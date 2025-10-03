Σφακιά | Στο παγκόσμιο προσκήνιο θεματικού τουρισμού για την ηλιακή έκλειψη του 2027

Τα Σφακιά βρίσκονται σε τροχιά διεθνούς προβολής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικών φορέων τουρισμού εμπειρίας και θεματικών ταξιδιών με ορίζοντα την επερχόμενη ολική έκλειψη ηλίου της 2ας Αυγούστου 2027.

Η συγκεκριμένη έκλειψη θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές του 21ου αιώνα, με μέγιστη διάρκεια ολικότητας άνω των 6 λεπτών. Η Νότια Κρήτη – και ειδικά η περιοχή των Σφακίων – θα βρεθεί εντός της ζώνης της ολικότητας, με κάλυψη του Ηλίου που θα κυμανθεί μεταξύ 86 % και 88 % της ορατότητας του φαινομένου. Από τα Σφακιά, οι επισκέπτες θα μπορέσουν να παρατηρήσουν το φαινόμενο σε όλο του το μεγαλείο: τον Ήλιο να “σβήνει”, το ουράνιο στέμμα να λάμπει, τη μέρα να μετατρέπεται προσωρινά σε νύχτα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ζωής.

Η υψηλή ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος, η χαμηλή φωτορύπανση και η παραδοσιακή γη των Σφακίων καθιστούν την περιοχή ιδανική για αστροπαρατήρηση και θεματικό τουρισμό υψηλής ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας συγκυρίας, το Δημαρχείο Σφακίων επισκέφθηκε η κα Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, Country Manager Greece, της Αμερικανικής εταιρείας θεματικού τουρισμού “Thalassa Journeys”, η οποία εξειδικεύεται σε ταξίδια εμπειρίας για τους συλλόγους αποφοίτων των πιο διάσημων Πανεπιστημίων, που συνδυάζουν την εκπαίδευση με τον πολιτισμό και τις βιώσιμες πρακτικές. Αξιοσημείωτο είναι ότι ιδρυτές της εταιρείας είναι οι πρωτοπόροι της θεματικής κρουαζιέρας τα αδέλφια Γιώργος και Βάσος Παπαγαπητός, που ζουν μόνιμα και δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ επί πολλά έτη.

Την κυρία Μπακλαβά συνόδευσε ο Γιώργος Μανουσάκης, υπεύθυνος δικτύωσης και εξωστρέφειας του Μεσογειακού Κέντρου Αγροδιατροφής και Ικανοτήτων Macc, με ενεργό ρόλο στη διασύνδεση της περιοχής με διεθνή δίκτυα ποιοτικού τουρισμού και γαστρονομίας μέσα από τα δραστήρια εταιρικά μέλη του.

Κατά την εποικοδομητική συνάντηση με τον Δήμαρχο Σφακίων, Ιωάννη Ζερβό, καθώς και με Αντιδημάρχους και συνεργάτες του Δήμου Σφακίων, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες της περιοχής για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού. Συζητήθηκαν ιδιαίτερα:

- Η πεζοπορία και εξερεύνηση στα επιβλητικά φαράγγια των Σφακίων (Σαμαριά, Ίμπρος, Αράδαινα),

- Ο βίος των Σφακιανών και η δυνατότητα βιωματικής συμμετοχής σε δραστηριότητες όπως η τυροκομία, η μελισσοκομία, και η παραδοσιακή γαστρονομία,

- Η ανάγκη διατήρησης του αυθεντικού χαρακτήρα του τόπου, ενάντια στην υπερτουριστική εκμετάλλευση.

Η κυρία Μπακλαβά δήλωσε ενθουσιασμένη από την περιοχή τονίζοντας: «Τα Σφακιά είναι ένα ανεπεξέργαστο διαμάντι που αξίζει να αναδειχθεί με τρόπο που θα αποκαλύψει τις μοναδικές δυνατότητές του, αλλά ταυτόχρονα να προστατευτεί από κάθε μορφή κακοποίησης του φυσικού του κάλλους. Η έκλειψη είναι μόνο η αρχή – η ευκαιρία είναι να χτιστεί μια ποιοτική και βιώσιμη

εμπειρία γύρω από αυτήν».

Ο Δήμαρχος Σφακίων, κ. Ζερβός, τόνισε την πρόθεση του Δήμου να στηρίξει δράσεις θεματικού τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ενισχύουν την τοπική οικονομία με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Δήμος, σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς, προχωρά σε οργάνωση υποδομών (Σχολείο Αστροπαρατήρησης), προβολή της περιοχής και σχεδιασμό εμπειριών που θα κορυφωθούν κατά την περίοδο της έκλειψης, αλλά και θα αφήσουν μακροχρόνιο αποτύπωμα στην τουριστική ταυτότητα των Σφακίων.