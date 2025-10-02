FORUM Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού | Γνωριμία με τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης

Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2025, η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε περισσότερα από 70 μέλη του Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Ετήσιου Forum, που έγινε για 1η φορά στην Ελλάδα. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξωτερικού ΕΟΤ Πολωνίας και το Πολωνικό Επιμελητήριο Τουρισμού.

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι κορυφαίων Τουριστικών Πρακτορείων, Αεροπορικών Εταιρειών και Δημοσιογράφων από την Πολωνία, αλλά και διακεκριμένες προσωπικότητες του χώρου, που ενίσχυσαν το διεθνές βάρος της διοργάνωσης και ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία της επίσκεψης, όπως ο CEO, ο Αναπληρωτής Εμπορικός Διευθυντής και η Γενική Διευθύντρια Πωλήσεων της LOT Polish Airlines, ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης & Προϊόντος της Europa Ubezpieczenia, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού και ο Πρόεδρος της Rainbow Tours S.A.

Η παρουσία τους υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της νέας απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Βαρσοβίας από την LOT Polish Airlines, η οποία ανοίγει νέες προοπτικές για την ενίσχυση των τουριστικών ροών και τη σύσφιξη των σχέσεων Θεσσαλονίκης-Πολωνίας.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η εκδήλωση στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του ΟΤΘ, κος Στέλιος Αγγελούδης, καλωσόρισε τους συνέδρους, κάνοντας λόγο για «ψήφο εμπιστοσύνης προς τη Θεσσαλονίκη». Η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Δρ. Κυριακή Ουδατζή, παρουσίασε τις πλούσιες μορφές θεματικού τουρισμού της πόλης, ενώ ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κ. Βασίλης Γάκης, ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη ως city break και γαστρονομικό προορισμό, που αξίζει να επισκέπτεται κανείς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μετά τις παρουσιάσεις, ακολούθησαν B2B συζητήσεις των Πολωνών επαγγελματιών με τουριστικούς πράκτορες και ξενοδόχους της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές εμπορικής και τουριστικής συνεργασίας.

Επίσημο GALA στο Ολυμπιακό Μουσείο

Το Gala Dinner που φιλοξενήθηκε από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αποτέλεσε μια από τις κορυφαίες στιγμές του Forum. Την ξενάγηση των μελών της Πολωνικής αποστολής στην μόνιμη έκθεση ‘’Ολυμπιακοί Αγώνες’’, ακολούθησε μουσική βραδιά με τραγούδι και βιολί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι επίσημοι προσκεκλημένοι στη σύνδεση των αξιών του Ολυμπισμού με το όραμα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της πόλης αλλά και στο μοναδικής αξίας ιστορικό κύπελο της Μεσοολυμπιάδας του 1906, που φιλοξενήθηκε το 2024 από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Ζωντανές εμπειρίες, γεύσεις και εικόνες

Κατά τη διάρκεια του 5ήμερου προγράμματος, οι Πολωνοί επαγγελματίες τουρισμού, γνώρισαν βιωματικά την ενέργεια και την ζωή της Θεσσαλονίκης, περιηγήθηκαν στα εμβληματικά μνημεία, γεύτηκαν τοπικές σπεσιαλιτέ και κρασιά. Η γνωριμία με την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε με ολοήμερη ξενάγηση στη Πιερία, την οποία ανέλαβε ο Οργανισμός Τουρισμού Πιερίας.

Στρατηγική προοπτική

Η φιλοξενία του Forum στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ορόσημο για την διεθνή προβολή της πόλης, προσφέροντας γόνιμο έδαφος για νέες συνεργασίες και δικτυώσεις. Οι Πολωνοί επαγγελματίες του τουρισμού δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τη φιλοξενία, τα μουσεία, την ιστορία και τη γαστρονομία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, επιβεβαιώνοντας ότι η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται στον πολωνικό τουριστικό χάρτη ολοένα και περισσότερο ως προορισμός με μέλλον και προοπτική.