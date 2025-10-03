Λέσβος: Σταυροδρόμι εθελοντισμού και τουρισμού μέσα από τη Συνάντηση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Η Λέσβος ετοιμάζεται να υποδεχθεί από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου τη 39η Πανελλήνια Συνάντηση Ομάδων Συνεργασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, σε μια διοργάνωση που συνδυάζει τη γιορτή του εθελοντισμού με την προβολή της τοπικής ταυτότητας και τουριστικής δυναμικής του νησιού. Η φετινή συνάντηση συμπίπτει με τη σημαντική επέτειο των 80 χρόνων λειτουργίας του Τοπικού Τμήματος Μυτιλήνης, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στις εκδηλώσεις.

Περισσότερα από 120 μέλη των Ομάδων Συνεργασίας από 46 περιοχές της χώρας θα βρεθούν στη Λέσβο για να συμμετάσχουν σε δράσεις που ενδυναμώνουν τον εθελοντισμό, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και καλλιεργούν τον διαπολιτισμικό διάλογο. Η επιλογή του νησιού ως τόπου φιλοξενίας δεν είναι τυχαία: η Λέσβος διαθέτει ένα πλούσιο μωσαϊκό φυσικού κάλλους, παράδοσης και γαστρονομίας, που σε συνδυασμό με τη φιλοξενία των κατοίκων δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για δράσεις εξωστρέφειας και δημιουργικής μάθησης.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στηρίζει ενεργά τη διοργάνωση, φιλοξενώντας διαμορφωτές γνώμης ώστε να αναδείξουν τη Λέσβο ως προορισμό που συνδυάζει διακοπές και εθελοντική δράση. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν του νησιού, δίνοντας έμφαση σε εμπειρίες που συνδέουν τον ταξιδιώτη με την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό.

Παράλληλα, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού προγραμματίζει την ένταξη των νησιών του Βορείου Αιγαίου στον πανελλήνιο σχεδιασμό δράσεων για την επόμενη διετία, ενώ θα εισηγηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της International Scout and Guide Fellowship, την προώθησή τους ως προορισμούς σε πανευρωπαϊκά προγράμματα. Με τον τρόπο αυτό, το νησιωτικό σύμπλεγμα αναμένεται να αποκτήσει νέα δυναμική στην τουριστική του ταυτότητα, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν βιωματικές εμπειρίες πέρα από το κλασικό μοντέλο διακοπών.

Η Λέσβος, μέσα από αυτή τη συνάντηση, επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως τόπος που ενώνει ανθρώπους, καλλιεργεί αξίες και ανοίγει νέους δρόμους στον τουρισμό εμπειρίας και εθελοντισμού.