6ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης “FOLKWAY” στον Δήμο Χερσονήσου

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης “FOLKWAY”, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι πρόκειται για έναν πολιτιστικό θεσμό με διεθνή απήχηση.

Συνολικά 11 χορευτικά σχήματα με περισσότερους από 300 χορευτές και καλλιτέχνες από Λετονία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα, συμμετείχαν σε μια πανδαισία ήχων και χρωμάτων, χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές σε κατοίκους και επισκέπτες.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στο Anopolis Cretan Nights, πραγματοποιήθηκε το μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή όλων των συγκροτημάτων, που αντάμωσαν με μουσικές και χορούς από όλες τις χώρες. Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην Επισκοπή, ενώ την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στον Λιμένα Χερσονήσου, όπου οι παραστάσεις σφράγισαν τη διοργάνωση με κέφι και εντυπωσιακή συμμετοχή.

Τα γκρουπ παρέμειναν για τουλάχιστον πέντε ημέρες στην περιοχή, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Κρήτης μέσα από εκδρομές και ξεναγήσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την προβολή του Δήμου Χερσονήσου ως πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού.

Η Open Ways Events & Travel, διοργανώτρια εταιρεία των FolkWay Festivals, εκφράζει τις πιο θερμές ευχαριστίες της στον Δήμο Χερσονήσου για την άψογη συνεργασία και τη στήριξή του. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Δήμαρχο κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη και κυρίως την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας & Αθλητισμού κυρία Δέσποινα Πλευράκη, των οποίων η συμβολή υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία της διοργάνωσης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουν οι διοργανωτλες επίσης σε όλους τους συλλόγους και τις καλλιτεχνικές ομάδες που συμμετείχαν και με τη δημιουργική τους παρουσία συνέβαλαν ώστε το φεστιβάλ να αποτελέσει μια ανεπανάληπτη εμπειρία πολιτιστικής ανταλλαγής και φιλίας.

Η συνεργασία της Open Ways Events & Travel με τον Δήμο Χερσονήσου ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη δύναμη της σύμπραξης στον τομέα του πολιτισμού, προσφέροντας στο κοινό μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου που δικαίως αποτελεί πλέον θεσμό.

Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης “FOLKWAY” απέδειξε ότι η Κρήτη αποτελεί έναν ζωντανό πολιτιστικό προορισμό, όπου η παράδοση συναντά τον σύγχρονο κόσμο, προσφέροντας εμπειρίες που μένουν αξέχαστες.

Ένας θεσμός – σημείο αναφοράς. Μια μοναδική γιορτή παράδοσης και πολιτισμού.