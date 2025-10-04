Φθινόπωρο στην Πάτρα με αθλητισμό και μουσική
04 Oct 2025, 06:13 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Η Πάτρα ετοιμάζεται να ζήσει τους δύο τελευταίους μήνες του φθινοπώρου με ρυθμό, ενέργεια και πολιτισμό, μέσα από δύο διοργανώσεις που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον επισκεπτών από όλη τη χώρα.
Ειδικότερα, στις 11 Οκτωβρίου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος», που διοργανώνει ο Α.Ο. Πατρών «Κούρος» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο θεσμός που αγαπήθηκε από τους δρομείς, κατάφερε πέρσι να συγκεντρώσει περισσότερους από 3.000 συμμετέχοντες, αριθμός που έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στην τοπική οικονομία, γεμίζοντας τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα καφέ της πόλης. Για ένα ολόκληρο διήμερο, η Πάτρα μετατράπηκε σε κέντρο του δρομικού κινήματος, με επισκέπτες που ήρθαν από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας για να ζήσουν την εμπειρία του νυχτερινού αγώνα.
Η διαδρομή, που είναι πιστοποιημένη από την AIMS και ενταγμένη στο επίσημο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ, αναδεικνύει το παραλιακό μέτωπο της πόλης, από το νέο λιμάνι έως το έλος της Αγυιάς, προσφέροντας μοναδικές εικόνες μέσα από το live streaming που καλύπτει ολόκληρο τον αγώνα. Εκτός από τον Ημιμαραθώνιο, θα διεξαχθούν παράλληλοι αγώνες 5 χλμ. για άνδρες και γυναίκες, καθώς και 1 χλμ. για παιδιά, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να συμμετάσχουν στη μεγάλη αυτή αθλητική γιορτή.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 2 Νοεμβρίου, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο θέατρο Royal, όπου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η 1η Συνάντηση Χορωδιών «Αντηχήσεις». Η εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας, φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός, αναδεικνύοντας την πλούσια χορωδιακή παράδοση της πόλης. Οι συμμετέχουσες χορωδίες θα παρουσιάσουν τα προγράμματά τους σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, με στόχο όχι μόνο την καλλιτεχνική προβολή αλλά και την περαιτέρω εξέλιξη της χορωδιακής πράξης στην περιοχή.
Με αθλητισμό και πολιτισμό να συναντιούνται, η Πάτρα συνδυάζει τη ζωντάνια με τη δημιουργία, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια της καθημερινότητας.
διαβάστε ακόμα
- Και η Κάρπαθος δυναμικά στην αναρρίχηση και τον εναλλακτικό τουρισμό - Τι λέει στο Τ.Ν. ο αντιδήμαρχος Τουρισμού 04/10 | 06:52
- Ηράκλειο | +4% οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τον Σεπτέμβριο 03/10 | 15:49
- Σφακιά | Στο παγκόσμιο προσκήνιο θεματικού τουρισμού για την ηλιακή έκλειψη του 2027 03/10 | 13:07
- 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης “FOLKWAY” στον Δήμο Χερσονήσου 02/10 | 20:15
- FORUM Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού | Γνωριμία με τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης 02/10 | 15:55
- Γυρίσματα πολωνικής εκπομπής σε Κάλυμνο, Ψέριμο και Κω 03/10 | 06:12
- Άδειες για πλωτές εξέδρες σε Σούνιο και Λευκάδα 03/10 | 06:10
- Λέσβος: Σταυροδρόμι εθελοντισμού και τουρισμού μέσα από τη Συνάντηση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 03/10 | 07:15
- Η Κέρκυρα τιμά την τουριστική της ιστορία 02/10 | 13:46
- Στο ΣτΕ οι προσφυγές κατά του master plan της COSCO - Γίνεται λόγος για παραλείψεις και κινδύνους 02/10 | 07:02
δημοφιλέστερα
- 1 Κοζάνη: Η Αθήνα της Δυτικής Μακεδονίας αποκαλύπτει τα μυστικά της 02.10.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 2 Ανακλήθηκε η επιδότηση για το Grecotel Mykonos Blu 04.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Ηράκλειο | +4% οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τον Σεπτέμβριο 03.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Ορόσημο για τον Άγιο Νικόλαο: Κατέπλευσε το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει δεχθεί ποτέ μετά τις αναβαθμίσεις υποδομών 01.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Πιστοποίηση Green Key στο Amaronda Resort & Spa στην Ερέτρια 04.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Φθινόπωρο στην Πάτρα με αθλητισμό και μουσική 04.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Wizz Air | Έξι νέες συνδέσεις με Αθήνα και Θεσσαλονίκη το χειμώνα του 2025/26 04.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Η Ryanair ζητεί προστασία των υπερπτήσεων όταν απεργούν οι ελεγκτές – Πυρά κατά της Κομισιόν 03.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 Το νέο κύμα των αθηναϊκών micro-bakery 04.10.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ