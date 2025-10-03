Γυρίσματα πολωνικής εκπομπής σε Κάλυμνο, Ψέριμο και Κω

Ο ΕΟΤ θα συμβάλλει οικονομικά για την πραγματοποίηση ταξιδιού εξοικείωσης στα νησιά Κάλυμνο, Ψέριμο και Κω από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 9μελούς τηλεοπτικού συνεργείου του Πολωνικού κρατικού καναλιού Telewizja Polska (TVP), και ειδικότερα της εβδομαδιαίας τηλεοπτικής εκπομπής «Χορεύοντας με τον κόσμο».

Ειδικότερα, η TVP αποτελεί τον εθνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Πολωνίας και διαθέτει πολυάριθμα τηλεοπτικά κανάλια, τόσο εθνικής όσο και διεθνούς εμβέλειας, καλύπτοντας θεματικά πεδία όπως ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, αθλητισμό και παιδικό πρόγραμμα.

Ανάμεσα στα βασικά της κανάλια συγκαταλέγονται τα TVP1 (γενικής θεματολογίας), TVP2, TVP Info (ειδησεογραφικό), καθώς και εξειδικευμένα κανάλια όπως το TVP Kultura, TVP Sport, TVP Historia.

Παράλληλα, μέσω του TVP Polonia, απευθύνεται στη διεθνή πολωνική διασπορά, ενώ αναπτύσσει και διαδικτυακές πλατφόρμες (TVP VOD) για την προβολή του προγράμματός της. Ο οργανισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της δημόσιας σφαίρας στην Πολωνία, έχοντας ισχυρή παρουσία στην παραγωγή ενημερωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και στην προβολή της πολωνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα «Χορεύοντας με τον κόσμο» αποτελεί τηλεοπτική σειρά στην κατηγορία lifestyle and travel, η οποία προβάλλεται από τη Δημόσια Τηλεόραση της Πολωνίας. Η σειρά εστιάζει στην εξερεύνηση της ζωής σε διάφορες χώρες, παρουσιάζοντας τις τοπικές κουλτούρες, τα έθιμα και κυρίως τους παραδοσιακούς χορούς. Αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανά τον κόσμο εκφράζονται μέσω του χορού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε γιορτές, φεστιβάλ και καθημερινές τελετουργίες.

Το πρώτο επεισόδιο, της εκπομπής από τα γυρίσματα στα ελληνικά νησιά από μία σειρά πέντε επεισοδίων, θα προβληθεί την 9η Νοεμβρίου και θα μεταδοθεί μέσω των καναλιών TVP 2, TVP Kobieta, TVP HD, TVP Rozrywka, καθώς και διαδικτυακά στην πλατφόρμα vod.tvp.pl.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θα συνεργαστεί με τον Δήμο Καλυμνίων και τον Δήμο Κω για την υλοποίηση του ταξιδιού εξοικείωσης.













