδα 03/10 | 06:10
- Λέσβος: Σταυροδρόμι εθελοντισμού και τουρισμού μέσα από τη Συνάντηση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 03/10 | 07:15
- Η Κέρκυρα τιμά την τουριστική της ιστορία 02/10 | 13:46
δημοφιλέστερα
- 1 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Η Υπουργός Τουρισμού στην έκθεση για τις Μεσογειακές Προστατευόμενες Θαλάσσιες Περιοχές 04.10.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 3 Πιστοποίηση Green Key στο Amaronda Resort & Spa στην Ερέτρια 04.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Wizz Air | Έξι νέες συνδέσεις με Αθήνα και Θεσσαλονίκη το χειμώνα του 2025/26 04.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 Και η Κάρπαθος δυναμικά στην αναρρίχηση και τον εναλλακτικό τουρισμό - Τι λέει στο Τ.Ν. ο αντιδήμαρχος Τουρισμού 04.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Κοζάνη: Η Αθήνα της Δυτικής Μακεδονίας αποκαλύπτει τα μυστικά της 02.10.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 7 Το καλοκαίρι φεύγει. Η μαγεία της Ελλάδας παραμένει 04.10.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 8 Ανακλήθηκε η επιδότηση για το Grecotel Mykonos Blu 04.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 Φθινόπωρο στην Πάτρα με αθλητισμό και μουσική 04.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Art News | Οι must-see εκθέσεις του Οκτωβρίου 05.10.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ