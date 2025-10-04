Φθινόπωρο στην Πάτρα με αθλητισμό και μουσική

Η Πάτρα ετοιμάζεται να ζήσει τους δύο τελευταίους μήνες του φθινοπώρου με ρυθμό, ενέργεια και πολιτισμό, μέσα από δύο διοργανώσεις που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον επισκεπτών από όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, στις 11 Οκτωβρίου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος», που διοργανώνει ο Α.Ο. Πατρών «Κούρος» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο θεσμός που αγαπήθηκε από τους δρομείς, κατάφερε πέρσι να συγκεντρώσει περισσότερους από 3.000 συμμετέχοντες, αριθμός που έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στην τοπική οικονομία, γεμίζοντας τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα καφέ της πόλης. Για ένα ολόκληρο διήμερο, η Πάτρα μετατράπηκε σε κέντρο του δρομικού κινήματος, με επισκέπτες που ήρθαν από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας για να ζήσουν την εμπειρία του νυχτερινού αγώνα.

Η διαδρομή, που είναι πιστοποιημένη από την AIMS και ενταγμένη στο επίσημο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ, αναδεικνύει το παραλιακό μέτωπο της πόλης, από το νέο λιμάνι έως το έλος της Αγυιάς, προσφέροντας μοναδικές εικόνες μέσα από το live streaming που καλύπτει ολόκληρο τον αγώνα. Εκτός από τον Ημιμαραθώνιο, θα διεξαχθούν παράλληλοι αγώνες 5 χλμ. για άνδρες και γυναίκες, καθώς και 1 χλμ. για παιδιά, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να συμμετάσχουν στη μεγάλη αυτή αθλητική γιορτή.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 2 Νοεμβρίου, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο θέατρο Royal, όπου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η 1η Συνάντηση Χορωδιών «Αντηχήσεις». Η εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας, φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός, αναδεικνύοντας την πλούσια χορωδιακή παράδοση της πόλης. Οι συμμετέχουσες χορωδίες θα παρουσιάσουν τα προγράμματά τους σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, με στόχο όχι μόνο την καλλιτεχνική προβολή αλλά και την περαιτέρω εξέλιξη της χορωδιακής πράξης στην περιοχή.

Με αθλητισμό και πολιτισμό να συναντιούνται, η Πάτρα συνδυάζει τη ζωντάνια με τη δημιουργία, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια της καθημερινότητας.













