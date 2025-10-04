Και η Κάρπαθος δυναμικά στην αναρρίχηση και τον εναλλακτικό τουρισμό - Τι λέει στο Τ.Ν. ο αντιδήμαρχος Τουρισμού

Του Κωστή Χαλκιαδάκη

Η Κάρπαθος ανοίγει νέους δρόμους στον εναλλακτικό τουρισμό με το Karpathos Climb & Adventure Fest 2025, που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2025. Το φεστιβάλ συνδυάζει υπαίθριες δραστηριότητες όπως αναρρίχηση, πεζοπορία, τρέξιμο, ποδηλασία και καταδύσεις με πολιτιστικές και γαστρονομικές εμπειρίες, αναδεικνύοντας τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του νησιού.

Το φεστιβάλ έχει ήδη προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, με δημοσιογράφους και influencers από τη Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Αυστρία, Πολωνία και Ολλανδία να έχουν προσκληθεί για να μεταφέρουν την εμπειρία τους στα διεθνή μέσα και στις αγορές ενδιαφέροντος.Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν ομαδική αναρρίχηση, πεζοπορία, παρουσίαση της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, μαθήματα εισαγωγής στην κατάδυση, σεμινάρια αναρρίχησης και ασφάλειας, επίδειξη παρασκευής των τοπικών ζυμαρικών «μακαρούνων», ποδηλατικές περιηγήσεις, εργαστήριο κεραμικής, παραδοσιακό δείπνο και μουσικά δρώμενα.

Όπως δηλώνει στο Tornos News ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Καρπάθου, Τάσος Μηλιός, "πρόκειται για μία γιορτή εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που συνδυάζει υπαίθριες δραστηριότητες όπως αναρρίχηση, πεζοπορία, τρέξιμο, ποδηλασία και καταδύσεις με πολιτιστικές και γαστρονομικές εμπειρίες, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης έχουν προσκληθεί δημοσιογράφοι και influencers από τη Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Αυστρία, Πολωνία και Ολλανδία, οι οποίοι θα μεταφέρουν την εμπειρία τους στα διεθνή μέσα. Η συμμετοχή τους ενισχύει τη στρατηγική προβολής της Καρπάθου σε αγορές της Ευρώπης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εναλλακτικό και βιώσιμο τουρισμό. Στόχος του φεστιβάλ είναι να αναδείξει την Κάρπαθο ως προορισμό αυθεντικής εμπειρίας και περιπέτειας και να συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, προωθώντας τον Οκτώβριο και τους χαμηλούς μήνες ως ιδανικές περιόδους για υπαίθριες δραστηριότητες."

Με το Karpathos Climb & Adventure Fest 2025, η Κάρπαθος κάνει ένα ακόμη βήμα για να καθιερωθεί στον διεθνή χάρτη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, προβάλλοντας τον χαρακτήρα, την παράδοση και τη φιλοξενία του νησιού σε ένα διεθνές ταξιδιωτικό κοινό.



