Άδειες για πλωτές εξέδρες σε Σούνιο και Λευκάδα
03 Oct 2025, 06:10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Δύο άδειες για πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές του Σουνίου και της Λευκάδας.
Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενέκρινε, από την άποψη αρχαιολογικού νόμου, την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση, μπροστά από το ξενοδοχείο CAPE SOUNIO, στη θέση 67ο χλμ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου.
Σημειώνεται ότι τα έργα για την τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας, είναι αυτά που εμφανίζονται αποκλειστικά στη μελέτη που διαβιβάστηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
Επίσης, θα πρέπει να είναι ενήμερη η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, έτσι ώστε, εάν κριθεί απαραίτητο, εντεταλμένος υπάλληλός της να παρακολουθήσει τις εργασίες, ενώ στο μέλλον δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση, διαμόρφωση ή άλλη επέμβαση στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θαλάσσια έκταση της ως άνω περιοχής χωρίς να εξασφαλιστεί η έγγραφη σύμφωνη γνώμη συναρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.
Επιπλέον, για κάθε μελλοντική εργασία στην εν θέματι ξενοδοχειακή μονάδα, είτε απαιτούνται είτε όχι εκσκαφές, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες αίτημα με πλήρη δικαιολογητικά προς έγκριση.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, εμβαδού 48 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Καρνάγιο, οικισμού Στενού στη Λευκάδα, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΝΙΔΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για εποχιακή χρήση μέχρι 9 μήνες.
Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, η πλωτή εξέδρα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από ναυτιλιακούς κινδύνους, ιδίως ναυάγια, περιοχές όπου παρατηρούνται παλίρροιες κ.α.
Επιπρόσθετα, η πλωτή εξέδρα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα ή να βρίσκεται εντός πλεύσιμων διαύλων και θαλάσσιων συγκοινωνιακών οδών, καθώς και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.
Τέλος, δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων διασκέδασης, ούτε μπορεί να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, σε περίπτωση εύρεσης αρχαίων ή και αντικειμένων πολιτιστικής φύσης κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να τις διακόψουν και να ειδοποιήσουν άμεσα την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.
