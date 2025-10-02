Η Κέρκυρα τιμά την τουριστική της ιστορία

Μια ξεχωριστή εκδήλωση προς τιμήν των ανθρώπων που εργάστηκαν στην Κέρκυρα κατά τη δεκαετία 1975–1985 και συνέβαλαν στην εδραίωση του νησιού ως κορυφαίου διεθνούς τουριστικού προορισμού πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Aeolos Beach Hotel στην Κέρκυρα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και τον Ξενοδοχειακό Όμιλο Βούλγαρη και αφιερώθηκε στους reps της πρωτοπόρου τότε Thomson Holidays, και τα στελέχη τοπικών τουριστικών γραφείων και ξενοδοχείων. Πάνω από 50 άτομα από τη Βρετανία και την Ελλάδα έδωσαν το παρών, σε ένα reunion 50 χρόνων, ενώ συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου της Κέρκυρας.

Η δεκαετία του 1970 υπήρξε ορόσημο για τον κερκυραϊκό τουρισμό. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αφίξεις στο νησί, που το 1973 υπολογίζονταν σε περίπου 170.000 επισκέπτες, είχαν ξεπεράσει τις 650.000 το 1985. Ο αριθμός των ξενοδοχείων και καταλυμάτων σχεδόν τριπλασιάστηκε την ίδια περίοδο, ενώ ο τουρισμός άρχισε να προσελκύει εργατικό δυναμικό όχι μόνο από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πουλημένος στον χαιρετισμό του τόνισε ότι: «Ο τουρισμός έφερε πλούτο στην Κέρκυρα, δημιουργώντας νέες προοπτικές και ευκαιρίες για τους κατοίκους της. Σήμερα οι αριθμοί είναι πολλαπλάσιοι, και καλούμαστε να προσαρμόσουμε τις δημόσιες υποδομές στη σύγχρονη πραγματικότητα και να υπηρετήσουμε τον στόχο της βιώσιμης μετάβασης. Ήδη αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν να επιδείξουν εξαιρετικές επιδόσεις σε θέματα βιωσιμότητας. Είναι καιρός να ακολουθήσουν όλοι, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας».

Η περίοδος 1975–1985 ήταν μια εποχή «εξερεύνησης», με ελάχιστες υποδομές και χωρίς την τεχνογνωσία του σήμερα. Παρά τις δυσκολίες, όσοι υπηρέτησαν τον τουρισμό τότε το έκαναν με πάθος, φαντασία και ομαδικότητα, διατηρώντας πάντα την αίσθηση ότι ο τουρισμός είναι γιορτή.

Ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων, Σπύρος Χαλικιόπουλος, σημείωσε: «Οι άνθρωποι που τιμούμε σήμερα μας δείχνουν τι σημαίνει προσαρμοστικότητα και αγάπη για τον τουρισμό. Μπορεί σήμερα να έχουμε υποδομές και μέσα που τότε έλειπαν, όμως αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Χρειαζόμαστε το ίδιο πάθος και την ίδια αυθεντική φιλοξενία, για να διατηρήσουμε την ταυτότητα του τουρισμού μας».

Κατά τη δεκαετία εκείνη οι μεγάλοι διεθνείς οργανωτές ταξιδιών, όπως η Thomson, επένδυσαν συστηματικά στην Κέρκυρα, δημιουργώντας τα ισχυρά κανάλια διανομής που καθιέρωσαν το νησί ως αγαπημένο προορισμό της βρετανικής και γερμανικής αγοράς. Αυτές οι βάσεις έδωσαν στην Κέρκυρα την ανθεκτικότητα που εξακολουθεί να επιδεικνύει ακόμη και σε περιόδους κρίσης.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας (AOCTA), Δημήτρης Διαβάτης, υπογράμμισε: «Οι επαγγελματίες που τιμούμε απόψε έβαλαν τον πήχη ψηλά και έκαναν την Κέρκυρα έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Χάρη στις υπηρεσίες και την αφοσίωσή τους, το νησί μας κέρδισε την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων επισκεπτών».

Η ιδέα για τη διοργάνωση του reunion ανήκει στον John Wade, βετεράνο της εποχής, ο οποίος απευθύνθηκε στον Αντιδήμαρχο, Σπύρο Χαλικιόπουλο και στον κ. Χαράλαμπο Βούλγαρη, επικεφαλής του Ξενοδοχειακού Ομίλου Βούλγαρη. Και οι δύο ανταποκρίθηκαν αμέσως, ο πρώτος στηρίζοντας θεσμικά τη διοργάνωση και ο δεύτερος φιλοξενώντας την εκδήλωση, αναγνωρίζοντας τη σημασία μιας εκδήλωσης που επαναφέρει μνήμες από την εποχή που γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες του σύγχρονου τουρισμού στην Κέρκυρα.

Ο κ. Βούλγαρης δήλωσε: «Το reunion αυτό είναι αφιερωμένο σε εκείνους που έχτισαν τα θεμέλια της τουριστικής φυσιογνωμίας της Κέρκυρας. Ο John Wade αντιπροσωπεύει το πνεύμα εκείνης της εποχής: πάθος για τον τουρισμό, αγάπη για τους συνεργάτες, φιλοξενία χωρίς όρια. Αυτές οι αξίες μάς καθοδηγούν ακόμη και σήμερα».

Η εν λόγω εκδήλωση δεν ήταν απλώς μια συνάντηση μνήμης, αλλά μια υπενθύμιση ότι ο σύγχρονος τουρισμός της Κέρκυρας χτίστηκε με όραμα, αφοσίωση και συλλογικότητα. Οι πρωτοπόροι εκείνης της περιόδου έδειξαν τον δρόμο και συνεχίζουν να αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη σημερινή και τις επόμενες γενιές.